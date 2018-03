EDHO 94. bölüm Atv canlı izleme linki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94.son bölüm izleme linki habermizde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın merakla beklenen 94. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 93. Bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz’ın üstlendiği, senaryosu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın olduğu dram artı komedi türündeki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hızır karakterini Oktay Kaynarca, Meryem karakterini Deniz Çakır Ceylan karakterini Sanem Çelik , Tipi karakterini Savaş Özdemir canlandırıyor. Dizinin mafya türünde oluşu büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın geçen bölümünde Hızır ve Ünal’ın iş birliği büyük bir tehlikenin içine atılmasına neden olmuştu. Selda ise Hızır’ı bitirmek için aldığı emri yerine getirmeye çalışmıştı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanı ve 94.son bölüm detayları



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 94. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.









EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94.BÖLÜM ÖZETİ



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde ; Hızır ve Ünal iş birliğine devam ediyor. Hızır adamları ile toplantı yaptığı zaman Ceylan’ın iş birliğine katılıp üstüne düşen görevi sorunsuz yapması gerektiğini söylüyor. Eğer Ceylan yakalanır veya kimliği ifşa olursa; hem Ünal hem de Hızır için tehlikeli bir durum ortaya çıkacak.







Diğer yandan Selda verilen görevi tamamlamak için Hızır’ın peşine düşüyor. Selda’nın adamlarından olan biri ise Yaşar tarafından yakalanıyor. Yaşar adamı izbe bir depoya götürerek sorguya alıyor. Selda’nın adamı başta konuşmuyor. Fakat Yaşar onu öldürmekle tehdit edince adam tüm gerçekleri söylemeye başlıyor. Adamın dediğin göre Selda iyi eğitilmiş tetikçilerden biri. En başından beri Hızır’ı öldürmesi için özel olarak yetiştirilmiş. Bu yüzden görevi Hızır’ı öldürmek . Bunun duyan Yaşar bir anda Hızır’ın tehlikede olabileceğini düşünerek ‘’ Hızır Nerede ? ‘’ diye soruyor. O sırada evinde bulunan Hızır’ın arkasından bir silüetin geldiği görülüyor. Elinde silahla Hızır’ı bitirmek için gelen Selda tetiği çekip Hızır’ın kafasına dayıyor. O anlarda neler olduğu bilinmiyor. Fakat Alp Arslan eve geldiğinde evlerinden bir cesedin sağlık personeli tarafından çıkarıldığını görüyor. Hızır gerçekten vuruldu mu? Sağlık personelinin taşıdığı ceset kimin? Tüm bu soruların cevaplarının



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93.BÖLÜM ÖZETİ



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde ; Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanlarını ortaya çıkarmak için birlikte hareket etmeye başlamıştı. Bu iş birliğine Ceylan da dahil olmuştu. Bunun üzerine düşman olan Güneş'i bularak büyük başarı elde ettiler. Fakat iş birliğinden haberi olan Selda durumu babasına haber verdi. Bunun üzerine Hızır’ın bitirmek için düğmeye bastılar. Selda aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevi için harekete geçti.



Hızır ise Güneş'in mekanına baskın yapmak için el koydukları tırın içine saklanan Alparslan’ı göndermeyi planlamıştı. Daha sonra aldıkları istihbaratta tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Çakırbeyliler önlem aldılar. Selda babası Ekrem’e herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini verdi. Bu bilgiyi alan Ekrem vakit kaybetmeden büyük bir pusu kurdu.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94.BÖLÜM FRAGMANI







Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu



Hızır Çakırbeyli çok küçük yaşlarda yer altı dünyasına girmiş ve bu dünyada basamakları hızlıca tırmanarak en üst tabakaya yükselmiştir. Haksızlığı , adaletsizliği durdurmaya yemin ederek büyüyen Hızır, günü gelir ve tüm haksızlıkların odağında bulur kendini. En büyük zaafı ise aşktır. Çevresindeki tüm kadınları çok sever ve çok sahiplenir. Aynı zamanda bu sevgi yer gelir kadınlar zarar verir. Diğer yandan Hızır’ın yükselişi yer altı dünyasının tek sorumlusu olmasını sağlar. Büyük olmak büyük sorumluluk getirir. Hızır ve ailesi bu büyüklükten her zaman etkilenir.



Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…



Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…



Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…



Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…



Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…



Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...





EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU



Hayriye Çakırbeyli ( Sabina Toziya ) :Hızır’ın annesi olan Hayriye Hanım aynı zamanda Çakırbeylilerin de mihenk taşıdır. Hayriye Hanım kocasının ölümünden sonra ailesine bir arada tutabilmek için canına dişine takarak mücadele etmiş. Evlatlarını her türlü tehlikeden korumaya ve kollamaya adamıştır kendini. Hayriye Hanım otoriter, güçlü ve gelenekçi bir Karadeniz kadınıdır.







Hızır Ali Çakırbeyli ( Yalçın Hafızoğlu ) : Hızır’ın savcı Ceylan’dan olan oğludur. Hızır Ali annesinin yardımı ile yıllarca yurt dışında yaşamış ve Ceylan tarafından varlığı hiç kimseye söylenmemiştir. Hızır Ali babasız büyümenin etkisiyle oldukça hırçın ve asi bir gençtir. Ayrıca ağzı da biraz gevşektir. Çakırbeyli ailesine girdiğinden hiç yabancılık çekmez. Kendisini de sevdiren bir özelliği olduğundan ailede kolayca benimsenir.



İrem Sultan Cengiz

Selda



Ekrem'in kızı. Yurt dışında okulunu bitirdikten sonra babasıyla birlikte bir süreliğine ülkesine döner. Güler yüzüyle etrafındakilerin gönlünü fethetmeyi başaran akıllı biridir. Her ne kadar masum görünse de parçası olduğu ailenin özelliklerini taşır. Adı gibi felaketin vücut bulmuş halidir. İnsanları büyüleyerek peşinden sürükleyen bir afet, bir çok yıkımın habercisidir.





Sabina Toziya

Hayriye Çakırbeyli



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.



Oktay Kaynarca Hızır Çakırbeyli



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar... İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...



Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli



Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet...



Müjde Uzman Nazlı Öztürk



Zengin olmanın değil ama başarılı olmanın hayallerini kurmuş olan Nazlı, evli çocuklu bir mafya babasına sevdalanmıştır. Üstelik de aralarında 20'ye yakın yaş farkı varken... Onun "kadını" olmayı kabul etmiştir, ondan hamile bile kalmıştır. Bin kere pratik yapsa da bir kez bile boşanmazsan yüzümü asla göremezsin diyememiştir. Kendisi kaderci değildir, akılcıdır...



Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır...