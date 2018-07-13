Ofisler yaşam alanına dönüşüyor

İnsanlar gününün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiriyor. Hatta ofisler çalışanların ikinci evi diyebiliriz. Peki insanlar ofislerinde rahat mı? Yeni neslin çalışma ortamına girmesi ofislerin dizaynını etkiledi mi? Ne tarz mobilyalar seçilmeli? Hangi renkler tercih edilmeli? Çalışanların verimleri nasıl arttırılabilir ? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

İş yerlerinde kullanılan mobilyaların insanlara rahat bir alan oluşturması verimlilik açısından oldukça önemli. Kullanılan malzemeler ise çalışanların sağlığı için tehdit oluşturabiliyor. İnsanlar artık iş yerlerinde sadece işini yapıp eve dönmüyor. Sosyalleşebilecekleri, arkadaşları ile vakit geçirebilecekleri hatta belli aktivitelerde bulunacak alanlara ihtiyaç duyuyor. Ofis mobilyalarındaki yeni trendler; dinamik mekânlar, biyofizik tasarımlar ve ev rahatlığındaki çalışma alanları olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin de ilerlemesiyle ofis mobilyalarının değiştiğini söyleyen Bürotime Tasarım Ekibi Lideri Utkan Kızıltuğ, bu durumun çalışanların doğaya duyduğu özlemi de tetiklediğini bu yüzden de teknolojinin doğa ile iç içe geçtiği bir tasarım anlayışının gelecekte bizleri beklediğini vurguluyor. İlgi çekici alternatifler sunan ve kullanıcıyı bulunduğu çalışma ortamında rahat hissettirmeye ve aidiyet duygusu oluşturmaya yönelik geliştirilen tasarımların beklentileri karşıladığını söyleyen Kızıltuğ, “Teknoloji, insanoğlunun doğaya olan özlemini ve çevreye olan farkındalığını da artırmaya başladı. Ofis ortamlarında yıpranma payı az olması dolayısıyla metal çok kullanılan bir malzeme, fakat metal ağırlıklı tasarımlar soğuk bir algı yaratıyor. Masif ahşap ve dolapların iç kısımlarında oluşturulan gizli kablo kanalları, kullanıcıyı teknolojiye rahatlıkla ulaştırırken doğaya yakın hissetmelerini sağlıyor” diyor.

Ürünlerin ofis kültürüne ve çeşitli kullanım senaryolarına uygun olarak şekillendirilebilir olmasının kendileri için en önemli kriterlerden biri olduğuna değinen Kızıltuğ, ofis tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerin başında ofis kültürü, ofisin ne alanda hizmet verdiği ve iş akışı geldiğini söylüyor ve ekliyor: Birbiriyle uyumlu, soft tonlardaki kombinler çalışma alanlarında enerjiyi ve verimliliği arttıracaktır. Ferah bir ortam sunması amacıyla çalışma ortamlarında soft renkler ve açık renk duvar boyaları ve kâğıtları tercih edilirken bekleme alanlarında kullanılan canlı renkler motivasyonu artıracaktır. Son senelerde keçe kumaş ve doğal ahşap malzeme kullanımının ofis mobilyalarında artması ile de artık çalışma ortamları ev sıcaklığı ve konforu sunmaktadır.