Bizim Hikaye yeni 27.bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye son 26.bölüm FOX TV izleme linki

Bizim Hikaye 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Bizim Hikaye 26.son bölüm izleme linki haberimizde. Her bölümü olay yaratan Fox TV’nin başarılı yapımı Bizim Hikaye 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye'nin izleyenleri merakta bırakan son bölümü'nün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Bizim Hikaye 26. bölümü ile yine bomba gibi geliyor. Bu hafta Filiz'in dile getirilemeyen aşkının artık dile geldiğine şahit oluyoruz. Fikri'nin Şeyma ile olan diyalog'u izleyenleri güldürüyor. Şeyma ile evlenmeyi düşünen Fikri, müjde'nin tepkisiyle karşılaşıyor. Belinde silah ile dolaşan ve Filiz'le yakınlaşmaya çalışan esrarengiz adam, bu haftaki bölümün merakla beklenmesine sebep oldu. Peki bu tehlikeli adam kim ve Filiz'den ne istiyor? Bizim Hikaye dizisi'nin yeni bölümü ile ilgili diğer tüm ayrıntılar 22 Mart Perşembe günü Saat 20:00'de Fox TV'de “Shameless” dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye'nin Yapımcılığını Med Yapım üstleniyor. İlgiyle izlenen dizinin yönetmenliği ise ünlü yönetmen Serdar Gözelekli'ye ait. Bizim Hikaye'nin başrollerinde ise; güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen başarılı oyuncu Hazal Kaya ve son dönemlerde yıldızı parlayan yakışıklılığı dillere destan oyuncu Burak Deniz yer alıyor. İşte Bizim Hikaye 27.yeni bölüm fragmanı ve 26.son bölüm detayları...





BİZİM HİKAYE 26.SON BÖLÜM ÖZETİ NELER OLDU?



Bizim Hikaye 26 Bölüm Fragmanı heyecanlı sahnelerle izleyiciyi meraklandırmayı başardı. Barış ile Hülya'nın ilişki yaşadığını öğrenen Filiz, bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Filiz'in çalıştığı iş yeri satılır ve yerine gelen yeni patron Ömer, Filizle yakınlaşmaya başlar. Aynı kaderi paylaşan Filiz ve Ömer arasında samimiyet gelişir. Ömer'in de 4 kardeşi olduğunu ve onların yurda düşmemesi için çabaladığını öğrenen Filiz onu kendine yakın hisseder. Ancak Filiz'i Ömer'le konuşurken gören Barış onu kıskanır. Ancak kıskançlığı yersiz değildir. Çünkü Barış Ömer'i belinde silahıyla ve adamlarıyla birlikte görür ve şüphelenir. Tekin biri olmadığına kanaat getirir ve Filiz'i uyarır. Ancak Filiz bunun sadece bir kıskançlık olduğunu düşündüğü için onu ciddiye almaz. Başı dertte olan Cemil ise işi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öte yandan Fikri, eşi Şükran'dan boşanarak Şeyma ile evlenmenin yollarını ararken başka bir engelle karşılaşır. Bu engel Müjde'dir. Annesinin hiç bir işe yaramayan Fikri ile evlenmesini istemez.



NOT: Fragman FOX TV'nin youtube kanalına giriş yaptıktan sonra izleyebilirsiniz.







BİZİM HİKAYE 25. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Esra'dan bir türlü vazgeçmeyen hikmet'in başına gelenler Elibol ailesini korkutuyor. Ancak Esra'nın Asım'dan hamile olması Hikmet için iyi olmayacaktır. Yeliz'in bulaştığı pis işler yüzünden Elibol'lar tehlikededir. Elmasları arayan bir adam Filiz'in kafasına silah dayar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Filiz ise elmaslardan haberi olmadığını söylese de adamı inandıramaz. Barış mahalleye geri döner. Cemil Barış'ın mahalleye geri dönmesinden hiç hoşlanmaz. Barış Hülya ile arasına mesafe koysa da Hülya tekrar onunla yakınlaşmaya çalışır.







Bizim Hikaye Dizisi Konusu



Filiz'in hayat hikayesi üzerine yoğunlaşan Bizim Hikaye aslında genç bir kadının kardeşlerine hem anne hem de abla hem de baba oluşunun hikayesidir. Filiz'in annesi onları çok küçük yaşta terk edip gitmiştir. Ailesini geçindirme ve onlara bakma görevi de Filiz'e kalmıştır. Ancak kardeşleri yaşlarından büyük karaktere sahip oldukları için Filiz'e hem maddi hem de manevi anlamda destek olurlar. Filiz günübirlik işlerde çalışır. Kardeşlerine çok düşkün olan Filiz'in tek isteği, kimseye muhtaç olmadan onlara bakabilmek ve onların yurda gönderilmesine engel olmaktır. Elibol ailesi'nin alkolik babaları, evde hiç bir konuda onlara destek olmaz. Aksine maddi anlamda yüktür. Filiz bir de ona bakmak zorundadır. Sadece ailesini bir arada tutmaya çalışan Filiz'in karşısına renksiz olan hayatını renklendirecek olan yakışıklı genç Barış girer. Filiz kalbini aşka kapatsa da Barış'ın aşkını karşılıksız bırakamayacaktır.









Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları



Ömer (Cemal Toktaş)



Ömer, Bizim Hikaye'nin 26. Bölümünde diziye dahil olur. Filiz'in yeni patronudur. Geçmişi ve yaşadıkları Filiz'in yaşadıklarıyla benzerlik gösterir. Bu yüzden ikili arasında bir samimiyet doğar. Filiz'in etrafından ayrılmayan bu esrarengiz patronun akıbeti ne olacak şimdilik bilinmiyor.



Cemal Toktaş 14 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında "Evlat" filmi ile adım atmıştır. Başarılı oyuncunun yer aldığı diğer projelerden bazıları ise; "24 Saat", "Şeytan", "Sıla", "Kara Köpekler Havlarken", "Adını Sen Koy", "Meryem", "Güneşi Gördüm", "Doktorlar", "Böyle Bitmesin", "Tövbeler Tövbesi" ve "Yılanların Öcü"dür.







Fikret (Alp Akar)



Ortaokul öğrencisi olan Fikret, yaramaz ve hareketli bir çocuktur. Elinde Mançukası eksik olmayan Fikret sokağın haylaz çocuğudur. Ancak duygusal bir çocuk olsa da hislerini belli etmez. Örnek aldığı kişiler abileri'dir.

Alp Akar 27 Şubat 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortaokul'da okuyan Alp "Ezel" dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. Çok küçük yaşta olmasına rağmen oyunculuk kariyerine hızlı başlamış ve istikrarlı bir şekilde pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Yer aldığı projeler; "Umutsuz Ev Kadınları", "Geniş Aile", "Hayat Dediğin", "Vatanım Sensin", "Çifte Saadet" ve "Güldüy Güldüy Show" dur.