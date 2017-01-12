Burçin Abdullah Diriliş Ertuğrul dizisine katıldı

Başrollerinde engin altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu diziye son olarak Bana Baba Dedi dizisinde rol alan güzel oyuncu Burçin Abdullah dahil oldu.

Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında damga vuran söz!

Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanında büyük sözler veriliyor. Oba beyinin sabrının sınırını zorlayan şer odakları, üstesinden gelemedikleri oba beyi için birleşme kararı alıyor. Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanında bütün engellere karşın hayatını vatanına adayan oba beyi, Sadettin Köpek'in kurduğu ittifakın karşısında duracak. Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölüm fragmanı ile yeni bir çıkış arayan oba beyi, onlarca kişilik haçlı ordusunun içerisine tek başına girecektir

Diriliş Ertuğrul dün akşam heyecan dolu bir bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde dün akşam Ertuğrul düşmanlarına farklı oyunlar kuruyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde altın madenine yapılan baskın nasıl sonuçlandı? eşkıyaların hamleleri sonuç buluyor mu?