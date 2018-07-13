Ofisler yaşam alanına dönüşüyor
Değişen çalışma kültürünün ofis tasarımlarını etkilediğini belirten tasarımcı Utkan Kızıltuğ, “Yeni nesil daha esnek ve ferah çalışma alanlarını tercih ediyor, açık ofislerin yaygınlaşmasıyla kişisel alanlara duyulan ihtiyaçlar da artıyor. Ofis içinde sosyalleşme alanları talep edilmeye başlandı. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğe yön vermek isteyen tasarımcılar da yeni nesil çalışma kültüründen etkileniyor” şeklinde konuşuyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
İnsanlar gününün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiriyor. Hatta ofisler çalışanların ikinci evi diyebiliriz. Peki insanlar ofislerinde rahat mı? Yeni neslin çalışma ortamına girmesi ofislerin dizaynını etkiledi mi? Ne tarz mobilyalar seçilmeli? Hangi renkler tercih edilmeli? Çalışanların verimleri nasıl arttırılabilir ? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.
İş yerlerinde kullanılan mobilyaların insanlara rahat bir alan oluşturması verimlilik açısından oldukça önemli. Kullanılan malzemeler ise çalışanların sağlığı için tehdit oluşturabiliyor. İnsanlar artık iş yerlerinde sadece işini yapıp eve dönmüyor. Sosyalleşebilecekleri, arkadaşları ile vakit geçirebilecekleri hatta belli aktivitelerde bulunacak alanlara ihtiyaç duyuyor. Ofis mobilyalarındaki yeni trendler; dinamik mekânlar, biyofizik tasarımlar ve ev rahatlığındaki çalışma alanları olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin de ilerlemesiyle ofis mobilyalarının değiştiğini söyleyen Bürotime Tasarım Ekibi Lideri Utkan Kızıltuğ, bu durumun çalışanların doğaya duyduğu özlemi de tetiklediğini bu yüzden de teknolojinin doğa ile iç içe geçtiği bir tasarım anlayışının gelecekte bizleri beklediğini vurguluyor. İlgi çekici alternatifler sunan ve kullanıcıyı bulunduğu çalışma ortamında rahat hissettirmeye ve aidiyet duygusu oluşturmaya yönelik geliştirilen tasarımların beklentileri karşıladığını söyleyen Kızıltuğ, “Teknoloji, insanoğlunun doğaya olan özlemini ve çevreye olan farkındalığını da artırmaya başladı. Ofis ortamlarında yıpranma payı az olması dolayısıyla metal çok kullanılan bir malzeme, fakat metal ağırlıklı tasarımlar soğuk bir algı yaratıyor. Masif ahşap ve dolapların iç kısımlarında oluşturulan gizli kablo kanalları, kullanıcıyı teknolojiye rahatlıkla ulaştırırken doğaya yakın hissetmelerini sağlıyor” diyor.
Ürünlerin ofis kültürüne ve çeşitli kullanım senaryolarına uygun olarak şekillendirilebilir olmasının kendileri için en önemli kriterlerden biri olduğuna değinen Kızıltuğ, ofis tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerin başında ofis kültürü, ofisin ne alanda hizmet verdiği ve iş akışı geldiğini söylüyor ve ekliyor: Birbiriyle uyumlu, soft tonlardaki kombinler çalışma alanlarında enerjiyi ve verimliliği arttıracaktır. Ferah bir ortam sunması amacıyla çalışma ortamlarında soft renkler ve açık renk duvar boyaları ve kâğıtları tercih edilirken bekleme alanlarında kullanılan canlı renkler motivasyonu artıracaktır. Son senelerde keçe kumaş ve doğal ahşap malzeme kullanımının ofis mobilyalarında artması ile de artık çalışma ortamları ev sıcaklığı ve konforu sunmaktadır.
İHTİYACA GÖRE ÜRÜNLER SEÇİLMELİ
Çalışanlara verimli çalışma ortamları sunmak için öncelikle, çalışanın hangi alanda iş sergilediğini iyi araştırmak ve iş ağında ortaya çıkan ihtiyaçları iyi belirlemek gerektiğinin altını çizen Kızıltuğ, birbirinden bağımsız işkollarında çalışan kişilere, farklı çalışma ortamlarına ihtiyaç duyacağı için değişik ofis çözümleri sunmak gerektiğini söylüyor. “Örnek olarak bir mimar için daha büyük ve bölmeli bir masa önerilirken, çoğunlukla vardiyalı sistem ile çalışan çağrı merkezi çalışanları için hızlı kişiselleştirilebilir alanlar sunulmalı” diyen Kızıltuğ, sözlerini şöyle sürdürüyor: Ürün tasarımlarında ses emici özelliği ile sesi dağıtmayan çevre seslerini de engelleyici özelliği olan keçeye ağırlık verilmeli.
