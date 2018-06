Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman Bizim Hikaye son 37.bölüm sezon finali izle

Sezon finali ile Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Bizim Hikaye 37. son bölüm izleme linki haberimizde. Bizim Hikaye 38. Fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını arayan dizi izleyicileri için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin geçen haftaki bölümüne Barış'ın Hülya ile birlikte geçirdiği araba kazası damgasını vurmuştu. İzleyenlerin büyük şok yaşadığı kaza sonrasında Barış'ın hayatta olup olmadığı merak ediliyordu. Bizim Hikaye 37.sezon finalinde Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler. Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar. Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Eğlenceli bir bölümle ekranlara gelecek olan Bizim Hikaye 7 Haziran Perşembe günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında sizlerle! Amerika'nın fenomen dizisi“Shameless”dan uyarlanan Bizim Hikaye'nin yapımcılığını üstlenen Med Yapım başarılı bir projeyle her hafta izleyenlerden tam not almayı başarıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise ismini birçok iddialı yapımdan tanıdığımız genç ve başarılı yönetmen Serdar Gözelekli oturuyor. İlgiyle izlenen dizinin başrollerinde ise; Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Reha Özcan gibi başarılı isimler göze çarpıyor.



BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİ 37.BÖLÜM ÖZETİ

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.



Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.



Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.



Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?



BİZİM HİKAYE 36.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ömer’in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış’tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer’i yakalayabilmek için Filiz’e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.



BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİ 37.BÖLÜM FRAGMANI







Fikri ise Filiz’le yaşadığı son yüzleşmeden sonra kendini çocuklarına adamaya ve iyi bir baba olmaya karar vermiştir. Elibollar tarafından ciddiye alınmayan Fikri kendini ispatlamak için uğraşırken annesiyle de Şeyma konusunda çatışır. Ancak Fikri’nin hayatına bir anda giren özel bir kadın her şeyi değiştirecektir.



Öte yandan Fiko ve Kiraz Darüşşafaka, Rahmet ise Ankara’daki bir üniversitenin sınavlarına hazırlanırken tüm okuyan Elibollar için yuvadan uçma vakti yaklaşmış görünmektedir...



BİZİM HİKAYE DİZİ KONUSU



Filiz beş kardeşine bakmakla yükümlü olan bir genç kızdır. Annesi küçük yaşta onları bir başlarına bırakıp gitmiştir. Filiz kardeşlerine hem anne hem de abla olmuştur. Filiz bu zor hayatın içinde yinede neşesini ve umudunu kaybetmez. Hiçbir işe yaramayan bir de babası vardır ancak elinden bir iş gelmediği gibi Filiz'in en büyük yükü de o dur. Bir kuru temizlemecide çalışan Filiz'e kardeşleri de destek olmaktadır. Eve maddi olarak katkı sağlayarak ablalarına destek olan çocuklar en az ablaları kadar güçlü ve olgunlardır. Bu hayat koşturması içinde yakışıklı ve gizemli bir genç olan Barış'la tanışan Filiz için aşk'a bir şans vermek zor olsa da Barış Filiz'den hiç vazgeçmemeye kararlıdır.







BİZİM HİKAYE DİZİ OYUNCULARI



Ayla (Sema Atalay)



Ayla Barış'ın annesidir. Barış geçmişte yaşadıkları yüzünden ailesine kızmış ve onlara sırt çevirmiştir. Zengin bir hayat süren Ayla, Barış'ın fakir bir kıza aşık olduğunu öğrendiğinde bu aşka engel olmak için her şeyi yapacaktır.

1 Ocak 1965 yılında Ankara'da doğan Sema Atalay Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji mezunudur. Daha sonra oyunculuğa yönelen Sema Atalay'ın yer aldığı projeler ise; "Fikrimin İnce Gülü", "Kertenkele", "Harem Suare" ve "Mahallenin Muhtarları" dır.







Tufan (Mehmet Korhan Fırat)



Tufan Tülay ile birlikte yaşamaktadır. Tufan Ferda ile evlidir ama Ferda ortada yoktur. Bu yüzden boşanamayan Tufan'ın tek isteği bir an önce boşanıp sevdiği kadın Tülay ile evlenmektir.



Mehmet Korhan Fırat 1988 yılında Erzincan'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimi" Küçük Gelin" dizisi ile olmuştur. Yer aldığı diğer proje ise "Şefkat Tepe" dir.