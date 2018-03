Çukur 22.yeni bölüm fragmanı Çukur son 21.bölüm izle Show TV’de Çukur 22.yeni bölüm fragmanı Çukur son 21.bölüm izle Show TV’de! Ekranların sevilen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanları ve Çukur son bölüm izleme linki detaylı araştırılıyor. Show TV’nin her bölümü olay yaratan dizisi “Çukur 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Geçen hafta ekrana gelen bölümde yine aksiyon doruktaydı ve dram yüklü sahneler izleyicinin gözlerinin dolmasına sebep olmuştu. Çukur 21. Bölüm Fragmanı’nda; Celasun, Vartolu'nun Yamaç'ın kardeşi olduğunu öğreniyor ve Yamaç'ın boynuna bıçak dayıyor. Yamaç, Baykal'ın baştaki adam olduğunu anlıyor ve ona hesap sormak için hazırlık yapıyor. Planları ters giden Baykal ise çok sinirleniyor ve Koçovalı Ailesinin erkeklerine meydan okuyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Baykal, Çukur'u ele geçirmek için harekete geçiyor. Adrenalin dozu her hafta giderek artan Çukur yeni bölümüyle 19 Mart Pazartesi Günü Saat 20:00’de Show TV ekranlarında. Yapımcılığını Ay Yapım'ın yaptığı başarılı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizi’nin Aksiyon dozu yüksek senaryosu ise Gökhan Horzum’a ait. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi'de“Yamaç” karakterini oyunculuğuyla büyük başarı yakalayan Aras Bulut İynemli canlandırırken Yamaç’ın karşısında yer alan ve en büyük düşmanı aynı zamanda kardeşi olan “Vartolu” karakterine ise canlandırdığı her role kolayca bürünebilen ve seyirciyi oyunculuğuyla etkileyen Erkan Kolçak Köstengil hayat veriyor. İşte reyting rekorlarına koşan Çukur 22.yeni bölüm fragmanı Çukur son 21.bölüm izle Show TV’de!

0 x Çukur 22.yeni bölüm fragmanı Çukur son 21.bölüm izle Show TV’de! Fenomen dizi Çukur yeni bölüm fragmanları merak ediliyor. Çukur her Pazartesi saat 20.00’da izleyicisiyle Show TV’de buluşuyor. Aksiyon aşk heyecan dolu Çukur dizisi son bölümde duygusal sahnelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Yıllar sonra birbirine kavuşan baba-oğul İdris ve Vartolu yüz yüze geliyor.İdris oğlu Vartolu'ya yani Salih'e 2 seçenek sunuyor ve bundan sonraki hayatına Salih Koçovalı olarak mı devam edeceğini yoksa onun karşısında yer alan ve Çukur'la ilgili kötü planları olan Vartolu olarak mı devam edeceğini soruyor. Çukur 21.bölümde ise Baykal'ın hiddeti Çukur'un yerinden sarsıyor. Baykal, Vartolu'yu rehin alıyor ve işler iyice karışmaya başlıyor. Selim'i vurdurtanın da Baykal olduğunu öğrenen Yamaç Öfkeden deliye dönüyor ve intikam için plan yapmaya başlıyor. Yamaç'ı öldürmek isteyen Baykal'ın planı tersine dönüyor ve kendisini ele veriyor. İşte vazgeçilmez dizi Çukur 22.yeni bölüm fragmanı yayında mı ve Çukur son 21.bölüm izleme linki sizlerle… Çukur Dizisi’nin 20. Bölümünde Neler Oldu? Çukur'un önceki bölümü duygusal sahnelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Yıllar sonra birbirine kavuşan baba-oğul İdris ve Vartolu yüz yüze geliyor.İdris oğlu Vartolu'ya yani Salih'e 2 seçenek sunuyor ve bundan sonraki hayatına Salih Koçovalı olarak mı devam edeceğini yoksa onun karşısında yer alan ve Çukur'la ilgili kötü planları olan Vartolu olarak mı devam edeceğini soruyor. Vartolu ise kendisine sunulan bu seçenek karşısında kendini yol ayrımında hissediyor. İzleyenlerin ekrana kilitlendiği sahne'de Vartolu'nun verdiği karar ise merak uyandırdı. Öte yandan Yamaç, Selim'i Baykal'ın vurdurttuğunu öğreniyor ve deliye dönüyor. Dengelerin değiştiği bölümde Baykal ateş püskürüyor ve tehlikeli bir dönem başlıyor. ÇUKUR DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! 21. