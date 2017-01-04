"Bu Şehir Arkandan Gelecek" başlıyor

Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni projesi Bu Şehir Arkandan Gelecek 4 Ocak Çarşamba akşamı atv’de başlıyor.

Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Alkaş, Defne Kayalar, Nilperi Şahinkaya, Ali Yörenç, Burak Tamdoğan, Seda Akman, Berrak Kuş, Bengü Ergin Balta, Hakan Çimenser, Serkan Börekyemez, Hazal Benli, Cemre Öktem, Emir Özyakışır, Selim Türkoğlu ve Barış Akkoyun yer alıyor.

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Kerem Bürsin dizide İstanbul’u terketmek zorunda kaldığı çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, kendini çok iyi yetiştirmiş, beş dil bilen ve boksa meraklı bir karakter olan Ali Smith'i canlandıracak. Son bir yıldır rolüne hazırlanmak için boks antrenmanlarına devam eden Bürsin, profesyonel boksörleri aratmayacak performansıyla şaşırtacak.

Dizinin ilk bölümünde Şili'den hareket eden yük gemisi Ali'yi yıllar sonra İstanbul'a geri getirecek. Ali, uzak durduğu bu şehre ayak bastığı ilk gün hayatının aşkı Derin ve geçmişinin sırlarıyla tanışacak. Dizide babasının engellemesine rağmen dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin karakterine Leyla Lidya Tuğutlu hayat veriyor. Yayınlanan tanıtımda dans performansıyla büyük merak uyandıran Leyla Lydia Tuğutlu, rolü için 2 aya yakın süredir dans dersleri alıyor.

Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan eski boks şampiyonu Şahin Vargı karakterini ise başarılı oyuncu Gürkan Uygun canlandırıyor.

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Bu Şehir Arkandan Gelecek ilk bölümüyle 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de ekrana gelecek.