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Aşk ve Mavi 12. yeni bölüm fragmanı atv’de son bölümün ardından yayınlandı mı?

Aşk ve Mavi 12. yeni bölüm fragmanı öncesi yayınlanan son bölüm duygusal anlara sahne oldu. Aşk ve Mavi son bölüm çok konuşulan sahnelerle doluydu. Dizinin son bölümünde, Emrah’ın yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi vermesi nefes kesti. Aşk ve Mavi son bölüm ardından Aşk ve Mavi 12. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

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Aşk ve Mavi 12. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken, Aşk ve Mavi son bölüm izleyenler duygusal anlar yaşadı. Aşk ve Mavi son bölümde, Emrah’ın hastanede ölüm kalım mücadelesi vermesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Bu sahneler gecenin çok konuşulan sahnelerinin başında geldi. Peki, Aşk ve Mavi 12. yeni bölüm fragmanı ne gibi sürprizler barındıracak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve fragmanda konakta büyük bir kaos yaşandığı görülüyor. Emrah ise sinirden deliye dönüyor.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk ve Mavi son bölümde, Ali, kazadan sonra hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Mavi, Ali'yi suçladığı için çok pişmandır ve hastanede bir an bile yanından ayrılmadan Ali'nin gözlerini açmasını beklemektedir.

Cemal, kazadan sonra kaybolan ve Mavi'nin babası Mahmut'un cinayetini aydınlatacak tespihin peşindedir.

Cemal'den intikam almak isteyen İlyas, Hasibe'nin de yardımıyla hiç beklenmedik bir hamle yapar. Göreçki ailesini zor günler beklemektedir.

 

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM İZLE- ATV

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