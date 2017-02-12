Kalbimdeki Deniz son bölüm ardından 17. yeni bölüm fragmanı – FOX

FOX’ta ekranlara gelen Kalbimdeki Deniz son bölüm ilgiyle izlendi. FOX’un sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz son bölüm yine büyük heyecana neden oldu. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından Kalbimdeki Deniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayrıca son bölüm izleme linkinden Kalbimdeki Deniz son bölümde yaşananları takip edebilirsiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikri’ye olan öfkesini oldukça zor bir şekilde engelleyen Mirat, Deniz’in gözünde kötü duruma düşmemek için daha dikkatli davranmaya çalıştı. Hakkındaki gerçeklerin ortaya dökülmesinin ardından zor durumda kalan Ece, Mustafa ile dertleştikten sonra yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Mirat’ın Emin Usta’ya şiddet uygulaması çevresindekiler tarafından tuhaf karşılanırken Mustafa’yı yanında bir kız ile gören Fikriye “Hayırlı olsun Mustafa’nın başını bağlıyorsunuz galiba” diyerek imada bulundu. Ozan oyuncak zannettiği silah ile oynarken birden ateş alan silah evde büyük paniğe neden oldu.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU NEDİR?

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.

“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”