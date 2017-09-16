Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon açıklaması

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman start alacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm için geri sayım başladı. Kış dizilerinin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte, dizinin fanları Diriliş Ertuğrul ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Sezon finali nefes kesen sahneleri imza atan Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon yayına 26 Ekim 2016 tarihinde başlamıştı. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul 4.sezonun da 25 Ekim 2017 tarihi itibariyle seyirciyle buluşması olasılık dahilinde gözüküyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir?

Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Diriliş Ertuğrul sezon finalinde, ağır bir şekilde yaralanan Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı?

Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı.

Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman'' ifadelerini kullandı.