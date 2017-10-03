Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 75. Bölüm fragmanı yayında mı? EDHO son 74. Bölüm ATV’de

EDHO son 74. bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 75. Bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Sevilen dizi her hafta Salı akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya gibi isimler yer alıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla seyredilen dizide Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 74. Bölümde Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur. Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir. EDHO yeni 75. Bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 74. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur. Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir. Böylece masaya kabul görülecekleri konusunda söz verilen yeni isimler, olduğundan daha tehlikeli bir konuma gelir. Bir an önce yok edilmeleri mevzusunda uzlaşılsa da Kimsesiz Yaşar masada yapacağı hamlesiyle dokunulmaz olmayı başaracaktır. Tam bitti denilen yerden yeniden başlayan felaketler zinciri kimsenin rahat bir nefes almasına izin vermez. Zeyno'nun intikamının alınmasında büyük katkısı olan Servet, kısa zamanda düşmanlar tarafından fark edilir. Mübeccel'i de yanına alarak bir an önce ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmaz. Yapacakları yolculuğun varacağı yeri ise kimse tahmin edemeyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Deniz Çakır-Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Sanem Çelik - Ceylan

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Yunus Emre Yıldırımer- Alpaslan Çakırbeyli

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….