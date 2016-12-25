Kalbimdeki Deniz 11. yeni bölüm fragmanı FOX’ta

Kalbimdeki Deniz son bölüm nefes kesti. FOX dizisi Kalbimdeki Deniz son bölümde Deniz’in bebeğini kaybetmesi izleyenlerde şok etkisi yarattı. Cumartesi akşamlarının yüksek reytingli dizisi Kalbimdeki Deniz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Yeni bölümde Deniz neler yapacak? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’la sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışan Deniz, öğrendikleriyle şok olur. Ece ve Mustafa yakınlaşması, Mustafa’yı kızı dururken ona kaptırmamak istemeyen Fikriye’yi harekete geçirir. Hülya Mirat ve Deniz’in gözünü boyamak için bazı jestler yapar.

Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya’nın sıkıştırmaları ve Deniz’le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye’nin laf sokmalarından bunalan Diyar’ı harika bir sürpriz beklemektedir. Şebnem ve Alihan büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve Şebnem’in bebeğini aldıracağı tehdidiyle Alihan geri adım atar. Yeni işinde büyük fedakarlıkla çalışan Deniz ise Alihan’la görüşmesinin yarattığı ve içine attığı stresle, bebeğini kaybeder.