İsimsizler yeni 18. bölüm fragmanı İsimsizler 17. bölüm Kanal D'de izlenecek

İsimsizler 18. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı haberimizde. Merakla beklenen İsimsizler 17. yeni ölüm fragmanı yayında! İsimsizler, düşmanla yüz yüze savaşmak için artık hazır! Kudret'in her geçen gün yeni kayıplar vermeye başlar. Bu kayıplar onun öfkesini daha da arttırır ve beraberinde sinsi oyunları getirecektir. Kor Yakup'un zayıf noktası kızının hayatı tehlikeye mi girecek? İsimsizler, tarafında ihanet düşüncesi gezinmeye başlar. İçeriden sızıntılar olabileceği gündeme gelir. Ekibe ihanet eden birisi var mı? İsimsizler, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Peki İsimsizler 18. yeni bölüm fragmanında neler olacak? Ayrıntılar ve yeni gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz..





İSİMSİZLER 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



İsimsizler dizisinde bu hafta Fatih ve ekibi büyük bir pusuya düşürülmüştür. Aynı şekilde Kor Yakup ve adamları da saldırıya uğramıştır. Bu saldırıların arkasında Kudret ve içinde bulunduğu gizli örgüt vardır. Kudret sınır ötesine büyük ve çok önemli bir sevkiyat yapacaktır. Bu sevkiyatı yönetmek için örgüt, en güvendiği adamlarından birini dağdan şehre göndermiştir. İsimsizler'in çok yakından tanıdığı bu ismin aniden ortaya çıkmasıyla Fatih büyük bir şok yaşayacaktır.



Fatih, bu gelişmeler karşısında Kurmay'ın bütün itirazlarına rağmen müthiş bir karşı operasyona imza atacaktır. Dağdan gelen ve İsimsizler'in çok yakından tanıdığı kişi kimdir? Kudret'in sınırları değiştirecek kadar önemli dediği sevkiyat nedir? Ve en önemlisi İsimsizler Türkiye üzerinde oynanan bu büyük oyunu bozabilecekler midir?



Kudret sınır ötesine büyük ve çok önemli bir sevkiyat için dağdan şehre gelen ve İsimsizler'in çok yakından tanıdığı kişi kimdir?







İSİMSİZLER 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İsimsizler son bölümde Kudret'in adamları ve İsimsizler karşı karşıya geliyor ve Kurmay Murat'la ilgili herkesi şok eden bir emir veriyor! İsimsizler yeni bölüm fragmanında, Kudret daha da bilenmiş olarak tüm adamlarını toplayıp İsimsizler'e karşı yeni bir oyun planı içerisine giriyor ve bu görevi en yakınındaki isim Hatem'e veriyor. Kudret'in adamları Fatih ve arkadaşlarını oyuna getirebilecek mi? Kurmay, ifşa olmamaları gerektiğini belirtiyor ve eğer Murat ele geçirilirse onunla ilgili şok eden bir karar veriyor. Kudret İstanbul'u kana bulayacak bir terör saldırısı tertiplemiştir. Bu planından kimsenin haberi yoktur. İpuçlarını birleştiren Handan, Kudret'in peşine düşer.

Murat hiç ummadığı bir yerden yardım alsa da Hatem ve adamlarının nefeslerini ensesinde hissetmektedir. İsimsizler'in ise bir kayba daha tahammülleri yoktur. Ne olursa olsun Murat'ı kurtaracaklardır.

Kudret ise hazırladığı tuzağın tıkır tıkır işlediğini görüp keyiflenmektedir. Ama bilmediği şey Handan'ın onu adım adım takip ettiğidir. Kudret İstanbul'u kana bulayacak bir terör saldırısı tertiplemiştir. Bu planından kimsenin haberi yoktur. İpuçlarını birleştiren Handan, Kudret'in peşine düşer.

Murat hiç ummadığı bir yerden yardım alsa da Hatem ve adamlarının nefeslerini ensesinde hissetmektedir. İsimsizler'in ise bir kayba daha tahammülleri yoktur. Ne olursa olsun Murat'ı kurtaracaklardır.

