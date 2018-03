Arka Sokaklar 475.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar 474.son bölüm izleme linki! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları ve Arka Sokaklar son bölüm izleme linki araştırılıyor. Arka Sokaklar’ın 474. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde; Hüsnü kızını kurtarmanın peşindeydi. Kızını defalarca uyarmasına rağmen, Zeliş inat ederek haber peşinde koşunca yakalanmıştı. Hüsnü kızını kurtarmak için ekip ile beraber operasyon başlattı. Başarılı bir operasyon geçirince Zeliş sağ salim kurtarıldı. Bu kez Mesut’un oğlu Tunç için işler iyi gitmedi. Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; uyuşturucu şebekesinin eline düşen Tunç'u kurtarmak için tüm ekip seferber oluyor. Mesut oğlunu bu hainlerin elinden kurtarmak isterken kendisi de yakalanıyor.

Arka Sokaklar’ın 473. Bölümünde Neler Oldu?

474. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; uyuşturucu şebekesinin eline düşen Tunç'u kurtarmak için tüm ekip seferber oluyor. Mesut oğlunu bu hainlerin elinden kurtarmak isterken kendisi de yakalanıyor. Uyuşturucu şebekesinin lideri olan Cemal oğlunu kurtarmak isterken kendi yakalanan Mesut'a işkence çektirmek niyetindedir. Bu yüzden gözü önünde Tunç'u darp ediyor. Mesut bu anlarda öfkeden kendini kaybediyor. Etrafındaki adamları aşıp oğlunu kurtarmak isterken Tunç'un başına silah dayayarak öldürmekle tehdit edince Mesut duruyor.

Rıza Baba ve ekibi ise Tunç ile Mesut'u kurtarmak için zamanla yarışıyor. Onların tutulduğu evi tespit ettiklerinde hemen operasyona başlıyorlar. Rıza Baba ve ekiptekiler başarılı olamıyor. Çünkü her şey ters gidiyor. Bunun üzerine Rıza Baba '' her şey bu kadar mı ters gider '' diye isyan ediyor. Mesut operasyonda kurtarılsa da Tunç adamların ellerinde kalıyor. Bunun üzerine Rıza Baba hem Mesut'un hem de Tunç'un güvenli bir biçimde eve dönmesi için çabalıyor.

Arka Sokaklar Konusu

İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR 474.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar Oyuncuları

Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ) : Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.

Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ) : Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.

Zeliş ( Yüsra Geyik ) : Hüsnü’nün en büyük çocuğu ve ilk göz ağrısıdır. Diğer kardeşlerinin aksine her zaman daha akıllı ve daha olgun bir kız olmuştur. Suat’ın yokluğunda ise babası Hüsnü’nün en büyük destekçisi olmuş ve kardeşlerine ise annelik etmiştir. Daha sonraları gazeteciliğe merak salınca başına kötü olaylar gelmeye başlamıştır.

Tunç ( Kerimhan Duman ) : Mesut Komiser’in biricik ve tek oğlu olan Tunç ; annesizlik duygusu ile büyümüştür. Mesut oğlu Tunç için her şeyi yapan bir babadır. Annesinin eksikliğini hissetmemesi için elinden geleni yapsa da Tunç her zaman yarım kalmıştır. Daha sonra arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu bağımlısı olunca Mesut Komiser uzun süre oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için çabalamıştır.