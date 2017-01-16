Bodrum Masalı yeni 20. bölüm fragmanı KANAL D Yıldız Evren'den boşanabilecek mi?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Bodrum Masalı'nın 20. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Son bölümü şaşırtan gelişmelere sahne olan dizinin yeni bölümü takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Faryalı, Yıldız'ın ve Evren'in sakladığı gerçeği öğrendi. Şoka giren Faryalı Yıldız'dan bunun hesabını sordu. Uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde topladı. Kuzey Işıkları’nın, Aslı ile ilgili önemli planları vardır. Peki, Bodrum Masalı'nın 22 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ipucu verecek yeni bölüm fragmanı.

BODRUM MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzay Işıkları'nın Uzay olduğu ortaya çıkıyor; ortalık yeniden karışıyor!

Evren’in “Yıldız Bodrum’dan ayrılırken hamileydi” sözlerini duyan Faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. Bu haberden sonra, Kırık Yusuf’un adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir. Faryalı’nın kendisine çok kırıldığını bilen Yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır.

Ateş ve Kelebek de Faryalı’yı kurtarmak için harekete geçmişlerdir. Uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. Kuzey Işıkları’nın, Aslı ile ilgili önemli planları vardır.

BODRUM MASALI KONUSU

Evren Ergüven pek çok otel sahibi varlıklı ve hırslı bir adamdır. Karısı Yıldız çocukları Ateş ve Su ile birlikte İstanbul'da görkemli bir hayat sürmektedir, Otellerinin büyük kısmının olduğu Bodrum'da ise ikinci bir kadınla kurduğu gizli bir yaşamı vardır. Evren'in bu düzeni ard arda verdiği yanlış kararlar neticesinde gelen hızlı iflasıyla tamamen bozulur.

Ailenin elinde avucunda Bodrum'da Yıldız'ın babasından miras eski bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden başka bir şey kalmamıştır. Ergüven Ailesi lüks yaşamlarını terk etmek, o köhne eve taşınmak ve küçük otelle hayata yeniden başlamak zorundadır artık.

Ne var ki otelin öbür yarısı Evren ve Yıldız'ın hayatları boyunca adını ağızlarına almamaya yemin ettikleri birine aittir. Faryalı adıyla tanınan kişi Yıldız'ın Evren'den önceki sevgilisidir. Evren'e kalırsa Yıldız onu hiç unutmamıştır. Yıldız'ın ise Evinin tam karşısına taşınan kocasının bodrumdaki sevgilisinden henüz haberi yoktur. Bütün bu sırlardan habersiz olan Ateş ve Su kolejden hayallerinden arkadaşlarından zengin ve güvenli hayatlarından kopacak Bodrum'da hayatın ve ailelerinin hiç bilmedikleri yüzünü öğreneceklerdir. Her yıl tatile gelip zengin arkadaşlarıyla güzel günler yaşadıkları Bodrum'dan çok farklı bir Bodrum onları beklemektedir.

Yapım: TMC

Yapımcı: Erol Avcı

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdür

Proje Tasarımı: Reaksiyon Film

Uygulayıcı Yapımcı: Engin Sarıal

Görüntü Yönetmeni: Sedat Yücel

2. Yönetmen: Nezaket Coşkun

Sanat Yönetmeni: Burhan Türk

Müzik: Hasan Özsüt - Işıl Özsüt

OYUNCULAR

Timuçin Esen (Faryalı), Şevval Sam (Yıldız), Murat Aygen (Evren), Alperen Duymaz (Ateş), Toprak Sağlam (Gözde), Dilan Çiçek Deniz (Su), Hilmicem İntepe (Kelebek), Serhan Onat (Uzay), Kaan Çakır (Cahit), Kıvanç Kasabalı (Nejat), Ebru Unurtan (Ceyda), Yener Gürsoy (Gönenç), Ezgi Şenler (Aslı), Serel Yereli (Alara), Barış Yalçın (ferdi) , Basri Albayrak (Süha), Cemalettin Çekmece (Asım), Ozan Uçar (yiğit), Tugay Bahşi (Mert) ve Sinan Bengier (Haydar), Fatma Belgen (Üzüm)