Kalp Atışı yeni 17. Bölüm fragmanı yayında mı? Kalp Atışı son 16. Bölüm Show TV’de

Kalp Atışı yeni 17 bölüm fragmanı merak ediliyor. Kalp Atışı son 16. Bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen dizi Kalp Atışı izleyicisi ile her Cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin başrollerini Eylül karakterini canlandıran Öykü Karayel ve Ali Asaf karakterine hayat veren Gökhan Alkan paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Ali Burak Ceylan, Seda Akman, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Merve Çağıran, Başar Doğusoy, Burcu Türünz yer alıyor. Kalp Atışı son bölümde ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır. Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Kalp Atışı yeni 17. Bölüm fragmanı ve Kalp Atışı son 16. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

KALP ATIŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eylül, kendisine devredilen hastane hisseleriyle artık tüm gerçeği öğrenmiştir. Babaannesinin ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır. Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Diğer tarafta Nesrin’in yalanı ve ardından gelen oyunu İpek’i büyük bir tehlikenin içine atar. Aynı anlarda iki küçük çocuğun hayatı Eylül’e bırakılan hisselerle bir anda değişecektir.

KALP ATIŞI KONUSU

Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül (Öykü Karayel)’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"

Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez. Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez. Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır.

Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Eylül Erdem Öykü Karayel kimdir

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk televizyon macerası Kuzey Güney dizisinde Cemre karakteriyle oldu. Karayel şimdi Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandırıyor.

Ali Asaf Denizoğlu Gökhan Alkan kimdir

Yakışıklı, karizmatik. Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası. Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam. Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor. Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız. Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor. Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.

Şimdi Kalp Atışı dizisinde Ali Asaf Denizoğlu karakterini başarıyla canlandırmaktadır.

Oğuz Dağçakrak Ali Burak Ceylan kimdir

Hastanenin başarılı beyin cerrahı. Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi. Yenilgiye asla tahammülü yok. Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter. Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor. İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı. Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. Ali Burak Ceylan, Show TV'nin yeni dizisi Kal Atışı'nda, hastanenin başaralı Beyin Cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can veriyor

Bahar Tunç Ege Kökenli kimdir

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri. Hocası Ali Asaf’a hayran. Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız. Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri. Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş. Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Ege Kökenli, 4 yaşında anasınıfında tiyatro ile tanıştı. Çocukluk yıllarını Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi. Lise için İstanbul'a geldi, lise eğitimini Fransızca gören Ege Kökenli; 5 sene boyunca fransızca tiyatro ekibinde aktif olarak çalıştı. Kalp Atışı'nda Bahar Tunç karakterini canlandırmaktadır.

Selim Can Fatih Dönmez kimdir

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi. Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri. Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında. Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da. İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı. Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

İlkokuldan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası'nda tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi DTCF'de Latin Dili ve Edebiyatı okudu ama yarım bırakarak Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünde oyunculuk okudu. 2002 de Işıl Kasapoğlu ve akademiden arkadaşlarıyla birlikte Semaver Kumpanya'nın kuruluşunda görev aldı.

Esma Sancak Burcu Türünz kimdir

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı. Aklından hiç kötülük geçmiyor. Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek. Aşağılansa da bunu görmezden geliyor. Eylül’ün en yakın arkadaşı. Tezcanlı heyecanlı. Hep güleryüzlü ve mutlu.

Burcu Türünz mimar olan bir annenin ve inşaat mühendisi olan bir babanın ikinci çocuğudur ve down sendromlu bir abisi vardır. Türünz, Kalp Atışı’nda Eylül’ün yakın arkadaşı Esma karakterini canlandırıyor.

Doktor Sinan Tunç Hakan Gerçek kimdir

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından. Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar. İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş. Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri. Öfke kontrolü yapamıyor.

1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra 1988-1990 yılları arasında Müşfik Kenter'in asistanlığını yaptı. 2009 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Gerçek'i kurdu ve halen devam etmektedir.

Alp Sungur Selahattin Paşalı kimdir

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş. Çok kişinin takip ettiği bir blogu var. Oldukça sosyal bir parti boy. Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre. Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

On dört yaşında Darüşafaka Spor Klubü'ne transfer olan Paşalı, altyapı boyunca basketbol takım kaptanlığı yapmıştır. Ardından Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak gözünü ve vizyonunu genişletmiştir. Son iki yıldır Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi almaktadır.

Fatih Yılmaz Barış Aytaç kimdir

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Barış’ın oyunculuğa olan tutkusu TED Ankara Koleji'nde okuduğu yıllarda başlamıştır. Daha sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünü kazanıp eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine yavaş yavaş adım atmıştır.