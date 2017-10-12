Kanatsız Kuşlar yeni 18.bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar son 17. bölüm Atv'de izlenecek

Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Atv'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan, yeni sezonda da yerini koruyan dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Kanatsız Kuşlar dizinin 17. son bölümünde Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Kanatsız Kuşlar dizisinde modern aşk masalı izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz...





KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır.



KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI



