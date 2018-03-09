O yıllarda ‘hasret’le tanışmayan hane yoktu

Göç, göçmenlik ve diaspora üzerine yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yürüten, gurbetçi hikayeleri anlatan Göçüp Kalanlar kitabının editörü Gökhan Duman ile yönettiği sosyal medya hesabı DiasporaTürk’ten hareketle emek göçünü, gurbeti, öteki olma halini konuştuk.

- DiasporaTürk Twitter ve Instagram hesaplarının hikayesi nedir?

DiasporaTürk gönüllük üzerine çalışan bir sosyal medya ailesi. ‘Aile’ diyorum çünkü yurtiçi ve yurtdışından gönüllü olarak katkı sağlayan, anne babalarının, dedelerinin, ninelerinin anılarını, hikayelerini, fotoğraflarını paylaşan birçok insan var. Yurt dışında altı milyondan fazla vatandaşı olan bir ülke için göçün toplumsal hafızası ve görsel tarih adına yeteri kadar çalışma yapılmadığını düşündük. DiasporaTürk’ün çıkış noktası bu. Böyle bir sayfa açarsak hem göç tarihini canlı tutmuş hem de buraya gelecek yeni bilgilerle bir arşiv çalışması yapmış oluruz dedik. Anlatılan şey insan hikayeleri olunca, karşılığını daha çabuk buluyor. 1961 yılında İstanbul’un Tophane semtinde kurulan Alman İrtibat Bürosu, Almanya’ya işçi olarak gitmek isteyen Türklerin başvurularını alıyordu. 12 yıl boyunca bu büroya 2 milyon 600 bin kişi başvurdu. Bir o kadarı da Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsveç gibi ülkeler için yollara düştü. Türkiye’nin nüfusu o dönem 30 milyon civarındaydı. Dolayısıyla göç, Türkiye’nin her şehrinde, hemen her hanesinde derin izler bırakan bir olgu.

- O yıllarda Avrupa’ya gidiş süreci nasıl gerçekleşti?

Türkler bir anlaşma çerçevesinde, Almanya’ya davetle gittiler. Bu bir emek göçüdür. Bizim dışımızda aynı dönemlerde bu göçün parçası olan başka ülkeler de var. Türk işçiler, İtalya, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Yugoslavya’dan gelen işçilerle aynı fabrikalarda çalışıp, aynı işçi yurtlarında kaldılar. Hepsine verilen ortak isim “gastarbeiter” yani “misafir işçi” idi. Belli bir süre çalışıp ülkesine dönmesi beklenen kişiler oldukları için onlara misafir demeyi uygun buluyorlardı. Ancak bu sözcüğü en az sahiplenenler Türk işçiler. Belki ‘misafir’ ve ‘işçi’ kavramlarının yan yana getirmek bize pek uymamış. Misafirin bizim kültürümüzdeki yeri başkadır. O nedenle biz uzun yıllar“gurbetçi” dedik. Gurbet ve gurbetçi kavramı yurtdışına giden insanlarımızla özdeşleşti. Yarım asırlık sürece baktığımızda popüler kültürde de fazlaca örnek çıkıyor karşımıza. Şarkılar yazılıyor, filmler çekiliyor, gazetelerde göç hikayeleri yayınlanıyor.

- O dönemin ‘misafir işçi’lerine şimdi ne diyorlar?

Artık kimliklerinde doğum yeri olarak Berlin, Köln, Paris, Brüksel yazan yeni nesillere “gurbetçi” demek anlamlı değil. Yurtdışındaki Türkler için kullanılan “diaspora” kavramı bu nedenle son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz, kullanılmasında ve tartışılmasında yarar olan bir kavram.

Almanya’nın bulduğu misafir işçi kavramını yine Almanya kullanımdan kaldırdı. 1970’lerin başında Alman WDR kanalı bir anket başlatıyor. Gastarbeiter yani misafir işçi yerine hangi kavramı kullanabiliriz diye. Kanala kısa zamanda 30 binden fazla yanıt geliyor; muazzam bir rakam. Önerilerin bir kaçı şöyle: Doğulular, Paryalar, İkinci sınıflar, Yumruk işçileri, Avroköleler, Proleterler. Bir jüri eşliğinde elemeler yapılıyor ve sonunda “yabancı işçi” kavramı ön plana çıkıyor. Misafir olarak gidenlerin yeni adı 1970’lerin hemen başında ilan ediliyor. Onlar artık yabancı. Malumun ilanı aslında.

Yurt dışındaki Türkler için artık ‘gurbetçi’ değil ‘diaspora’ kavramını kullanıyoruz.