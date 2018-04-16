8. Gün 6.yeni bölüm fragmanı 8. Gün son 5.bölüm izle ATV’de! Ekranların sevilen dizisi 8.Gün yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. 8. Gün dizisinin 5. Bölüm fragmanında; Hayati ve Bahar’ın komik sohbeti ekrana geliyor. Bahar’ın şakacı kişiliği ve Hayati’nin ciddi duruşu birbirleri için pe de uygun olmayan takım arkadaşları olduğunu gösterse de Bahar öyle düşünmüyor. Geçen hafta ekranlara gelen 8. Gün dizisinin 4. bölümünde ; Bahar çok merak ettiği annesinin aslında ölmediğini öğrenmişti. Bu habere çok sevinen Bahar için artık yeni bir amaç vardı, o da annesini kurtarmak Bunun için Hayati’den yardım istedi. Küçük bir araştırma yaparak Şehnaz’ın yerini öğrendiler.

8. Gün Dizisinin 4. Bölümünde Neler Oldu?

Geçen hafta ekranlara gelen 8. Gün dizisinin 4. bölümünde ; Bahar çok merak ettiği annesinin aslında ölmediğini öğrenmişti. Bu habere çok sevinen Bahar için artık yeni bir amaç vardı, o da annesini kurtarmak Bunun için Hayati’den yardım istedi. Küçük bir araştırma yaparak Şehnaz’ın yerini öğrendiler. Fakat durumu haber alan Aziz hemen kadının yerini değiştirdi. Bahar’ın annesinin yaşadığını öğrendiği haberi sonunda Aziz’in kulağına gitti.Bunun üzerine Aziz ; ‘baharın öldürülmesi emrini ‘’ verdi

5. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

8. Gün dizisinin 5. Bölüm fragmanında; Hayati ve Bahar’ın komik sohbeti ekrana geliyor. Bahar’ın şakacı kişiliği ve Hayati’nin ciddi duruşu birbirleri için pe de uygun olmayan takım arkadaşları olduğunu gösterse de Bahar öyle düşünmüyor. Benim akıl gücüm senin de kas gücün bir araya gelerek iyi takım oluşturduk diyen Bahar’ı aslında Hayati gülerek dinliyor. Daha sonra Ozan’ı nasıl kurtaracaklarının planını yapıyorlar. Bahar rehin tutulan Ozan’ı kurtarmak isterken Hayati’nin de zarar görmesini istemiyor. Bu hislerini Bahar ona açtığında ise Hayati’’ kötüye bir şey olmaz’’ diye geçiştiriyor. Akabinde hemen Ozan’ı kurtarmak için harekete geçiyorlar. Ozan’ı rehin tutan adamların elinden kurtarmaya çalışırken bir anda silahlar çekiliyor. Diğer yandan Bahar; Aziz’i arıyor. Bahar konum atarak Aziz’in gelmesini istiyor. Aziz tam olarak neden oraya gelmesi gerektiğini kestiremezken, Bahar onun gelişini büyük bir nefretle bekliyor. Aziz istenilen yere geldiğinde Bahar elindeki silahı arkasına saklıyor. Ne Bahar yeni hamlesini kestirebiliyor ; ne de Aziz onun bir tehdit olabileceğine inanıyor? Bu karşılaşmada kazanan taraf kim olacak ?

8. Gün Dizisinin Konusu

Bahar canından çok sevdiği annesi ve mutlu yuvası olan zengin bir kadındır. Bir gün aniden annesi öldürülünce hayatı tepe taklak olur. Annesinin öldürülmesi ile büyük bir yıkım yaşayan Bahar , peşine düşen adamlar yüzünden bambaşka bir hayata adım atar. Bahar hem annesini öldüren hem de kendisini öldürmeye çalışan bu adamlardan kaçarken karanlık bir maceranın da içine doğru yol alır. Kıpır kıpır , hayat dolu olan Bahar hayatta kalma mücadelesi ve annesinin katilini arama sürecinde yaşayacakları 8. Gün dizisinde ekrana gelecek.

8. Gün Dizisi Oyuncuları

Bahar Yüksel ( Burcu Biricik ): Bahar dünyaya geldiğinde annesi için hayatı güzelleştiren bir olay olmuş. Bu yüzden annesi tarafından Bahar adı verilmiş. Bahar cıvıl cıvıl ve hayat dolu bir kadın. Yaşam tarzı mutlu olmak ve mutlu etmek üzerine olan Bahar’ın hayatında mutsuzluğa yer yok. Annesinin mal varlığı sayesinde rahat ve zenginliklerle dolu bir hayat sürmüş . Fakat hayatındaki tek eksik olan baba figürüne hiç sahip olamamış. Annesinin eksikliğini hissetmesini engellemesine rağmen , baba sevgisini tatmadan büyüyen Bahar’ın içinde hep bir boşluk olmuş. Günü gelince kendisini çok seven bir adamla evlenip mutlu bir hayat yaşayacağını düşünse de geçmişi peşini bırakmamış. Tertemiz ve saf bir kadın olan Bahar sevdiklerini korumak için karanlık ve tehlikeli bir yola girmek zorunda kalır.

Hayati Şahin ( Musa Uzunlar ): Hayati fakir bir ailede doğmuş, çocuk yaşta çalışıp ailesine bakmak zorunda kalmıştır. Hayatın adaletli davranmadığı kişilerden biri olan Hayati, kazandığı ile ailesini geçindirmeye çalışmış. Oldukça zeki ve kurnaz bir adam olan Hayati, kendi kaderini değiştirmek için bu yönlerini kullanarak dolandırıcılık yapar. Sözüne sadık ama güvenilmez bir adamdır. Yaptığı meslekten dolayı hayatı saklanmalar ile geçerken günün birinde hiç beklemediği biri hayatına girer. O andan itibaren hiçbir şey Hayati için eskisi gibi olmayacaktır.

Buğra Gülsoy-Ozan Taş

Annesi ölünce küçük yaşta kimsesiz kalan Ozan'ın hayatta güvendiği tek insan Aziz'dir, ondan başka kimsesi de yoktur. Gözü karadır, zeki adamdır. Etrafında Aziz dışındaki herkes sıradan, gelip geçici kişilerdir. Ta ki hayatında gerçekten birisi vazgeçilmez olana dek.