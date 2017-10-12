Kanatsız Kuşlar yeni 18.bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar son 17. bölüm Atv'de izlenecek
Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kanatsız Kuşlar 17. son bölümde Nefise'nin çocuklarıyla ilgili gerçeklerin Muzaffer tarafından öğrenileceğini gösterdi. Geçtiğimiz bölümde Nefise’nin oğlunun mahkemesine gitmemesi çocuklarının tepkisine neden olmuştu. Muzaffer’i kıramadığı için çocuklarının kendisine küsmesine engel olamayan Nefise, 12 Ekim’deki bölümde işleri yoluna koymaya çalıştı. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde...
Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Atv'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan, yeni sezonda da yerini koruyan dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Kanatsız Kuşlar dizinin 17. son bölümünde Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Kanatsız Kuşlar dizisinde modern aşk masalı izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Kanatsız Kuşlar 18. yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz...
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KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır.
KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Yaşanan olaylar Zeynep ile Onur'un aşkını iyice zora sokmuşken Ceylan'ın kışkırtmalarıyla Onur, Ahmet'in karşısına çıkar. Bu kez aralarındaki kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve ikisini de hayatın kıyısına getirecektir. Bebeğini kaybeden Tuba, Muzaffer'e yakınlaşabilmek için yeni bir oyuna başvururken, öğrendiği büyük sır herkesin hayatında fırtına kopartacaktır.
KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kanatsız Kuşlar son bölümde, Nefise, Muzaffer'le Emre'nin çocukluğu hakkında konuşup öğrendiği gerçeğin şokunu yaşamaktadır. Onur, Mert'i Emre'nin kaçırmadığı konusunda ağabeyini ikna etmeye çalışırken mahkemede Mert'in tanık olarak dinlenebilmesi için izin ister. Muzaffer ise Emre'nin hakkettiği cezayı çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Emre, karakolda savcılıktan çıkacak kararı beklerken Muzaffer, Nefise'yi şehirden uzaklaştırıp, baş başa bir gece geçirmek için hazırlık yapar. Şengül'ün evinde kalan çocuklar, kötü muameleye maruz kalırlarken Ahmet'in eve gelişiyle olaylar farklı bir yön alır. Ceylan daha fazla dayanamaz ve Zeynep'e içindekileri kusarak saldırır. Bu olay sonunda çocuklar Şengül'ün evinden ayrılmak zorumda kalırlar. Emre'nin mahkemesinde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır.
KANATSIZ KUŞLAR DİZİ KONUSU
Hayatta kalabilmek için kendilerinden ödün veren dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığı göze alan genç ve güzel bir annenin hayat öyküsünü anlatıyor. İyilikten kötülüğün, kötülükten ise bir umuduğun doğabileceğini gösteren Kanatsız Kuşlar birazcık mutluluk için çabalayan dramatik yaşamların hayat hikayesini anlatıyor.
KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI
Melis Tüzüngüç
Zeynep
Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…
Ümit İbrahim
Kantarcılar Onur
Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...
Ahmet Varlı
Ahmet
Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…
Deniz Bolışık
Nefise
Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….
Fatih
Al Muzaffer
Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..
Servet Pandur
Azime
Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....
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