Arka Sokaklar 475.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar 474.son bölüm izleme linki
Arka Sokaklar 475.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Arka Sokaklar 474.son bölüm Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak. Arka Sokaklar’ın merakla beklenen 474. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 473. Bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar 474. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği, senaryosu Ahmet Yurdakul‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un olduğu polisiye türündeki Arka Sokaklar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın geçen bölümünde Tunç arkadaşı yüzünden yeniden uyuşturucu şebekesinin eline düşmüştü. Mesut oğlunun bu tehlikeli insanların elinden olduğunu öğrenince bir şekilde aralarına sızmaya çalıştı. Planında başarılı olamayan Mesut da oğlu gibi uyuşturucu baronun elinde rehin olarak kaldı.
Arka Sokaklar 475.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar 474.son bölüm izleme linki! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları ve Arka Sokaklar son bölüm izleme linki araştırılıyor. Arka Sokaklar’ın 474. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde; Hüsnü kızını kurtarmanın peşindeydi. Kızını defalarca uyarmasına rağmen, Zeliş inat ederek haber peşinde koşunca yakalanmıştı. Hüsnü kızını kurtarmak için ekip ile beraber operasyon başlattı. Başarılı bir operasyon geçirince Zeliş sağ salim kurtarıldı. Bu kez Mesut’un oğlu Tunç için işler iyi gitmedi. Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; uyuşturucu şebekesinin eline düşen Tunç'u kurtarmak için tüm ekip seferber oluyor. Mesut oğlunu bu hainlerin elinden kurtarmak isterken kendisi de yakalanıyor.
Arka Sokaklar’ın 473. Bölümünde Neler Oldu?
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde; Hüsnü kızını kurtarmanın peşindeydi. Kızını defalarca uyarmasına rağmen, Zeliş inat ederek haber peşinde koşunca yakalanmıştı. Hüsnü kızını kurtarmak için ekip ile beraber operasyon başlattı. Başarılı bir operasyon geçirince Zeliş sağ salim kurtarıldı. Bu kez Mesut’un oğlu Tunç için işler iyi gitmedi. Arkadaşını korumak isteyen Tunç uyuşturucu satıcılarının eline düştü. Bir plan yaparak hem Tunç’u kurtarmak hem de operasyonu engellemek isteyen ekip başka bir sorunla karşılaştı. Mesut şoför kılığına girerek sevkiyata engel olmaya çalıştı. Fakat kimliği deşifre olunca Mesut da rehin olarak alındı. Ekip hem Mesut’u hem de Tunç’un uyuşturucu çetesinin eline düşmesinin ardından yıkıldı.
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474. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?
Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; uyuşturucu şebekesinin eline düşen Tunç'u kurtarmak için tüm ekip seferber oluyor. Mesut oğlunu bu hainlerin elinden kurtarmak isterken kendisi de yakalanıyor. Uyuşturucu şebekesinin lideri olan Cemal oğlunu kurtarmak isterken kendi yakalanan Mesut'a işkence çektirmek niyetindedir. Bu yüzden gözü önünde Tunç'u darp ediyor. Mesut bu anlarda öfkeden kendini kaybediyor. Etrafındaki adamları aşıp oğlunu kurtarmak isterken Tunç'un başına silah dayayarak öldürmekle tehdit edince Mesut duruyor.
Rıza Baba ve ekibi ise Tunç ile Mesut'u kurtarmak için zamanla yarışıyor. Onların tutulduğu evi tespit ettiklerinde hemen operasyona başlıyorlar. Rıza Baba ve ekiptekiler başarılı olamıyor. Çünkü her şey ters gidiyor. Bunun üzerine Rıza Baba '' her şey bu kadar mı ters gider '' diye isyan ediyor. Mesut operasyonda kurtarılsa da Tunç adamların ellerinde kalıyor. Bunun üzerine Rıza Baba hem Mesut'un hem de Tunç'un güvenli bir biçimde eve dönmesi için çabalıyor.
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Arka Sokaklar Konusu
İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.
ARKA SOKAKLAR 474.BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar Oyuncuları
Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ) : Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.
Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ) : Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.
Zeliş ( Yüsra Geyik ) : Hüsnü’nün en büyük çocuğu ve ilk göz ağrısıdır. Diğer kardeşlerinin aksine her zaman daha akıllı ve daha olgun bir kız olmuştur. Suat’ın yokluğunda ise babası Hüsnü’nün en büyük destekçisi olmuş ve kardeşlerine ise annelik etmiştir. Daha sonraları gazeteciliğe merak salınca başına kötü olaylar gelmeye başlamıştır.
Tunç ( Kerimhan Duman ) : Mesut Komiser’in biricik ve tek oğlu olan Tunç ; annesizlik duygusu ile büyümüştür. Mesut oğlu Tunç için her şeyi yapan bir babadır. Annesinin eksikliğini hissetmemesi için elinden geleni yapsa da Tunç her zaman yarım kalmıştır. Daha sonra arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu bağımlısı olunca Mesut Komiser uzun süre oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için çabalamıştır.
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