Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı yayında! Diriliş Ertuğrul son 111.bölüm izle

Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı izle Diriliş Ertuğrul 111.son bölüm izleyicisini şoke etti! Peki Diriliş'in bu haftaki bölümünde neler oldu? "Söğüt benim ve obamın hakkıdır" diyen Ertuğrul bey savaşı başlattı. Milyonları ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki araştırılıyor. TRT 1’in reyting rekortmeni ve fenomen hale gelen dizisi Diriliş Ertuğrul'un reyting sonuçlarındaki sıralaması belli oldu.Diriliş Ertuğrul ise AB ve ABC1 grubunda aldığı reytingler ile şaşırtmadı. Dizi, AB'de 37.69; ABC1'de ise yüzde 36.08 oranıyla ilk sıraya yerleşti. TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanında ; Ertuğrul Bey hanedanında Alplerini yanına alıp istişare ediyor. Yeni taarruz planını ortaya koyan ; Ertuğrul Bey bunları Alplerine de aktarıyor. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Sungur Tekin her biri pür dikkat Ertuğrul Bey’i dinlerken o da dikkatli olmaları gerektiğini aktarıyor. Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde ; Hayme Ana oğlunu yanına çağırıp artık tüm hanedanın bir arada olmasını istediğini söylemişti. Ertuğrul Bey annesinin isteğini kırmayarak kardeşi Sungur Tekin’e ulak göndermişti. Sungur Tekin abisinin ve annesinin davetine icabet ederek hanedana geri dönüş yapmıştı. İşte soluksuz izlenilen dizi Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?

Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?

Diriliş Ertuğrul 110. Son Bölümünde Neler Oldu?

Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde ; Hayme Ana oğlunu yanına çağırıp artık tüm hanedanın bir arada olmasını istediğini söylemişti. Ertuğrul Bey annesinin isteğini kırmayarak kardeşi Sungur Tekin’e ulak göndermişti. Sungur Tekin abisinin ve annesinin davetine icabet ederek hanedana geri dönüş yapmıştı. Ertuğrul Bey obasının başına geçtiğinden kardeşine büyük bir sorun olan Günalp Bey durumundan bahsetti. Günalp Bey’in kaledeki haksız hakimiyeti ve Saadettin Köpek’in tehlikeli davranışlarını anlatan Ertuğrul Bey artık harekete geçeceğini belirtmişti. Bunun üzerine Alpleri ve kardeşi ile birlikte Günalp Bey’in bulunduğu kaleye giderek onu engelledi.

Diriliş Ertuğrul Konusu

TRT’nin en önemli yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul’da ; Moğollar ile zorlu mücadele veren Ertuğrul Bey’in hikayesini konu ediniyor. Ertuğrul Bey vatan toprağını genişletmek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için kutlu bir davanın peşine düşer. Bu davada ona inanarak biat eden Kayı Boyu ile zorlu bir mücadeleye başlar. Bu mücadelede kardeşlerinden, evinden , yurdundan ayrı kalmayı göze alan Ertuğrul Bey, Karacadağ sınırına kadar ulaşır. Karacadağ obasında Ertuğrul Bey’i bambaşka bir hayat bekler. İhtiras, ihanet, entrikalar içinde vatanını korumaya çalışan Ertuğrul Bey ve Kayı boyunun şanlı hikayesi gururumuzu kabartıyor.

Diriliş Ertuğrul Oyuncuları

Hayme Ana ( Hülya Darcan ) : Ertuğrul Bey’in biricik annesi ve Kayı Boyunun da başıdır. Hayme Ana oğlu Ertuğrul’un imparatorluk mücadelesinden dualarıyla destek vermiştir. Hayme Ana oğlu savaştan savaşa koşarken hane içinde dirlik ve düzeni sağlamıştır. İdareci yapısı ve tehlikeli anlardaki soğuk kanlılığı her zaman Kayı Boyuna fayda sağlamıştır. Oldukça sabırlı ve kanaatkar biri olan Hayme Ana, aynı zamanda siyasi zekaya da sahiptir. Gerektiğinden oğullarına siyasi konularda akıl vermiştir. Hayme Ana’nın bu yetenekleri sayesinde Ertuğrul gözü arkada kalmadan haneyi annesine emanet etmiştir.

