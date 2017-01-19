Cesur Yürek 15. yeni bölüm fragmanı Show TV'de Ömer'in zor kararı

Cesur Yürek 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV heyecan ve aksiyon dolu dizisi Cesur Yürek 15. yeni bölüm fragmanı öncesi yayınlanan son bölümde, çatışma sahneleri nefes kesti. Cesur Yürek son bölüm özetinde, Ömer’in peşine düştüğü Bradd’le olan mücadelesi büyük bir ilgiyle izlendi. Cesur Yürek son bölüme Twitter üzerinden birçok olumlu tepki geldi. Cesur Yürek 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM TWİTTER TEPKİLERİ

#CesurYürek

Müthiş Bir Bölüm Daha — Muttalip Aslan (@aslan_muttalip) 19 Ocak 2017

operasyon sahnesi çok güzeldi ömer adem hocayı kurtardı sonra bradd'ı yakalar @ShowTV @dizicesuryurek #CesurYürek — davut özmen (@1985Merdinli) 19 Ocak 2017

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETİ

Cesur Yürek son bölümde, Ömer bir yandan Hüsrev’i ele geçirmek diğer yandan Bradd’in oyunlarını bozmak için harekete geçti. Gürkan suikastının arkasındaki gerçeğe ulaşan Ömer, ipin ucunun Gevaşlı’ya uzandığını anladığında Tatar’la görüştü. Gevaşlı’nın Bradd’le yaptığı işbirliği onu Tatar’la karşı karşıya getirdi. İskender’in Gevaşlı’yla kurduğu oyun çözüldü. Gerçekleri öğrenen Tatar, hem oğluna hem Gevaşlı’ya ağır biz ceza verdi. Milli silah projesinin peşinde olan Bradd amaçlarına ulaşabildi mi? Zamana karşı yarışan Ömer, Bradd’in önündeki en büyük engel oldu.

CESUR YÜREK KONUSU

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor.

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır...

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.