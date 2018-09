Keşke Hiç Büyümeseydik yeni 3.bölüm fragmanı yayında mı Keşke Hiç Büyümeseydik son 2. bölüm Show Tv izle

Keşke Hiç Büyümeseydik 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Keşke Hiç Büyümeseydik 2.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Keşke Hiç Büyümeseydik son bölümde neler yaşandı? Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında. Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi ile ilgili merak edilenleri derledik. Yeni sezona ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelen Keşke Hiç Büyümeseydik 2. bölümü ile yine bu hafta izleyiciyi ekrana kilitledi. Büyük ilgiyle izlenen Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi son bölümünde bu hafta Açelya Akkoyun’un yeni dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik 2. bölüm fragmanı ile projede yaşanacakları gösterdi. Sadık’ın eğitim almak için harekete geçeceği bölümde oldukça eğlenceli görüntüler ortaya çıkacak. Dizide Sadık’ın Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda Necati, “Ben gidiyorum, aşık oldum!” sözleriyle eşi Ayten’i terk ediyor. Ufuk ve Ayşe’nin romantik anları dikkat çekerken Serpil, kızı ile karşı karşıya geliyor. Sadık’ın Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anların ekrana geldiği Keşke Hiç Büyümeseydik'in 2. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Keşke Hiç Büyümeseydik 3.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları..

Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 2. BÖLÜM ÖZETİ



Sadık’ın Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda Necati, “Ben gidiyorum, aşık oldum!” sözleriyle eşi Ayten’i terk ediyor. Ufuk ve Ayşe’nin romantik anları dikkat çekerken Serpil, kızı ile karşı karşıya geliyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 2. BÖLÜM FRAGMANI

Sadık’ın Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda Necati, “Ben gidiyorum, aşık oldum!” sözleriyle eşi Ayten’i terk ediyor. Ufuk ve Ayşe’nin romantik anları dikkat çekerken Serpil, kızı ile karşı karşıya geliyor.



Çocukken birbirlerinin dertlerine hüzünlenen, arkalarını kollayan aynı sofrada bir ekmeği paylaşan kardeşler, şimdi aralarındaki sorunları çözmek için sohbet bile edemeyecek hale gelmişlerdir.



Babalarının ölümü ile aynı evde toplanan çocuklar daha Hulusi’nin ‘ Yedisi ’ çıkmadan birbirlerine düşmüşlerdir. Ufuk ve Sadık arasında yaşanan gerilim git gide tırmanmaktadır. Çocukken birbirlerinin dertlerine hüzünlenen, arkalarını kollayan aynı sofrada bir ekmeği paylaşan kardeşler, şimdi aralarındaki sorunları çözmek için sohbet bile edemeyecek hale gelmişlerdir. Bütün bu gerilimin yanında Ferdi’nin evi satma isteği yengelerin desteği kardeşleri daha da içinden çıkılmaz hale sokmuştur. Şennur tarafından sürekli doldurulan Sadık, Ferdi’nin kurnaz planına ses çıkaramayan Serpil ve eski yaralarının bu mahallede durdukça kanayacağını düşünen Ufuk, hatıralarından vazgeçebilecekler midir?



İlk aşklarını yaşadıkları sokaklar, düşüp dizlerini kanattıkları kaldırımlar ve her köşesi anılarla dolu bu babadan kalma bu ev… Onları tekrar bir arada tutabilecek mi yoksa hepsi kendi yollarına geri mi dönecektir ?

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Keşke Hiç Büyümeseydik'in 1. Bölümünde; Hulusi yetmişli yaşlarının sonuna gelmiş, dört çocuğunu büyütüp hayata hazırlamış, ama ömrünün son günlerini yapayalnız geçirmiş bir adamdır. Hikayemiz de onun vefatı ile başlar. Hayatın dört bir yana savurduğu çocukları, babalarına son vazifelerini yapmak üzere büyüdükleri mahalleye dönerler. Ama problemlerini de birlikte getirmişlerdir.

Hepsinin kafalarında ya babaları ile yaşadıkları mutlu çocuklukları ya da erteledikleri için pişmanlık duydukları anıları vardır. Bu zamana kadar yaptıklarının ya da yapamadıklarının keşkeleri yüzlerine çarpar. Artık çocukluklarındaki gibi mutlu, gençlikleri kadar hızlı değildir zaman….

Çocuklar büyümüş, kendi aileleri olmuş, her biri artık onların derdine düşmüşlerdir. Birbirlerini, bu evi ve en önemlisi de onlara sevgiyle bağlı olan anne babalarını ihmal etmişlerdir. Şimdi yıllar sonra aynı sofrada tekrar bir araya gelmişlerdir ama geçen zamanda beraberinde çok şey götürmüştür. Birbirlerinin sırtını kollayan, sevinçlerini paylaşan bu kardeşler nasıl bu hale gelmişlerdir. Geçmişte olduğu gibi bu sefer yemek masasında mutlu kahkahalar değil, aralarındaki sorunları ve babalarına karşı hissettikleri suçluluk duyguları vardır. Bu sorunlarla nasıl baş edecek ve Hulusi’nin yaşarken başaramadığı o geniş aileyi çocuklar bir araya getirebilecekler midir?

‘Ölüm hak, miras helal’ diyen yakın akrabalar ise çoktan mal paylaşımını düşlemeye başlamışlardır. Acılı çocuklar anlarlar ki geçen yıllarla kaybettiklerinin sadece zaman değildir. Korumaya çalıştıkları manevi değerler de kaybolmuştur. Aynı masada tek ekmeği paylaşan kardeşler, büyüdükleri evi paylaşamayacak hale nasıl gelmişlerdir?

DİZİ KONUSU

“Yine bir ekmeği bölüşseydik, keşke hiç büyümeseydik!” mottosuyla yola çıkan dizinin oyuncularından Ege Aydan, “Heyecanlarımız sımsıcak! Özenli çalışmamız senelere yayıldı” sözleriyle heyecanını dile getirirken, Burcu Kara ise “Çok sıcak bir hikaye için sete çıktık bir süre önce. Bir heyecan, bir coşku ile birinci bölümü bitirdik bile. Hem de gözyaşlarıyla!” dedi. Dizinin bir diğer oyuncusu Açelya Akkoyun da “Çocukluğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız her şey; sevgi, saygı, hoşgörü, anılar, küçük ama büyük mutluluklar… Keşke hiç büyümeseydik dediğimiz günlere çoluk çocuk, büyük hep beraber dönüyoruz!” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

“BİR GECEDE BÜYÜDÜĞÜNÜ ANLARSIN, AMA ŞİMDİ BABAN YOKTUR!”

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir.

Artık çocukluklarındaki gibi mutlu, gençlikleri kadar hızlı değildir zaman… Çocuklar büyümüş, kendi aileleri olmuş, her biri artık onların derdine düşmüşlerdir. Birbirlerini, bu evi ve en önemlisi de onlara sevgiyle bağlı olan anne babalarını ihmal etmişlerdir. Şimdi yıllar sonra aynı sofrada tekrar bir araya gelmişlerdir ama geçen zaman da beraberinde çok şey götürmüştür. Birbirlerinin sırtını kollayan, sevinçlerini paylaşan bu kardeşler nasıl bu hale gelmişlerdir. Geçmişte olduğu gibi bu sefer yemek masasında mutlu kahkahalar değil, aralarındaki sorunları ve babalarına karşı hissettikleri suçluluk duyguları vardır. Bu sorunlarla nasıl baş edecek ve Hulusi’nin yaşarken başaramadığı o geniş aileyi çocuklar bir araya getirebilecekler midir? ‘Ölüm hak, miras helal’ diyen yakın akrabalar ise çoktan mal paylaşımını düşlemeye başlamışlardır.

DİZİNİN OYUNCULARI



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



HULUSİ HANDIRI (EGE AYDAN)



1958 de Ankara da doğdu. Opera sanatçısı, Kaynanalar dizisinden tanıdığımız Tijen karakterini canlandıran Sevda Aydan'ın oğludur.1977 de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı.



1990 yılından itibaren yönetmen kadrosuna geçerek, günümüze kadar gerek bölgelerde gerek merkezde oyunlar yönetti. 1994 yılında "Candan can koparmak" adlı oyunla Sanat Kurumu En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü ve yönettiği "Aşk mektupları ayrıca "yolun sonunda" adlı oyunlarla En İyi Yapım ödüllerini aldı.



