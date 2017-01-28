Arka Sokaklar 427. yeni bölüm fragmanı son bölüm Rıza Baba tutuklandı mı?

Arka Sokaklar 427. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Arka Sokaklar son bölüm izleyenler büyük heyecan yaşadılar. Zira son bölümde Rıza Baba ve ekibi büyük bir tehlikenin içerisine girdi. Rıza Baba hakkında soruşturma açıldı ve ardından ekip dağılma noktasına geldi.

İşte, merakla beklenen Arka Sokaklar 427. yeni bölüm fragmanı!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Veysel’in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verdi. Kenan Aslan, 2009’dan beri çete davasından hapisteydi ve artık serbest kaldı. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmişti. Yeşim, küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline geldi.

Kenan, Sezgin’i himayesine aldı. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapmaya karar verdi. Tabii ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardı. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması…