Cesur ve Güzel 11. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı? Son bölüme damga vuran sahne

Cesur ve Güzel 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV’nin romantizm dozu yüksek dizisi Cesur ve Güzel 11. yeni bölüm fragmanı öncesi yayınlanan son bölümde, Cesur ve Sühan’ın havuz sahnesi nefes kesti. Cesur ve Güzel son bölüm özetinde, romantizm dolu dakikalar yaşandı. Cesur ve Güzel son bölüme Twitter üzerinden birçok olumlu tepki geldi. Cesur ve Güzel'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Cesur ve Güzel son bölümde, Tahsin Korludağ’ın, Cesur’dan sonsuza kadar kurtulmak için yaptığı plan ters teper ve Cesur’la, Sühan’ı birbirlerine daha çok yaklaştırır. Sühan, babasının gerçek yüzünü görmenin şokuyla Cesur’a sığınır, Cesur onun güvenini sarsmamaya kararlıdır.

Yaşananlar Korludağ’da da ilişkilerin gerilmesine neden olur. Tahsin Korludağ yaptıklarının bedelini sağlığıyla öderken, Cahide beklediği etkiyi yaratamadığı için telaşlıdır. Başına gelenlerin sorumlusunu bulmaya kararlı olan Korhan, Hülya’nın peşine düşer ve Cahide’nin hiç beklemediği bir tepki verir.

Cesur, Sühan’ın yaralarını sarmaya çabalarken ikisi için de çözüm olacak bir plan hazırlığına girer fakat Tahsin Korludağ yine önüne engeller koymaya devam eder.

Her şey yoluna girdiğinde Sühan’ın kaçırılması Cesur’un tüm planlarını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Üzerine oynanan oyunu bozmaya çalışırken, sevdiği kadının hayatını kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarış içine girer.