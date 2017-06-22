Çoban Yıldızı final Çoban Yıldızı 17. son bölüm FOX’ta Zühre öldü mü?

Çoban Yıldızı final bölümü 22 Haziran akşamı FOX’ta yayınlandı ve ekran macerasına son noktayı koydu. Çoban Yıldızı son bölüm nefes kesti, Seyit’in Ürgüp’e dönmesi büyük bir sürpriz oldu. Zekkar belasından kurtulmaya çalışan Zühre ve Seyit bunda başarılı olabildiler mi? Ürgüp’te çekilen ve konusuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin yayını yalnızca 17 bölüm sürdü ve istenilen etkiyi sağlayamayınca final kararı alındı.

Çoban Yıldızı final bölümünde Seyit Zühre'yi kurtardı.

ÇOBAN YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Zühre ve Seyit, Zekkar’ın tuzağına düşmüştür. Fikret, Zekkar’a inansa da Seyit’in sağlam delilleri vardır. Bu defa Fikret, Zekkar’ın yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ürgüp’e gitmeden Zekkar’a hayatının dersini verir. Bu olay Ali ile Zekkar’ın da arasını açacaktır. Seyit’in öğrendiği bilgiler onu Ürgüp’e gitmeye zorlar. Ürgüp’teki konakta ise Zühre’nin başı derttedir...

ÇOBAN YILDIZI KONUSU

Çoban Yıldızı, Niğde’de doğmuş büyümüş, güzeller güzeli Zühre’nin istemediği halde Kapadokya’da yaşayan, bölgenin zengin ve güçlü adamlarından Fikret Karakaya ile evlendirilmek istemesi ile başlar. Zühre, gücü kudreti elinde tutan Fikret Karakaya’nın karısı olmaya mahkum edilir.

Dürüstlüğü, mertliği, değerlerine bağlılığıyla tanınan, yakışıklı taş ustası Seyit, Kapadokya’ya getirilen Zühre’yle bu süreçte karşılaşırlar. Ve bu karşılaşma, dermanı olmayan, tutkulu, büyüleyici bir aşka dönüşür. Ateş ve su kadar birbirlerinden uzak olsalar da, bu aşk onları o kadar yakınlaştırır. Özgürlükleri sevdalarıdır artık.

Seyit ile Zühre, aşkları önündeki engelleri kaldırma mücadelesine girerler. Ancak aşkları, değdikleri her yeri, her şeyi, yakıp yıkar, küle döndürür. Üstelik karşılarında Fikret Karakaya kadar güçlü bir engel daha vardır.

Çoban Yıldızı, Zühre ve Seyit’in Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan, soluk soluğa izlenecek, gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesi.