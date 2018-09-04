Gülperi dizisi oyuncuları kimler Show TV’de Gülperi dizisi konusu nedir ilk fragmanı izle

Gülperi oyuncuları kimler Show TV’de Gülperi dizisi konusu nedir ilk fragmanı izle! Gülperi dizisi oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Yeni sezonda başlayacak Gülperi dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında başlayacak Gülperi oyucu kadrosu ve konu ile dikkat çekiyor. Peki oyuncuları kimler? Show TV’nin başarılı yapımlarından biri olacak olan Gülperi dizisi oyuncularını ve konusunu star.com.tr’de derledik. Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

Gülperi Dizisinin Konusu Nedir?

Sınırda öldüğünü duyduğu eşi Eyüp’ün acısıyla kötü günler geçiren ve genç yaşta 3 çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan, kayın pederi ve ailesinin oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu Gülperi’nin hayatı, hapse düşüp çocukları Bedriye, Hasan ve Can’a hasret kalınca iyice işin içinden çıkılmaz hale gelmiştir.

Hapishane çıkışı kayınpederinin zoruyla İstanbul’a gönderilen Gülperi, bir yandan kapıcılık yaparken, diğer yandan da bir moda evinde çalışıp para biriktirecek ve çocuklarını yanına almak için büyük bir hukuk savaşı içinde olacaktır. Gülperi’ye en büyük desteği Timuçin Esen’in canlandıracağı gençlik aşkı avukat Kadir Aydın olacaktır. Aralarındaki yakınlaşma ise diziye damgasını vuracak…

GÜLPERİ 1.TANITIM FRAGMANI

GÜLPERİ OYUNCULARI

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" dizisi Show TV ekranlarında yeni sezona damga vurmaya geliyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yürüttüğü "Gülperi" çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY

Nurgül Yeşilçay, Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le baş rolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda atv'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la baş rolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. "Ayten Öztürk" adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En iyi Senaryo" ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde "Ezo Gelin"i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde Başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

Şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı. Ocak 2010'da yayınlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la baş rolü paylaştı. 2011'de dizi sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Sensiz Olmaz adlı dizinin baş rolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. 2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl içersinde Bebek İşi dizisinde "Candan" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça dizisinde canlandırdığı "Gülseren" karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

TİMUÇİN ESEN

Mahmut Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973, Adana doğumlu Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Biyografi

Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.

Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmektedir.

2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır.

2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni toplamıştır.

TARIK PABUÇÇUOĞLU

Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Galatasaray Lisesi'nden yatılı okuyarak mezun olduktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mimar olarak mezun oldu.

Galatasaray Lisesi'nin orta kısmında okurken bir gün Beyoğlu'nda ilk defa tiyatroya gider, bu 3 perdelik oyundan öyle etkilenir ki; sonra okulda amatör tiyatro derken profesyonelliğe geçti.

1964 yılında amatörce başladığı oyunculukta, 1970 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile profesyonel oldu.

Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular, Tiyatro Kedi gibi topluluklarda bulundu. Tiyatrodan ayrı olarak sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı Vakkas" rolüyle iyice tanındı. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı 2003 yılındaki "Hayat Bilgisi" dizisindeki Amil Bey rolünde hafızalara kazındı.

1984 yılında Ferhan Şensoy'un Köşe Dönücü adlı dizisinde canlandırdığı Gaga Nusret tiplemesiyle tanınmıştı.

Şalteks A.Ş isimli tekstil firmasının sahibi olan Tarık Papuççuoğlu'nun 1998 yılında işleri bozuldu. Şirketini Nafi Yürekli isimli kişinin sahibi olduğu İ.B.D.T isimli şirkete devretti. Anlaşmaya göre şirketin borçlarının tasfiyesine gidilecek, konkordato ilan edilecek ve işçilerin kıdem tazminatları ödenmeye çalışılacaktı. Ancak Papuççuoğlu'nun iddiasına göre Nafi Yürekli anlaşmaya uymadı. Konkordato şartlarına uymadığı gibi işçilere verilen senetleri de ödemedi. Yıllar sonra ortaya çıkan Ekrem Altan isimli kişi, Hayat Bilgisi dizisinin çekildiği Kuzguncuk'taki İlköretim Okulu'na giderek Papuççuoğlu'ndan para istedi. Papuççuoğlu, senedin üzerinde kendi imzası olmadığını söyleyerek önce para vermek istemedi. Ardından ölüm tehditleri geldi. Çekimlerin yapıldığı okul kurşunlandı. Araya birçok mafya girdi. Ve her mafya elemanı sırasıyla Papuççuoğlu'ndan milyarlarca para sızdırdı. Hatta bir kişi de bu yüzden ayaklarından vuruldu. Papuççuoğlu, Silivri'deki çiftliğin tapusunu tehditler karşısında bu mafya elemanlarının üzerine yaptı.

Tamirat, tadilat, boya, badana, tesisat ve marangozluk gibi hobileri olan Tarık Papuççuoğlu, İstanbul'un ulaşım zorluğundan kaçarak Bodrum'un bir köyüne yerleşti.

Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. daha sonra 2001 yılında boşandılar 8 yıl ayrı yaşadılar, ve tekrar birlikte yaşama kararı aldılar ama evlenmediler. Biri Zeynep (d.1975) adında olmak üzere iki kızı vardır.

2014 yılında "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, İsmail Filiz, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, Sema Keçik ile birlikte oynamıştır.