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor? Çukur 21. Bölüm fragmanı izleyenler üzerinde şok etkisi yarattı. Baykal'ın hiddeti Çukur'un yerinden sarsıyor. Baykal, Vartolu'yu rehin alıyor ve işler iyice karışmaya başlıyor. Selim'i vurdurtanın da Baykal olduğunu öğrenen Yamaç Öfkeden deliye dönüyor ve intikam için plan yapmaya başlıyor. Yamaç'ı öldürmek isteyen Baykal'ın planı tersine dönüyor ve kendisini ele veriyor. Koçovalı ailesi'nin aradığı "Beyefendi"nin aslında Baykal olduğu ortaya çıkıyor. Bütün pis işlerin arkasında onun olduğunu öğrenen Yamaç, onunla yüzleşmek için harekete geçse de, deşifre olan Baykal, tüm Koçovalı ailesine meydan okuyor ve onları ölümle tehdit ediyor. Çukur Dizisinin Konusu İstanbul’un tehlikeli mahallelerinden biri olan Çukur’un kontrolü ve emniyeti Koçovalı ailesinin tek elindedir. Koçovalılar ne mahalleye pis işler yapanları sokarlar ne de mahalleli'yi tehlike altında bırakırlar. Tıpkı bir aile gibi birbirine bağlı olan Çukur halkı, güçlerini birlik olmaktan alırlar. Koydukları en önemli kural Çukur'a uyuşturucu sokulmamasıdır. Ancak onların bu sarsılmaz kuralını çiğnemeye hevesli birisi vardır. O kişi de eskiden bu mahalle'de büyüyen Vartolu'dur. Koçovalı'ların hakimiyetine gölge düşürmek isteyen Vartolu'ya meydan okuyabilecek ve Çukur'u koruyabilecek tek kişi de Yamaçtır. Yamaç'ın yıllar önce terk ettiği Çukur'a geri sönmesiyle bu iki azılı düşmanın savaşı da başlar. ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ ÇUKUR 21.BÖLÜM FRAGMANI Çukur Dizisi Oyuncuları Celasun (Kubilay Aka) Has bir Çukur'lu olan Celasun, Çukur'dan dışarı adımını atmamıştır. Yakışıklı, mağrur ve öfkeli bir gençtir. Hem genç hem de öfkeli olan Celasun, yanlış yollara saparak hayatını zora sokacak davranışlar yapar. Kubilay Aka 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetimi okumuştur. Muğla'da özel bir havaalanı şirketinde çalışan Kubilay Aka,nın keşfedilmesi de görevini yaptığı sırada olmuştur. "Vatanım Sensin" dizisi için deneme çekimine çağırılan Kubilay Aka, bu rol için uygun bulunmuş ve "Vatanım sensin" dizisinde "Ali Kemal" rolünü canlandırarak oyunculuktaki başarısını kanıtlamıştır. Genç ve yakışıklı oyuncu şimdi Çukur dizisinde "Celasun" karakterini canlandırmaktadır. İzleyiciyi etkilemeyi başaran Kubilay Aka'nın oyunculuk kariyeri uzun yıllar devam edeceğe benziyor. Kemal (Uğur Yıldıran) Koçovalı ailesi için canını feda etmeye hazır, sadık bir gençtir. Doğma büyüme Çukur'ludur. Güçlü oluşu ve sert mizacı rakiplerini korkutur. Çukur'u tehlikeden korumayı kendisine görev edinmiştir. 1981 yılında dünyaya gelen Uğur Yıldıran, Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümünden mezundur. Bir süre Hadise'nin dansçılarından birisi olarak dans eden Uğur Yıldıran'ın ilk oyunculuk deneyimi 2015 yılında "Filinta" dizisi ile olmuştur. Oyuncuktaki başarısını kanıtlayan Uğur yıldıran şu an Çukur dizisinde "Kemal" karakterini canlandırmaktadır. Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) Doğduğu, çocukluğunu geçirdiği Çukur’a yıllar sonra geri dönen Vartolu’nun derdi intikam almaktır. Geçirdiği yıllar onu acımasız bir adam yapmıştır. Bu yolda da devam eder. Asıl adı Salih’tir. İdris Koçavalı’nın oğludur. Ancak İdris’in istemediği oğludur. Bu da onda derin yaralar açar. Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa’da doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Güz Sancısı adlı filmde oynadıktan sonra, televizyon dizileriyle kariyerine devam eder. Sakarya Fırat, Merhamet, Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl: Kösem rol aldığı dizilerden birkaçıdır. Sultan Koçovalı (Perihan Savaş) İdris Koçovalı’nın eşi ve çocuklarının annesi. Ailenin bel kemiği olan Sultan dirayetli bir kadın. Sözü geçer. Bütün amacı çocuklarını ve ailesini bir arada tutmaktır. Bunun için elinden geleni yapar. Güçlükler karşısında kolay kolay yılmaz, mücadelesine devam eder. Yırtıcı bir kuş gibidir. 120’nin üzerinde sinema filminde oynayan Perihan Savaş, 1955 yılında İstanbul’un Aksaray semtinde dünyaya gelir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk sahne deneyimini yaşar. 1971 yılında Şehzade Simbad Kaf Dağında adlı filmde oynar. Ardından Perihan Savaş için sinema yılları başlar. Bir dönem şarkıcılık da yapan Savaş, televizyon dizilerinde oynadığı gibi televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır. DİLAN DENİZ ÇİÇEK – SENA Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı. 2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı. Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide oynamıştır. RIZA KOCAOĞLU – ALİÇO Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kuzey Güney dizisindeki performansı çok beğenilmiştir. En son İçerde dizisinde rol almıştır.

