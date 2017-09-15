Arka Sokaklar 449. yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar 448. bölüm Kanal D'de canlı izlenecek

Arka Sokaklar 449. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusunun yanıtı dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor. Kanal D’nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, fenomen dizisi "Arka Sokaklar" 15 Eylül Cuma akşamı 448. bölümü olan yeni bölümü ile ekrana geliyor! Suat’ın başına gelenler Çoban Ailesi’ni sarsmıştır. Hem Çoban Ailesi, hem de ekip yine zor zamanlardan geçmektedir. Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Oya Okar (Selin Komiser), Alp Korkmaz (Ali), Özlem Çınar (Aylin) ve Ozan Çobanoğlu’nun olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. İşte Arka Sokaklar 448. bölümü ve yeni bölüm fragmanı...





ARKA SOKAKLAR 448. BÖLÜM ÖZETİ



Mesut, Urfa’ya tayin olmuş ve sınır bölgesindeki operasyonlarda görevlendirilmiştir. Yüklü miktarda mühimmat ele geçirirler. Selin ve Tunç sürpriz yapıp yanına ziyarete gider. Mesut, köy çocuklarının iyi eğitim alması için, kendini seferber eden Necmi Öğretmen ve eşiyle tanışır. Aralarında yakın bir dostluk oluşur. Selin geldiği zaman onunla da tanışırlar.



ARKA SOKAKLAR 448. BÖLÜM FRAGMANI

Bütün katliamların ve bombalı eylemlerin başında olan kişinin kod adının Civan olduğu tespit edilmiştir. Mesut ve birlikte çalıştığı ekip örgüt liderini bulabilmek için gece gündüz aramalara devam eder. Necmi öğretmen karısının gözleri önünde terör örgütü lideri tarafından kaçırılır. Mesut haberi duyar duymaz, öğretmeni kurtarmak için Civan’ın peşine düşer.

Nurgül, evli ve çocuklu olduğundan habersiz Ateş’le buluşur. Buluşma esnasında kendisine polis süsü vermiş iki kişi tarafından kaçırılıp darp edilirler. Aile baskısı ve çocuğunun elinden alınmasına daha fazla dayanamayan Nurgül, intihara kalkışır. Ekibimiz, kadını kurtarır ve olayın aslını öğrenir. Ateş karısına yakalanmamak için konuşmayı reddeder; ancak, suçluların yakalanması için Ateş’in şahitlik etmesi gerekmektedir.



ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.