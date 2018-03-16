Osmanlı musikisi Aynalıkavak’ın duvarlarında

Tarihi 17. yüzyıla kadar gittiği düşünülen ama elimizdeki kaynaklarla 1800’lü yılların başından itibaren kullanıldığı kesinleşen Aynalıkavak Kasrı ve Musiki Müzesi, bugün de Haliç kıyılarını süslüyor. Fatih Sultan Mehmet döneminden beri başlamış olan 18 adet Aynalıkavak veya Tersane Saraylar grubundan elimizde kalan son kasır. Bugünkü haline Lale Devri’nde yapılan tadilatlarla ulaşan kasır, III. Selim’in bestelerine, Sultan II. Ahmet’in oğlunun sünnet düğününe, Sultan II. Abdülhamid’in özel davetlerine ev sahipliği yapmış. Gevheri Sultan’dan 30 küsur ve kıymetli enstrüman ile birçok sazendeden 74 olmak üzere 100’ün üstünde saz müzedeki yerini koruyor. Notalar, taş plaklar, müzikle ilgili yayınlar, sedirler, levhalar, laleler, buhurdanlıklar ve daha birçok eser ziyaretçilerini bekliyor. Bugünlere eşsiz bir güzellikle aktarılan Aynalıkavak Kasrı ve Musiki Müzesi’ni Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız’dan dinledik.

- Aynalıkavak Kasrı ve Musiki Müzesi’nin tarihi nerelere dayanıyor?

Kasrın olduğu bölge, İstanbul’un ilk fethedildiği yıllardan itibaren saraylar bölgesi olarak kullanılmış. Levni’nin minyatürlerinde Sultan II. Ahmet’in oğlunun sünnet düğününü bu kasırda yaptığını, padişahların konaklama amacıyla kullandığını biliyoruz. Milli Saraylar envanterindeki Topkapı Sarayı hariç elimizde kalan en eski kasır. III. Selim’in orayı besteleri için kullandığını biliyoruz.

- Kasrın uzun süre kapalı kaldığını biliyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bu süreçte neler oldu?

Kaynaklarda Tersane Sarayı’nın içerisinde 18’e kadar köşk ve kasrın olduğu dile getiriliyor. Ama bugüne ulaşabilen tek yapı bu. Bulunduğu alan itibari ile Bizans’tan beri yerleştirmelerin olduğu bir alan. Ama Tersane Sarayı ile en görkemli yıllarını yaşıyor. 90’lı yılların ortalarında restorasyon amacı ile kapatılıyor. 2011’de kapılarını ziyarete açtı. 90’ların başında Aynalıkavak Kasrı, III. Selim’in musiki ile ilintili olmasından dolayı bir musiki müzesi konumlandırılmış. Özellikle Sultan Abdülaziz’in torunu Gevheri Osmanoğlu’nun saz koleksiyonu oraya bağışlanmış. Kasır restorasyon sürecinden sonra ziyaret edilemediği için musiki müzesi fonksiyonunu yitirmişti.

- Tersane konferansı burada yapıldı...

En son 2015 yılında Milli Saraylar tarafından hazırlanan proje ile musiki müzesi bölümünü yeniden açtık. Aslında iki müze iç içe. Aynalıkavak Kasrı ve alt katındaki Musiki Müzesi’ni geziyorsunuz. Bahçesi, bahçesindeki sarnıçları, nişan taşları, yer altı kanallarıyla çok özgün bir topografya. Bu kasrı, Sultan II. Abdülhamid’in de kullanmış. Kasrın, birkaç odasının Abdülhamid döneminde buradan götürülen batı mobilyası ile tefriş edilmiş olduğunu görürsünüz. Mesela çok değerli Şam işi bir sedefli koltuk takımı kasır da sergileniyor. Şu an Dolmabahçe’de bile öyle bir takım yok. Demek ki orayı hakikaten önemli ağırlamalarda tercih edildi. 19. yüzyılın sonunda İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda da bu kasrın kullanıldığını biliyoruz.