İçerde 18. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show TV'de

İçerde 18. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Show TV’nin sevilen dizisi İçerde yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. İçerde son bölüm ardından İçerde 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde son bölümde, Melek’in kaçırılması ve Sarp’ın tuzağa düşürülmesi büyük heyecan yarattı.Yeni bölüm fragmanı ise gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. İçerde yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

İÇERDE SON BÖLÜM ÖZETİ

İçerde son bölümde, Coşkun, Yaşar adında bir adama gider. Bu adam hakkında bildikleriyle Celal’e karşı işbirliği yapabileceğini düşünmektedir. Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir. Melek’in Celal’le arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz, çılgına döner. Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış, seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır. Sarp'ı arar, iki bileti olduğunu söyleyip kendisiyle gelmesini ister. Ancak Melek’in tahmin etmediği gelişmeler olur ve yolda kaçırılır. Eylem, Mert’i sıkıştırır. Sarp’ın gizli kamera görüntülerinin kendisinde ne işi olduğunu sorar. Başına geleceklerden habersiz olan Sarp, Davut’un deposuna getirilir...

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir.

Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur.

Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hem de aksiyon bazında süregelecektir.