Kudret ise hazırladığı tuzağın tıkır tıkır işlediğini görüp keyiflenmektedir. Ama bilmediği şey Handan'ın onu adım adım takip ettiğidir.

Nefes nefese geçecek bu bölümde Kudret'in hain planı nedir? İsimsizler ölümün kucağından Murat'ı alabilecek midir? Ve İsimsizler'e yardım eden kahramanlar kimlerdir?

İSİMSİZLER KONUSU NEDİR?



Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur. Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.



İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.





Gelecek vaat eden bir diplomat iken Virankaya’ya gönüllü kaymakam olan vatan sevdalısı Fatih Keskin (Uğur Güneş) ve bayrak aşkına aynı yola baş koymuş 7 yol arkadaşı; attığını vuran, özü sözü bir Özel Harekat Polisi Hasan ( Bülent Alkış), başarılı emniyetçi Terörle Mücadele Polisi Ahmet (Taner Ertürkler), sokaklardan gelen, sert ama bir o kadar vicdanlı Özel Harekat Polisi Murat (Çağkan Çulha), Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış, bayrak sevdalısı bir Yüzbaşı Olcay ( Sedat Mert), vatanı için kendinden vazgeçen gözü pek bir istihbaratçı Kürşad ( Volkan Keskin ), Kaymakam Fatih’in deli dolu şoförü Derman ( Musab Ekici) ve istihbaratçı Seher ( Sera Kutlubey) görünmez düşmanlarla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorunda kalacaklardır ateş diyarı Virankaya’da.

İSİMSİZLER OYUNCULARI





Uğur Güneş / Kaymakam Fatih



Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken, son anda vazgeçer ve Virankaya’ya gitmek için gönüllü olur. Düşmanlara karşı vereceği mücadelede 7 can yoldaşı vardır Kaymakam Fatih’in.



Bülent Alkış / Dayı ( Hasan Bozkırlı )



Keskin nişancılık konusunda uzman bir Özel Harekat polisidir. Yozgatlıdır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Etrafındakiler hem saygı gösterir hem de biraz çekinir bu koca kurttan.



Sedat Mert / Olcay Demir



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Orduya sızmaya çalışan paralel yapının kumpası sonucu içeri düşmüştür. 4 yıl içeride yattıktan sonra çıkmış ve bilgisine tecrübesine rağmen geri bir hizmette askerliğe dönmüştür.



Taner Ertürkler /Ahmet Akıncı



Terörle mücadele bölümünde görev yapan, üstün hizmetlerinden dolayı birkaç kez takdir belgesi almış, başarılı bir emniyetçidir. Ruhu ancak sahadayken rahat eden, iflah olmaz aksiyon adamlarındandır Ahmet.



Volkan Keskin / Kürşad Yusufoğlu



Trabzon’dan göç edip, İstanbul’un kabadayılarıyla meşhur semti Gültepe’ye yerleşmiş bir ailenin iki oğlundan küçük, kavgacı olanıdır Kürşad. Teşkilatta istihbarat meslek memuru olarak çalışmaktadır ancak ailesi dâhil çevresindekilerin çalıştığı kurumdan habersizdir.



Çağkan Çulha / Murat Gürcan



Polis özel harekâtta görev yapan bir polistir. 12 yaşlarındayken, annesini üvey babasının dayağından kurtarmak için bıçakla adamı yaralamıştır. Sokaklarda geçen çocukluğu, ona ağır hayat tecrübeleri yaşatmıştır.







Musab Ekici / Derman Taşçı



Doğma büyüme Virankaya’lı, taksi şoförüdür Derman. Vatanına yürekten bağlı, temiz yürekli Anadolu gencidir.



Sera Kutlubey / Seher



Erkeksi, ufak tefek, güzel yüzlü bir kızdır Seher. Üstün zekâsı ve yetenekleri sayesinde bir bilgisayar dâhisi olup çıkmıştır. Hacker olarak giremeyeceği yer, aşamayacağı güvenlik duvarı yoktur.