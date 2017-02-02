Cesur Yürek bu akşam neden yayınlanmıyor? Show TV yayın akışı

Cesur Yürek yeni bölüm bu akşam Show TV'de yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Geçen hafta total reyting sıralamasında 13. olan, AB reyting sıralamasında da 20. olan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler acaba dizi erken final mi yapacak diye merak ediyor. Show TV'nin yayın akışında bu akşam Cesur Yürek dizisinin saati olan 20.00'de Hızlı ve Emekli 2 yabancı filmi yayınlanacak. Ardından da Özgürlük Yemini 2 adlı yabancı film var. Cesur Yürek 16. yeni bölümü ise Show TV yayın akışına göre, 9 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bradd’i ele geçiren Ömer, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödetecektir. Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisidir. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırır. İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet, Ferhat’ın tuzağına düşer. Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynar. Ömer kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girer.

CESUR YÜREK KONUSU

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor.

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır.

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.