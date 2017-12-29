Rahatına düşkün erkekler için ütü istemeyen gömlek devri

Yeni yılda hepimiz değişim ve güzellikler diliyoruz. Tabii bu bahsi geçen değişimden moda da nasibini alıyor. Her gün gelişip değişen bu giyilebilir sanatın yeni sezonda erkekler için ne vaad ettiğini 18-35 yaş arasına konsantre olan ve dünyayı etkisi altına alan fast fashion akımının sıkı takipçilerinden erkek moda markası Tudors’un CEO’su Yaşar Ayaydın ile konuştuk.

- Tasarım söz konusu olunca pek çok detaydan söz ediyoruz. Sizce erkeklerin yüzde kaçı bu detaylara önem veriyor alışveriş yaparken?

Erkekler, kendini iyi hissettiği tasarımı kullanmayı sever. Onlar için siyah her zaman siyahtır lacivert ise lacivert. Ancak şu var; tasarımların biçimi değişiyor ve erkekler de ister istemez ona yöneliyorlar.

- 2018’de moda dünyasında neler olacak?

Erkeklerin modaya bakış açısı, yorumlaması, ve uygulaması kadınlardan biraz daha farklı. Örneğin moda dünyasına baktığımızda 2018’in en çok öne çıkan renginin lila olduğunu görüyoruz. Ama erkekler bu rengi ne kadar çok tercih edecekler tartışılır. Eskiye göre gömlek yakaları küçüldü, kazak ve süveter yakaları inceldi. Bir de baskılı tasarımlar ön plana çıktı hatta büyük baskılar kullanılıyor artık. Kareli gömlekler erkeklerin vazgeçilmezlerindendir ve onlarda bu yıl çok canlı renkleri göreceğiz. Düz renk gömlekler yerine 2018’de kendinden desenli tasarımları olacak. Bunun yanında insanlar her geçen gün kendilerini içinde daha rahat hissettikleri tasarımlara yönelir oldu. Bu nedenle kullanılan kumaşların tipi, cinsi çok önem kazandı. Daha ince iplikle dokunmuş, yumuşak kumaşlar ön plana çıktı. Örneğin yine bu eğilimden dolayı ütü istemeyen, leke tutmayan kumaşlardan gömlekler üretiyoruz artık. Çünkü kimse bu tarz detaylarla uğraşmak istemiyor. Pratik, rahat ve şık olabilmek önemli.

- Moda artık farklı bir jenerasyona hitap ediyor ve büyük bir değişim içinde.

Günümüz müşterilerinin kafası çok karışık. Herkes her şeyi satıyor… Bu nedenle ne sattığınızdan çok onu nasıl sattığınız önemli. Konsept belirlemek artık bu işin en önemli noktası. Kişi markayı bilmese bile mağazasında aldığı hizmetten, konseptten yola çıkarak ya güveniyor ya da uzaklaşıyor. Artık neyin moda olduğundan çok muhatap oldukları markanın konseptine bakıyorlar ve güveniyorlarsa alıp giyiyorlar. Biz insanların güvenini kazandık.