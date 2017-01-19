Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde senarist değişti

Dizinin senarsti Ece Yörenç'le gerçekleştirdiği kısa bir sohbeti köşesine taşıyan Koloğlu, Yörenç'in diziyle ilgili "140 dakika dizi, 130 sayfa" dediğini ve 4. bölümden itibaren dizinin senaristliğini Melek Gencoğlu'nun devraldığını açıkladığını belirtti.

İşte, Koloğlu'nun o yazısı:

“140 dakika dizi, 130 sayfa.” ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisinin senaristi Ece Yörenç’in sözleri. Dizi sektörünün senarist cephesindeki durum böyle. Yörenç, “Her hafta 130 sayfalık senaryoyu, aynı şeyleri yazmamak üzere kaleme alıyorum” diyor.

130 sayfa yazabilmek, sanırım işin püf noktası bu. Öğreniyoruz ki, ortalama 140 dakikalık diziye, 130 sayfa yazılıyormuş. Bu düzenin değişmesi gerekir.

Hemşire Nesrin farklı bir karakter

Yörenç’le kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi,“Bu benim çok sevdiğim bir iş oldu. Dizinin ayrıca hiç görmediğimiz yaşam konusunda çok katmanlı olduğunu düşünüyorum. Bir ambulans hemşiresi mesela, her gün ‘olay yerine’ giderken evde yalnız bıraktığı oğlu. Rauf Anne ve Ali başlı başına çok farklı.” Defne Kayalar, dizinin ikinci bölümünde ekrana geldi. Kayalar; Şahin’in boks salonunda çalışan küçük Veysel’in hemşire annesi Nesrin’i canlandırıyor. Ben de izlerken not almışım; ‘İlk defa 112 Acil’de çalışan bir hemşire dizilerde yer aldı’ diye. Yapımların hikayeleri üç aşağı beş yukarı benzer özellikler taşır ama ayrıntılarla zenginleştirilir. Böyle bir karakterin seçimi, onun hikayesi ve yaşadıkları diziye renk katıyor. Ece Hanım’a katılıyorum.

Senarist değişti

Dizinin senaryosunda değişim var.Yörenç, “Ben üç bölüm yazdım. Hayatı kurdum. Dördüncü bölümden itibaren Melek Gencoğlu görevi devraldı” dedi."