Ah Kalbim 144.yeni bölüm fragmanı Ah Kalbim son 143.bölüm izleme linki Kanal 7’de! Milyonları ekran başına kilitleyen Ah Kalbim yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar haberimizde yerini alıyor. Hint dizisi olan Ah Kalbim bu akşam yepyeni bölümüyle karşınızda olacak. Ah Kalbim son bölümde Pragya hiç olmadığı kadar kararlıdır. Tanu’nun tavrına karşı meydan okur ve evden gitmeyeceğini söyler. Ah Kalbim 143.bölümde Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir. İşte merak edilen Ah Kalbim fragmanları ve son bölümde yaşananlar…

AH KALBİM 144.YENİ BÖLÜM FRAGAMANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ HABERİMİZDE YERİNİ ALACAKTIR.

AH KALBİM 143.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.

AH KALBİM 142.BÖLÜM ÖZETİ

Pragya’nın Tanu ve Aliya’ya karşı davranışlarında farklılık olduğunu sezen Abhi’nin kafası karışır. Abhi, Pragya’nın Tanu’yu hamile olduğu için kıskandığını düşünür. Pragya’nın Tanu’yu azarlar gibi konuşmasına çok şaşırır. Pragya, büyükannenin desteğini alarak Tanu’nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Tanu ise Aliya ile birlik olup Pragya’nın evden gitmesi için uğraşır. Pragya hiç olmadığı kadar kararlıdır. Tanu’nun tavrına karşı meydan okur ve evden gitmeyeceğini söyler.

AH KALBİM KONUSU

Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır… Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.

Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.

AH KALBİM OYUNCULARI

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı:2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoo

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke:Hindistan

Tür-Romantik- Dram

Sriti Jha: Pragya Abhishek Mehra karakterini canlandırmaktadır.

Mrunal Thakur: Bulbul Arora rolünü canlandırmaktadır.

Shabbir Ahluwalia: Abhishek Prem Mehra yani Abhi karakterini canlandırmaktadır.

Daljeet Soundh: Daljeet Mehra (Daadi) rolündedir. Abhi, Aaliya, Aakash ve Raj’ın büyük annesidir.

Supriya Shukla: Sarla Arora rolündedir. Pragya ve Bulbul’un annesidir.

Arjit Taneja: Purab Khanna rolündedir. Abhi’nin arkadaşıdır

Shikha Singh: Aaliya Prem Mehra rolündedir. Abhi’nin kardeşidir

Leena Jumani Tanushree Dasgupta (Tanu) rolündedir. Aliya’nın arkadaşıdır.

Nikhil Arya: Nikhil Sood rolündedir

Zareena Roshan Khan: Indu Suri (Daasi) rolündedir.

Swati Anand: Mitali Raj Mehra rolündedir. Raj’ın eşidi

Anurag Sharma: Raj Ajay Mehra rolündedir. Mitali’nin kocasıdır.

Aditi Rathore: Rachna Aakash Mehra rolündedir.

Ankit Mohan: Aakash Ajay Mehra rolündedir. Rachana’nın kocasıdır.

Roma Lavani: Tanu’nun annesi rolündedir.

Bobby Khanna: Tanu’nun babası rolündedir.

Shivani Soopuri: Pammi Ajay Mehra (Taiji) rolündedir.

Gagan: Champak Trivedi rolündedir.

Madhu Raja: Daljeet Arora rolündedir. Bulbul ve Pragya’nın büyük annesidir.