Zarafet mevsimi
Bu hafta hep birlikte kozmetikten, dekorasyona, günlük ve spor giyimden aksesuara kadar yeni sezonun en gözde tasarımlarını keşfe çıkıyoruz. Önerilerimize bakmadan alışverişe çıkmayın.
Bohem cazibe
Genç stilini, enerjik ve capcanlı tasarımlarla sunan OXXO, gardırobu gizemli, sıradışı ve özgür bir ruha bürünüyor. Farklı kültürlerin izlerini taşıyan OXXO kadını, bohem tarzını göz alıcı bir masumiyetle süslüyor. Fırfır detaylarla güçlenen nakışlar, İspanyol paça pantolonlar, doğadan beslenen elbiseler, etek ve kaftanlar, kovboy çizmeleri şıklığı tamamlanıyor.
Şıklığa ince ayar
Günün her anında ışıltısıyla göz kamaştıran kadınların tercihi Atasay Belle, sade ama bir o kadar da göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bilezikleri ile sonbahar ruhuna uygun romantik çekiciliği mücevher formunda kadınlara sunuyor. Romantik tasarımıyla sonbahara göz kırpan bilezikler, modernlik ve şıklığı ile ön planda olan stil sahibi kadınlara yeni bir bakış açısı sunuyor.
Asi ve feminen
Tüm zamanların en ikonik parçalarından siyah deri ceketler, bakışları Forever New kadınlarının üzerine çekiyor. Motorcu ceketler sıra dışı bir tarz sunarken, göz alıcı çiçek nakışları, çizgili dikiş detayları ve metal aksesuarlar ise, deri ceketin asi tarzına feminen bir duruş katıyor.
Lüksün nabzını tutun
Sonbaharın toprak tonlarından ve kızaran yapraklardan ilham alan ulaşılabilir lüks yeni sezon Gc saatleri, sonbahar 2017 sezonunda asil metalik tonlarını pembe altının cazibesiyle buluşturarak saatseverleri büyülüyor. Modellerde kadranı çevreleyen ve saat tepesinde yer alan şık halat motifi ve ışıltılı sedir kahvesi tonları göz kamaştırıyor.
Kalpleri ısıtan trikolar
Koton 2017-2018 sonbahar-kış kadın koleksiyonundan yumuşacık trikolar, sezona renkli, sımsıcak bir başlangıç fırsatı sunuyor. Dört farklı konseptte hazırlanan triko koleksiyonu saç örgüleri ve farklı dikiş teknikleriyle dikkat çekiyor. Oversize modellerin yer aldığı tasarımlarda canlı renk kullanımları ve tasarıma farklılık kazandıran kol detayları, metalik efektler, nakış süslemeleri, inciler, pullar ve minik taş işlemeleri de her kıyafetle uyum sağlıyor.
Yatak odalarında renkler geçidi
Yatak ve uyku ürünleri konusunda uzmanlığını 41 yıllık deneyimiyle taçlandıran Yataş Bedding, renklerin harmonisi nevresim grubuyla sonbaharda yatak odalarına renk, dinamizm ve doğallık katıyor. Çizgisel keskin formların renklerle ve göz alıcı çiçek desenleriyle buluştuğu Bonny, Monet ve Viva nevresim setleri, tasarımları ve renkleriyle yazdan kalan güneşli günlerin sıcaklığını yatak odalarına taşıyor.
Uyuyan Güzel’in gençlik sırrı
Anew, düzenli kullanıldığında bir yıla kadar devam eden etkisiyle tazelenmiş cilt görünümü oluşturduğu belirtilen yeni gece bakım kremi Reversalist Infinite Effects’i tanıttı. Dönüşümlü olarak kullanılan iki farklı kremden oluşan setin kolajen üretimini arttırdığı söylüyor.
Yenidoğan bebeklere özel
Dr. Brown’s prematüre, emme güçlüğü çeken, yarık dudaklı/damaklı yenidoğan bebekler için geliştirdiği yeni ürünü Medikal Biberon ile bebeklerin beslenmelerine yardımcı oluyor. Özel Besleme Sistemi ile tasalanan biberon; kaşık ve sonda ile beslenmeye alternatif sunuyor.
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