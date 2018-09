4N1K İlk Aşk 10.yeni bölüm fragmanı 4N1K İlk Aşk son 9.bölüm izle FOX TV’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen 4N1K İlk Aşk son bölümde neler oldu? 4N1K İlk Aşk izleyicisi yeni bölüm fragmanları an be an takip ediyor. 4N1K İlk Aşk 9.bölümde neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizi yepyeni bölümleriyle ekrana kilitlemeyi başarıyor. Cuma akşamları ekrana gelen 4N1K dizisi ekrana gelecek olan 9. yeni bölümde Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Barış ve Yaprak zor durumda kalır. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor.

4N1K İLK AŞK 9.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor. Tekin ve Jülide, Ela’ya Barış ve Yaprak’la konuşup her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan’la konuşmaya çalışan Ece beklemediği bir tepki alıyor. Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan dizide; Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler.

Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister. Barış, Yaprak’ın babasını ikna etme yolu bulmuştur, üstelik bu bahane ile sürekli Yaprak’la da birlikte olabilecektir.

Sürekli Barış’ın yoluna çıkmasından sıkılan Ali, onu buluşmaya çağırır. Barış Ali’yi korkaklıkla suçlarken, Ali ise ondan Yaprak’ı en az kendisi kadar sevdiğini ispatlarsa aradan çekileceğini söyler. Günlüğü Ela Öğretmene vermeye karar veren Yaprak onu bir kafeye buluşmaya çağırır. Barışla birlikte buluşma yerine giderler ancak her ikisi de Ali’nin onları takip ettiğinden haberleri yoktur.

4N1K İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX’un merakla beklenen yeni gençlik dizisi “4N1K İLK AŞK”ın çekimleri İstanbul’da Anavutköy'de devam ediyor. Dizinin bazı bölümleri ise Bursa ve Trabzon'da çekildi.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya'nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

4N1K DİZİSİ HİKAYESİ NEDİR?

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir. Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: HEPİMİZ KIZIMIZ, KIZIMIZ HEPİMİZ İÇİN!

4N1K OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gözde Mutluer (Yaprak Ayvaz)

1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı.

Atakan Hoşgören (Ali Tekelioğlu)

1999 yılında İstanbul’da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş’in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini “4N1K” ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz’den almıştır.

Cihan Şimşek (Sinan Yorulmaz)

Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992’de Almanya’nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen ‘Bez Bebek’ dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye’de yayınlanan ‘Zil Çalınca’ dizisinde ilk başrolünü oynadı. ‘Bir Yastıkta’, ‘Beni Böyle Sev’, ‘MedCezir’, ‘Hanım Köylü’ gibi başarılı yapımlarda rol aldı. ‘4N1K’ filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Sina Özer (Gökhan Karademir)

24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.

Cemrehan Karakaş (Oğuz Ünal)

16 Haziran 1993’te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz’den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında ‘Canım Babam’ dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’ ve sonrasında ise ‘Sen Benimsin’ dizisiyle devam etti.

Burak Yörük (Barış Ozansoy)

26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğan Burak Yörük, kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimini sürdüren Burak Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.