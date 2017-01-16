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"Dayan Yüreğim"in çekimleri başladı

Yakında FOX’ta yayınlanacak olan ‘Dayan Yüreğim’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in çekimleri başladı. 
 
‘Dayan Yüreğim’ dizisinde Atıf Şanal karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Berk Atan, Bungee Jumping sahneleriyle yürekleri ağza getirdi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda  yaklaşık 1 gün sürede gerçekleşen çekimlerde Berk Atan, 54 metre yükseklikteki vinçten atladı. Daha önce hiç Bungee Jumping atlayışı yapmayan Berk Atan’ın hayli heyecanlı olduğu görüldü.
 
GÜÇLÜ KADROSU İLE DİKKAT ÇEKİYOR
‘Dayan Yüreğim’ Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in dışında Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Tuncer Salman, Bengi Öztürk, Aydan Koptur, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bülent Alkış, Özlem Maden, Mehmet Aslan, Miray Akay ve Brad Berke Bayrak’tan oluşan güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Çok yakında FOX’ta ekrana gelecek olan ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.

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