Arka Sokaklar yeni 474.bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar son 473.bölüm Kanal D izleme linki

Arka Sokaklar 474.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar 473.son bölüm izleme linki haberimizde. Arka Sokaklar’ın merakla beklenen 473. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 472. Bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar 473. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği, senaryosu Ahmet Yurdakul‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un olduğu polisiye türündeki Arka Sokaklar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. İşte Arka Sokaklar 474.yeni bölüm fragmanı ve 473.son bölüm detayları



Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor.



Arka Sokaklar’ın geçen bölümünde Eda cinayet şüphelisi olarak göz altına alınmıştı. Selin ve Aylin ise bu cinayet durumunu araştırmaya karar vermişti. Zeliş ise haber yapmak için kötü adamların peşine düşmüş ve yakalanmıştı.

Arka Sokaklar’ın 473. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.







Arka Sokaklar’ın 472. Bölümünde Neler Oldu?



Arka Sokaklar’ın son bölümünde; Koray cinayetinden dolayı Rıza Baba’nın ekibinde görevli Eda göz altına alınmıştı. Bu cinayetin araştırılması için Aylin ve Selin harekete geçmişti. Cinayeti araştırdıklarında olayın işlendiği yerde bulunan kamera kayıtlarının hiçbirine ulaşılamadı. Biraz daha araştırmayı derinleştirdiklerinde oradan geçmekte olan bir otobüs tespit ettiler. Şoförü takip etmeye başladılar. Şoför biriyle buluşurken bunun aslında cinayetin bir numaralı zanlısı olduğunu anladılar. Zanlı kaçarken yakalandı.







Olay yeri incelemelerinde Zeliha da gazeteci kimliğiyle bulunmaktadır. Hüsnü her ne kadar kızını, adamların çok tehlikeli olduğu konusunda uyarsa da Zeliş dinlemedi. Bu kötü kişiler ellerinde kameralar olan Rıdvan ve Zeliha’yı fark edince rehin aldılar. Hüsnü kızını kurtarmak için çabaladı ama başarılı olamadı.



Arka Sokaklar 473. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde ;Hüsnü’nün kızı Zeliha büyük bir haber yakalamak için kötü adamların peşine düşüyor. Burada yakalanan Zeliha’yı kurtarmak için tüm ekip seferber oluyor. Hüsnü kızını kurtarmak için istihbaratı yönetirken, Zeliha’nın tutulduğu yerde büyük bir patlama meydana geliyor. Bunun üzerine Hüsnü kızına ne olduğunu öğrenmek için olay yerine gidiyor.



Arka Sokaklar 473. Bölüm Fragmanı







Tunç ise tinerci şebekesi ile yolu kesişiyor. Bunun üzerine Mesut hem oğlunu korumak hem de tinerci şebekesine ağır darbe vurmak için harekete geçiyor. Mesut, görev gereği kılıç değiştiriyor. Şöför kılığına girerek suç şebekesini yakalamak için kamyonlardan birine geçiyor. Lakin Mesut'un kimliği ifşa olunca adamlar tarafından yakalanıyor. Rıza Baba ise ekibi ile Mesut’u kurtarmaya gidiyor. Mesut’u kurtarmak için yapılan operasyonda , farkında olmadan başka bir olay meydana geliyor. Tiner sevkiyatına engel olan Mesut’tan intikam almak amacıyla oğlu Tunç kaçırılıyor. Tunç’un kaçırıldığını Mesuttan saklamaya çalışıyorlar. Rıza baba ise diğer yandan asayişe atanan müdire ile uğraşıyor. Müdire hala Kadir’in yakalanmamasından dolayı çok kızgındır. Bu yüzden Rıza Baba ve ekibindekileri darlamaya devam ediyor. Kadir yakalanmadığı sürece de birimden gitmeyeceğini söylüyor.



Arka Sokaklar Konusu

İstanbul şehrini herkes için daha güvenli daha yaşanılabilir kılmak için her türlü kötülükle mücadele eden bir polis ekibinin hikayesinin anlatıldığı Arka Sokaklar , samimi ve gerçekçi senaryosu ile izleyicileri uzun yıllardır ekrana bağlıyor. İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube de görev yapan ‘Rıza Baba ve ekibi ‘ beyaz minibüsleri ile İstanbul sokaklarını karış karış gezip, kötünün peşinden koşuyor. Keder, aşk, acı,ıstırap, komedinin bir arada yaşandığını bu polisiye türündeki dizide her karakterin yaşamı ve işlerine olan bağlılığı çok seviliyor.







Arka Sokaklar Oyuncuları



Zeliş ( Yüsra Geyik ) : Hüsnü’nün en büyük çocuğu ve ilk göz ağrısıdır. Diğer kardeşlerinin aksine her zaman daha akıllı ve daha olgun bir kız olmuştur. Suat’ın yokluğunda ise babası Hüsnü’nün en büyük destekçisi olmuş ve kardeşlerine ise annelik etmiştir. Daha sonraları gazeteciliğe merak salınca başına kötü olaylar gelmeye başlamıştır.



Tunç ( Kerimhan Duman ) : Mesut Komiser’in biricik ve tek oğlu olan Tunç ; annesizlik duygusu ile büyümüştür. Mesut oğlu Tunç için her şeyi yapan bir babadır. Annesinin eksikliğini hissetmemesi için elinden geleni yapsa da Tunç her zaman yarım kalmıştır. Daha sonra arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu bağımlısı olunca Mesut Komiser uzun süre oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için çabalamıştır.