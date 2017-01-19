Başak Dizer: Bu çocuğa aşık oldum

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Galatasaraylı yıldız futbolcu Sneijder'in dünya tatlısı oğluyla fotoğraf çektirdi.

"BU ÇOCUĞA AŞIK OLDUM"



Başak Dizer fotoğrafı, İngilizce Türkçe karışık "Your extremely beautiful & sweet & charming boy'a aşık oldum" yani "Son derece güzel tatlı ve sevimli bu çocuğa aşık oldum." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Küçük Sneijder tatlı pozlarıyla Instagram'da fenomen haline gelmişti.

İKİ AİLENİN ARASI ÇOK İYİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Sneijder'in aralarının çok iyi olduğu, eşlerinin de birbiriyle sık sık bir araya geldikleri ve iki aile arasında sıkı bir dostluk olduğu biliniyor.