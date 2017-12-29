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Game of Thrones bir milyar kez yasa dışı indirildi

Game of Thrones dizisinin yedinci sezonu, 2017 yılında bir milyar kez yasa dışı olarak indirildi.

  • DHA
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İngiltere'de bulunan Muso isimli bir teknoloji şirketinin yaptığı araştırma, yasa dışı ve lisanssız indirmeler dahil olmak üzere Game of Thrones dizisinin bir milyar kez indirildiğini ortaya koydu. Araştırmayla ilgili Muso'nun yaptığı açıklamada, "Game of Thrones'un yedinci sezonunun ilk bölümü, yayınlanmasından 72 saat sonra dünya genelinde toplam 90 milyon kez indirildi. Serinin sezon finali bölümü ise 120 milyon kez indirildi" denildi.

Araştırma kapsamında seriyi 2017 yılı boyunca 31 milyon kişinin legal olarak ve bir milyar kişinin de illegal yollarla izlediği açıklandı. 2017 yılında dizinin yayınlandığı HBO kanalına yapılan siber saldırının ardından, telif hakları ihlalleri kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası alınabileceğini gündeme getirilmişti. 

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