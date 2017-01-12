Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Burçin Abdullah Diriliş Ertuğrul dizisine katıldı

TRT1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'a bir sürpriz isim daha katıldı. İşte o isim...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başrollerinde engin altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu diziye son olarak Bana Baba Dedi dizisinde rol alan güzel oyuncu Burçin Abdullah dahil oldu.
 
Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandıracak.
 
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında damga vuran söz!
 
Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanında büyük sözler veriliyor. Oba beyinin sabrının sınırını zorlayan şer odakları, üstesinden gelemedikleri oba beyi için birleşme kararı alıyor. Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanında bütün engellere karşın hayatını vatanına adayan oba beyi, Sadettin Köpek'in kurduğu ittifakın karşısında duracak. Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölüm fragmanı ile yeni bir çıkış arayan oba beyi, onlarca kişilik haçlı ordusunun içerisine tek başına girecektir
 
Diriliş Ertuğrul dün akşam heyecan dolu bir bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde dün akşam Ertuğrul düşmanlarına farklı oyunlar kuruyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde altın madenine yapılan baskın nasıl sonuçlandı? eşkıyaların hamleleri sonuç buluyor mu?

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD deniz komandosundan şok iddia!

ABD deniz komandosundan şok iddia!

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA