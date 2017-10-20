Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda kimler yer alacak

Diriliş Ertuğrul zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 92.bölüm ne zaman yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul konusu, dizinin dün akşam tekrar bölümünü izleyenler tarafından sorgulandı. Tekrar bölümünde geçtiğimiz sezonun genel bir özetini izleyen seyirciler, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak sorusuna cevap aradı. İzleyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu sorusu oldu. İşte, tüm bunlar hakkında detaylı bilgiler..

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanını izleyenler Ertuğrul'un öldüğüne şahit oluyor. Halime hatunun gözyaşlarını tutamadığı Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan yaptığı açıklamada, "Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman'' ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü'nden Diriliş Ertuğrul açıklaması

'Diriliş Ertuğrul' yeni sezonunun 25 Ekim'de başlayacağını açıklayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Bomba gibi bölümle sezona başlıyoruz" ifadelerini kullandı. 'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümlerinin herkes tarafından ilgiyle beklendiğini dile getiren Eren, şunları ifade etti:

"Bomba gibi bir bölümle sezona başlıyoruz. Herkes diziyi bekliyor. Siyasetçisinden iş adamına, toplumun her kesiminden ne zaman başlayacak sorularıyla karşılaşıyoruz. İlk bölüm 25 Ekim'de ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü yine heyecanla takip edecek. TRT'nin yeni tarihi dizisi Kut-ül Ammare de kasım ayının sonuna doğru başlayacak. Müthiş bir set hazırlandı. Niyetimiz Kut-ül Ammare'den sonra 1. Dünya Savaşı cephelerini ekrana taşımak."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92.BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 yayın akışında bugün neler var? 18 Ekim Çarşamba

10:00’da “TRT 1’de Bugün” haber bülteni ekranların karşısına geçecek. Dünyada gelişen olayların en güncel ve en ayrıntılı şekilde ele alındığı yayın sayesinde gündeme düşen konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 10:10’da “Beni Böyle Sev” isimli yerli dizi tekrar bölümüyle yine sevenlerinin karşısına çıkacak. Aşk konulu dizi ile güzel bir sabaha merhaba diyebilirsiniz.

12:45’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı program, birbirinden değerli konukları ve hekimleri ile farklı sağlık dallarında bilgiler vermeye çalışacak. 14:30’da ise “Bir Yastıkta Kocayalım” adlı evlilik programı renkli kesitleri ile yayına başlıyor. Gerçek hayat hikayelerini gözler önüne seren program sayesinde farklı anlara şahit olabilirsiniz. 16:45’de “Hakkını Helal Et” programı ve hemen ardından da saat 19:10’da “Hava Durumu” yayına başlıyor.

19:30’da “Zafer Kiraz ile Ana Haber” bülteni ekranlarınıza yansıyacak. 20:00’da ise “Diriliş Ertuğrul” adlı dizi yepyeni bölümü ile sevenlerini ekranların karşısında kilitliyor. 23:30’da başlayan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı programda ise yine yaradılışa ve kainata dair pek çok gizemli soru tartışılacak. 01:00’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” programının tekrarı başlıyor.

02:20’de “Yeşil Deniz”, 04:24’de “Bir Yastıkta Kocayalım” adlı evlilik programı tekrar bölümleri ile ekranlarınızın karşısında olacak. 05:40’da ise “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” tekrarıyla yayın akışına başlayacak.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Diriliş Ertuğrul'un başlama tarihide bu tanıtımlar ile birlikte netleşti. Diriliş'in yeni bölümünde . Ertuğrul'un ölümü ile sarsılan Kayı obası intikam için yemin etti. Sadettin Köpek'in yeni taht oyunları ise sezona damga vuracak.

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Uğur Güneş, Didem Balçın, Esra Bilgiç, Burcu Kıratlı, Barış Bağcı