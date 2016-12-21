Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm fragmanı
ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm fragmanı yayımlandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm'de diziye konuk oyuncu olarak gelen Meryem Uzerli'nin sahneleri çok konuşulacak. ATV'nin izlenme rekorlarını alt üst eden efsane olma yolunda ilerleyen dizisi Eşkıya Dünayaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm'de artık Hızır Çakırbeyli'nin karşısında yeni bir kadın daha var 'Suzi'...
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