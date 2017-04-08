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Bursa'da 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları da katıldı. Binlerce Bursalı sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca izdiham oldu.

  • DHA
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Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenlikleri, Tophane Meydanı'nda, Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ile başladı. Şenlikten önce konuşan Osmangazi Belediyesi'nin Ak Partili Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu tüm Bursa'nın ve Türkiye'nin yaşadığını belirterek, "Fetih Yürüşü etkinliğin ana omurgasını teşkil ediyor. Bu yıl, bu yürüyüşü çok etkili ve coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu millet burada bir araya geldi. Bu millet burada bayrağına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, milletine sahip çıktı. Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326'da başlattı 3 kıtaya gitti" dedi.

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı. Yürüyüşe belediye başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra 'Diriliş Erturul' dizisinin oyuncuları da katıldı. Dizi oyuncuları Bamsı (Nurettin Sönmez), Turgut Alp (Cengiz Coşkun), Aliyar (Cem Uçan) ve Aslıhan (Gülsim Ali İlhan) da Fetih Yürüyüşü'nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Bursalılar ünlü sanatçılar ile tokalaşmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Gökdere Kamberler Parkı'nda son buldu.

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