NEFES ALDIRAN SOSYAL ALANLAR
Günün büyük kısmını ofislerde geçiren çalışanlar için sosyalleşmeyi sağlayan mekanlara da ihtiyaç artıyor. Özellikle açık ofis kullanımının artmasıyla bu tarz mekanlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kızıltuğ, “Çalışanın kişisel telefon konuşmasını yapabileceği, bir arkadaşıyla kahve molası verebileceği alanlar sağlamak gerekiyor.
Rahat oturumlu, sehpa gibi kullanılabilecek bölümlerin olduğu, elektrik ve şarj ihtiyacını karşılayacak çözümlerin adapte edildiği ürünler bu amaca hizmet eden pratik ve şık çözümler.
OFİSTE AÇIKLIK DEVRİ
Yeni nesil ofis sistemi olan açık ofislerin şeffaflığı ve özgürlüğü vurguladığına dikkat çeken Kızıltuğ, geleneksel ve yeni nesil mobilyalar ile ilgili şunları aktarıyor: Açık ofisler sadece çalışanlar arasında değil; hedef kitle arasındaki duvarları da kaldırır, yeniliklere ve değişime açıktır. Geleneksel ofis sistemleri ise, köklü geçmişi ve güvenliği vurgular. Hedef kitle ve çalışanlarına mesafeli davranır, geleneksel metotları kullanarak hizmet verir.
Sami Savatlı
Mobilya Tasarımcısı
İnsanlar konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunabilmek oldukça önemli. Ofislerde kullanılan mobilyaların ergonomik, kullanışlı ve sağlıklı olması kadar şık bir çalışma ortamı sunabilmesi de gerekiyor. Çünkü doğru mobilya seçimi o ofisteki işlerin ruhunu yansıttığı gibi müşterilere de doğru yerde olduğu mesajını veriyor. Çok renkli olmak yerine, bejler, gri-mavi tonlar, kırık beyazlar ve gün ışığı renkleri ofis ortamı için ideal renkler olduğuna değinen mobilya tasarımcısı Sami Savatlı, mobilyalarda kullanılan malzemelere de dikkat etmek gerektiğinin altını çiziyor. Ofislerdeki hava kirliliğinin dış mekanlara oranla daha fazla olduğunu hatırlatan Savatlı, uzun süre temas ettiğimiz mobilyaların anti bakteriyel kumaşlardan, dayanıklı ve sürdürülebilirliği olan malzemelerden üretilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Savatlı, “Mobilyalar haricinde kullanılan renkler ve tablolar da ofis içi dizaynında etkilidir. Ofis duvarına asılan bir tablo, girişte kullanılan bir heykel vb. eserler ortamdaki atmosferi değiştirebilir” diyor. Ofislerin, çalışanların ikinci evleri olarak kişileştirilebilir olmaları gerektiğine de vurgu yapan Savatlı, özellikle çalışanların kendi masalarının çevresini de istedikleri gibi şekillendirebilmelerine olanak sağlamak gerektiğini söylüyor.
VERİMİ ARTIRMAK İÇİN PRATİK ÇÖZÜM YOLLARI
Renklerin ve tasarımların sakin ve çoğunluğun zevkine hitap edecek bir müşterekte olmasının çalışanların verimliliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Savatlı, “Çalışma şartları ve ortamı çalışanların verimini etkileyen en önemli noktalardan birisidir. İşverenin çalışanlara sağladığı olanaklar ne kadar iyi ise çalışanın verimi de o kadar yüksek olacaktır. Bu noktada çalışanlara eğlenceli ve rahat bir çalışma ortamı sunmak gerekir. Sıkıcı ve soğuk ofislerden ziyade daha canlı ve hareketli ofis tasarımları tercih edilmeli. Böylece kişinin motivasyonunda artış görülebilir” şeklinde konuşuyor. Kalabalık bir çalışma ortamında çalışanların kişi başına düşen alanın kesinlikle geniş olması gerektiğini vurgulayan Savatlı, özel telefon görüşmeleri için ses yalıtımlı alanlardan tutunda, meditatif müzikler ve bitkilerle tasarlanmış dinlenme alanlarına kadar yenilikçi tasarımların kalabalık ofislerde oldukça revaçta olduğunu söylüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.