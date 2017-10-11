Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. bölüm fragmanı izle Diriliş Ertuğrul bu akşam TRT 1'de canlı izlenebilecek mi

Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranında Çarşamba akşamları izleyenleri ile buluşan reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni sezon ilk bölüm fragmanında Artuk Bey, Ertuğrul Bey'in şehit olduğu haberini veriyor. Obada büyük yankı uyandıran haber herkesi gözyaşlarına boğuyor. Diriliş Ertuğrul 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde engin altan Düzyatan, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, cengiz çoşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Batuhan Karacakaya ve Didem Balçın gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Çarşamba akşamları TRT 1 ekranında izleyenleri ile buluşan reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak soruusu takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. bölüm fragmanı bu akşam ekrana gelecek mi?



Diriliş Ertuğrul, 4. sezonu ile kaldığı yerden devam edecek. ''Ertuğrul Bey ölecek mi'' sorusu da yeni bölümü ile cevabını bulacak. Ertuğrul Bey, dizinin yayınlanan son bölümünde kurulan hain pusuda kılıç darbeleri ile kanlar içinde yerde kalmıştı. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimlerine ilişkin açıklama yaptı.





Tatile devam ettiklerini söyleyen dizinin başrol oyuncusu Düzyatan, çekimlerin henüz başlamadığını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarına her gün binlerce yorum atan dizinin hayranları, 4. sezonunun eylül ayında başlaması konusunda ısrarcı. Henüz yapımcı şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 4.sezonunda da 25 Ekim 2017 tarihi itibariyle seyircisiyle buluşması bekleniyor.



Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok.Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim" dedi.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM EKRANA GELECEK Mİ?



Diriliş Ertuğrul 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ilk bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından takipçileri yeni sezonun yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Çekimlerinde büyük zorluklarla karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama dizininin Ekim ayı içerisinde yayına başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı. TRT 1 yayın akışında bu akşam yer almayan Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki haftalar içerisinde yeni sezonu ile ekrana gelmesi bekleniyor.







DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir.



Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olmuştur. Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görmüştür.