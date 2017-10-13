Zarafet mevsimi

Şıklığa ince ayar

Günün her anında ışıltısıyla göz kamaştıran kadınların tercihi Atasay Belle, sade ama bir o kadar da göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bilezikleri ile sonbahar ruhuna uygun romantik çekiciliği mücevher formunda kadınlara sunuyor. Romantik tasarımıyla sonbahara göz kırpan bilezikler, modernlik ve şıklığı ile ön planda olan stil sahibi kadınlara yeni bir bakış açısı sunuyor.

Asi ve feminen

Tüm zamanların en ikonik parçalarından siyah deri ceketler, bakışları Forever New kadınlarının üzerine çekiyor. Motorcu ceketler sıra dışı bir tarz sunarken, göz alıcı çiçek nakışları, çizgili dikiş detayları ve metal aksesuarlar ise, deri ceketin asi tarzına feminen bir duruş katıyor.

Lüksün nabzını tutun

Sonbaharın toprak tonlarından ve kızaran yapraklardan ilham alan ulaşılabilir lüks yeni sezon Gc saatleri, sonbahar 2017 sezonunda asil metalik tonlarını pembe altının cazibesiyle buluşturarak saatseverleri büyülüyor. Modellerde kadranı çevreleyen ve saat tepesinde yer alan şık halat motifi ve ışıltılı sedir kahvesi tonları göz kamaştırıyor.