Turgut Alp ( Cengiz Çoşkun ) : Ertuğrul Bey’in has adamı olan Turgut Alp, aynı zamanda Ertuğrul Bey komutasındaki Alplerin de başıdır. Turgut Alp; oldukça zeki ve sabırlı bir adamdır. Ertuğrul Bey oldukça sadık ve sır tutabilen bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı sayesinde dövüşleri hep kazanır. Turgut Alp diğer alplerden farklı olarak dövüş sırasında balta kullanır. Onun baltası tüm düşmanları korkutur. Turgut Alp ; Türk tarihine sadakati ve üstün dövüş yetenekleriyle adını yazdırmıştır.

Günalp Bey ( Engin Öztürk ) : Emir Saadettin Köpek’in Karacahisar Kalesi’ndeki temsilcisi olarak görev yapıyor. Sultan Alaaddinin fermanı ile Karacahisar Kalesinin geri verilmesinin ardından Günalp Bey, kalenin yönetimini devralıyor. Günalp Bey acımasız ve gaddar bir adamdır. İlk iş olarak Ertuğrul Bey’in askerlerini idam ettirmeye çalışır. Ertuğrul Bey ve Günalp Bey kale için karşı karşıya gelir ve büyük bir güç savaşı başlar.

Sungur Alp ( Sezgin Erdemir ) : Şanlı Türk tarihindeki kayıtlara göre Süleyman Şah’ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul Bey ve Dündar Bey adında dört oğlu vardır. Sungur Tekin ve Gündoğdu kardeşler, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına dönmüş. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi ise , 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gitmişler. Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Han aşiretinin başında dört kardeşten biri de Sungur Tekindir.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul’da doğan

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Bamsı Beyrek karakterini canlandırmaktadır.

Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)

1986 yılında dünyaya gelen Cavit Çetin Güner aslen Bursalıdır. İstanbul'da doğan ve buraya yaşayan Cavit Çetin Güner toplamda üç kardeştir. Güner'den iki yaş büyük abisi ve altı yaş küçük bir kız kardeşi vardır

İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Şişli Hürriyet mahallesinde tamamlayan Cavit Çetin Güner üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

2000 senesinde annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş ve büyük bir acı yaşamıştır.

2010 senesinde oyuncu Reyhan Türkü Hazer ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilik 2012 yılında son bulmuştur.. Evliliğinden 2010 doğumlu Ali Demir Güner isminde bir oğlu vardır.

Ares (Cemal Hünal)

Karacahisar Kalesi komutanı Ares, Haçlı Ordusu’nun önemli komutanlarından biridir. Dinine son derece bağlıdır. İstediklerini elde etmek için hainlik yapmaktan kaçınmaz. Ertuğrul’un en büyük düşmanlarından biri olan Ares, onu alt etmek için her yolu dener.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Hünal, çocukluğunu Teşvikiye’de geçirir. Saint Benoit Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra,İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gider. Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema üzerine eğitim alır. Çağan Irmak tarafından yönetilen Issız Adam filmiyle ismini duyurur.

YENİ BÖLÜMÜNDEN TAHMİNLER NELER?

Bilecik Tekfuru Ertuğrul Bey Söğüt'e giderken tuzak kuruyor. Ertuğrul Bey, Ahmet sayesinde tuzaktan haberdar oluyor.

Bilecik Tekfuru yakalanıyor ve Günalp Kılıçarslan'a bunların Emir Sadettin Köpek'in bir oyunu olduğunu itiraf ediyor.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi Günalp Kılıçarslan kötü bir karakter değil. Sadece Sadettin Köpek onu kandırdı ama artık o da gerçekleri biliyor ve Ertuğrul Bey'in tarafına geçiyor. Ama unutulmamalıdır ki Günalp'in yaveri Sadettin Köpek'in adamı...

Sadettin Köpek önceki bölümde Günalp, Ertuğrul Bey'e inanırsa bu adam aracılığıyla haberini olacaktır. Yeni ilerleyen bölümlerde Günalp Kılıçarslan'ın yaveri büyük belalar açabilir.

"Söğüt benim ve obamın hakkıdır" diyen Ertuğrul bey savaşı başlatıyor.