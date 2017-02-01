Anne 14. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından Star TV'de yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Anne dizisi son bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu. Zeynep git gide daralan halkanın içinde Turna'yı düşünerek ne yapacağını bilemez bir halde öz annesi Gönül'e sığındı. Yurt dışına kaçma planları yapan Zeynep, Turna'yı yanından ayırmamaya kararlı bir şekilde çıkış yolları aramaya devam etti. Dizinin son sahnesi ise akşama damga vurdu. Şule'nin Zeynep'i şikayet etmesi üzerine, Zeynep hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zeynep, Şile'de kaldıkları otelin önünde gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen Zeynep'i gören Gönül ve Turna gözyaşlarına boğuldu. Turna'nın, Zeynep'in bindirildiği polis aracının arkasından koşması ise izleyenlerin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. 7 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak yeni bölümde neler olacağı ise seyirciler tarafından merak ediliyor. Elleri kelepçelenerek götürülen Zeynep hapse mi giriyor? Peki, Zeynep hapse girerse Turna'ya ne olacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Anne dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizden izleyebilirsiniz.

ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şule nihayet Zeynep’i çocuk kaçırma suçuyla polise şikâyet eder. Komiser Sinan Şule’yi sorgular ve Zeynep hakkında yakalama kararı çıkar.

Gönül derhal Zeynep ve Turna’nın yanına koşup haberi verir. Zeynep’in tekrar kaçmaktan başka çaresi yoktur. Gönül bu kaçışta onların yanında olmaya karar verir ve Belkıs’tan yardım ister. Belkıs onları yurt dışına kaçırmanın bir yolunu bulur.

Bu sırada Cengiz komadan çıkmıştır ancak Şule’nin sevinci kursağında kalır. Cengiz ayrılmak istediğini söyler. Şule ne kadar uğraşırsa uğraşsın Cengiz kararlıdır. Şule mahvolur…

Cahide’nin evinde de işler karışıktır. Komiser Sinan, Cahide’yi de sorguya gelir, kızının nerede olduğunu sorar. Cahide için bu hayatının en ağır sorgusudur. Ancak Duru’nun Ali’den aldığı haberle içi bir parça rahatlar. Gamze, Mert’in istediği dna testini yaptırır ama sonu kimse için iyi bitmez. Cahide de yaşanan bu travmatik olay sonucunda Zeynep’i desteklemeye karar verir.

Şule’nin ise gidecek, kalacak yeri yoktur. Cengiz’in onu terk etmesinden sonra kendini içkiye verir, adamın biri onun bu halinden faydalanmaya çalışır. Şule’nin yardımına Ali koşar. Ancak bölüm sonunda Şule’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Şule’nin hayatı kökünden değişecektir.

Zeynep, Turna ve Gönül kaçış gününü beklerken İstanbul dışındaki küçük bir otele Gönül’ün kimliğiyle yerleşmişlerdir. Bu sırada Gönül ve Zeynep arasında duygusal anlar yaşanır. Üçü birlikte kısa da olsa bir aile olmanın mutluluğunu yaşarlar. Ancak bakalım işler planladıkları gibi gidecek midir? Zeynep ve Turna yurt dışına kaçıp yeni bir hayata başlayabilecek midir?