Önce salata yiyin sonra çorba için

Özenle hazırlanan yılbaşı sofrasında tüketeceğiniz doğru yemek kombinasyonları hem sağlık sorunlarını hem de kilo almayı önleyecek.Kutlamaların olduğu günler sağlık için en çok risk barındıran zamanlardır. Birbirinden lezzetli ve çeşitli başlangıçlar, ana yemekler, tatlılar ve atıştırmalıkların bulunduğu ihtişamlı sofralarda kendimizi kolayca kaybediyoruz. Kronik hastalıkları olanlar için ölümcül tehlike çanları çalıyor. Sağlıklı bireyler ise mide sindirim sorunları, tansiyon, baş ağrısıyla ertesi güne başlıyor. Yeni yıla nasıl girerseniz tüm yıl öyle geçer sözünü gelin yılbaşı sofrasında hatırlayalım. İşte doğru yemek seçimi yapmanın püf noktaları...

- Mutlaka marul, salatalık, soğandan oluşan mevsim salataları ve yılbaşı yemeğinden önce tokluk hissi oluşturmalıyız.

- Hindi düşük yağ ve kolesterol bakımından sağlıkla tüketilebilir. Hindi sevmezseniz balık ve tavuk gibi beyaz et ağırlıklı beslenmesi yararlı olacaktır.

- Balık fırında veya buğulama yapıp, maydanoz ile süslenerek servis yapabilirsiniz.

- Börek, çörek, sebze kızartma, kavurma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine taze peynir ve haşlanmış veya ızgara sebzeler tercih edin.

- Ayrıca pilav ve makarna yemenizi tavsiye etmem. Sebzeli bulgur pilavı kısır veya kuskus yanında turşu ve salata ile tüketebilirsiniz.

- Baklava kadayıf gibi ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyve ve süt tatlıları tüketin.

- Kuruyemişler yemekten 2 saat sonra en fazla kendi avucunuz kadar tüketin.

- Yemekten önce ve 2 saat sonra birer meyve yiyin.

- Muz aşırı tatlı yemenize engel olur. Ayva sizi tok tutar. Armut ise bağırsak düzeninizi sağlar.

- Yılbaşı sonrası yumurtalı güzel bir kahvaltı yapıp öğlen ve akşam sebze çorbaları ve salatayla geçiştirin.

- Hem yılbaşında hem sonrasında en az 3 litre su için.

2016 tıbbın altın çağı oldu

- Canlı virüsten aşı: Çinli bilim adamları zayıflatılmış virüs yerine artık canlı virüs kullanılarak grip aşısı üretmeyi başardı. Canlı virüs kullanımıyla Ebola, Zika, AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların da önlenebileceği öngörülüyor.

- Kanserde Küba devrimi: Komünizmin kalesi Küba, sağlık alanında büyük bir başarıya adım attı. Sürekli puro içilen ülkede akciğer kanserinin çok yaygın olması nedeniyle azimli tıpçılar, 25 yıl boyunca kansere karşı bir aşı üzerine çalıştı. 2008’deki klinik denemelerin ikinci fazında, aşı olan kanser hastalarının diğerlerine oranla 4 ila 6 ay uzun yaşadığı tespit edildi. ABD’deki Roswell Park Kanser Enstitüsü aşıya ilgi gösterdi ve klinik deneyleri başlatmaya karar verdi. Uzmanlar, testler olumlu sonuç verirse, bir gün Cimavax’ın insanların çocukken yaptıracağı önleyici bir aşı haline gelebileceğini belirtiyor.

- Üç ölümcül hastalık için tek ilaç: İngiliz bilim adamları, her yıl yoksul ülkelerde milyonlarca kişiyi etkileyen üç hastalığın tedavisinde kullanılabilecek tek bir ilaç geliştirdi. Araştırmada, yaklaşık 3 milyon bileşimin test edilmesi sonucu elde edilen ilacın, parazitlerin neden olduğu chagas, şark çıbanı (layşmanyaz) ve uyku hastalığı için umut ışığı olabileceği belirtildi.

- Kırışıklıkları yok eden ikinci deri geliştirildi: Bilim adamları, kadınların korkulu rüyası olan kırışıklıklara karşı insan cildini taklit eden ve cilt üzerinde ikinci bir deri oluşturan krem geliştirdi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacıları tarafından üretilen polimer krem, uygulandıktan sonra kuruyup cilt üzerinde elastik bir ikinci deri oluşturuyor. Krem, kozmetik alandaki kullanımının yanı sıra egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde ilacın doğrudan deriye verilmesine ve güneş ışınlarından korunma sağlanmasına da yardımcı oluyor.

- Yemek borusu yeniden oluştu: ABD’de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yemek borusu parçalanan adı açıklanmayan 24 yaşındaki bir hasta, mucizevi bir şekilde yeniden yemek borusuna sahip oldu. Metal çubuk donörlerden alınan dokularla sarılarak boru halinde hastanın boğazına yerleştirildi. Borunun üzeri hastanın kanındaki trombositlerle kaplandı. 4 yıl sonra hastanın yemek borusundaki stentlerin çıkarılmasına karar verildi. Doktorlar yapay yemek borusunun çevresinin 5 kat kasla kaplandığı ve yeni bir yemek borusunun oluştuğunu gördü.

- Bir günde iyileştiren yöntem: Bazı hastalıklarda ilaç kullanarak kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz ama kimi hastalıklarda ilaçların hiçbir etkisi olmaz. ABD’deki Merck Research Laboratories’deki bilim adamları, bakterilere uyum sağlama ve yaşamını devam ettirme özelliğini sağlayan bir madde keşfetti. Bu maddeyi devre dışı bırakan araştırmacılar, bakterilerin ilaçlara doğrudan maruz kalmasını sağladı. Yeni teknik sayesinde ilaç etkisni kısa sürede gösteriyor, iyileşme süresi kısalıyor. Böylece normalde hastanede yatmayı gerektiren bazı hastalıklarda bile sadece ilaç alarak iyileşmek mümkün olacak.

- Saçların beyazlaması tarih oldu: Londra Kolej Üniversitesi’nden bilim adamları saç beyazlamasında etkili geni tespit etti. Genin baskılanması saçın beyazlamasını da engelleyecek. Saçların rengini, pigmentlerin oluşturduğu melanosit denilen hücrelerden alıyor. Bu hücreler saç köklerinde bulunuyor. Yaşımız ilerledikçe melanositler pigment üretmeyi bırakıyor ve saçlar doğal rengini kaybedip grileşiyor. Araştırmacılar, saçların grileşmesine neden olan genin yanı sıra ‘tek kaş’ oluşumuna, sakala ve kaşların kalınlığına etki eden geni de keşfetti.

- Türk bilim insanları yapay kan üretti: Birçok ülkenin uzun yıllardır bulmak için uğraştığı yapay kan, Türk bilim insanlarınca üretildi. Uzun süre saklanabilen ürün, her grupta kullanılabilecek ve kan yoluyla bulaşan hastalıklara son verecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) ve Anadolu Üniversitesi’nin (AÜ) ortaklaşa yürüttüğü projeyle yüzde 100 yerli yapay kan üretildi. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma 1 milyon liraya mal oldu. Nano hemoglobin yöntemiyle üretilen yapay kan çok sayıda özelliğe sahip. Keşif acil kan ihtiyacını bitirecek.