1986 da "Yarın Artık Bu Gündür" adlı dizi ile ünlenen Ege Aydan günümüze kadar sayısız TV dizisinde oynadı. Bunlardan bazıları: Asmalı Konak, kavak yelleri, Binbir Gece, Yaprak Dökümü, Ömre Bedel, Behzat Ç, Kördüğüm gibi dizilerdir



1996 yılında "İstanbul Kanatlarımın Altında" adlı sinema filmi ile büyük bir başarı yakaladı ve Türk seyircisinin Türk sineması ile barışmasına vesile oldu.



Oyunculuk dışında plastik sanatlarla da ilgilenen Ege Aydan, günümüze kadar gerek yurtiçinde gerek yurtdışında 30zu aşkın kişisel suluboya resim sergisi açmıştır. Ege Aydan, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Hulusi Handırı karakterini canlandırmaktadır.



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



SERPİL ULUKIŞ (BURCU KARA)



Bursa'da doğdu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2002 yılında muhabirlik, haber spikerliği, haber spikerliği, editörlüğü ve üç sezon boyunca ‘Bi Dünya Tasarım’ programında sunuculuk yaptı. Hayranı olduğu Şahika Tekand’dan oyunculuk eğitimi aldı. 2003 yılında başlayan oyunculuk kariyeri boyunca ‘Haziran Gecesi’, ‘Elveda Derken’, ‘İpsiz Recep’, ‘Kirli Beyaz’, ‘Maskeli Balo’, ‘Yıllar Sonra’, ‘Tozlu Yollar’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Milat’, ‘Kördüğüm’ dizilerinde; ‘O Şimdi Mahkum’, ‘Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’, ‘Romantik Komedi’, ‘Romantik Komedi 2’ sinema filmlerinde yer aldı. Ayrıca ‘Güllü’, ‘Tatlı Çarşamba’, ‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’ tiyatro oyunlarıyla izleyiciyle buluştu. 2018 Şubat ayından itibaren birçok farklı konuda tecrübelerini paylaştığı YouTube kanalı bulunmaktadır. Burcu Kara; son olarak 2018 yılında ‘Keşke Hiç Büyümeseydik’ dizisinde Serpil karakterini canlandırmaktadır.



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



MUKADDES HANDIRI (AÇELYA AKKOYUN)



Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğmuştur. Annesi emekli İngilizce öğretmenidir. Babası Ejder Akkoyun'dur. İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. 7 yaşından 17 yaşına kadar da voleybol oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvarda Üniversite öğrencisi iken İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, altı yıl; Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir çok markaların reklamlarında oynadı. 1989 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte "Güneş Topla Benim İçin" adlı müzik klipinde oynadı. 1995 yılında 4x4 adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 1998, 1999, 2000 Antalya Film Festivali sunuculuğunu yaptı. 2000 yılında Çocuktan Al Haberi adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı.



1992 yılında Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı aile dizisi "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide; Erkan Can, Esra Akkaya, Cihat Tamer, Yalçın Gülhan, Sevil Üstekin gibi sanatçılarla birlikte oynadı. 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide senarist ve Heredot Cevdet rolünde ise Hasan Kaçan, baş rollerde Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Cem Kılıç, Sermin Hürmeriç gibi sanatçıların yanında Açelya Akkoyun da Suzan karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Doksanlar" dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı.



Alya Deniz (d.2009) adında bir kızı vardır. 2013 yılında Yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Evlilik Okulu" adlı dizide başrollerini Açelya Akkoyun ve Hakan Vanlı paylaştı. Açelya Akkoyun, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Mukaddes Handırı karekterini canlandırmaktadır.



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



SADIK HANDIRI (MURAT KILIÇ)



1971 Amasya doğumlu. Oyunculuk hayatına Dostlar Tiyatrosu’nda başlayıp İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu’nda birçok oyunda yer aldı. İlk olarak Hadi Uç Bakalım (2003) ve Karım ve Annem (2005) dizilerinde oynadı. Daha sonrasında rol aldığı İki Aile (2006-2008) ve Baba Ocağı (2008-2009) dizileriyle ise adından çokça bahsettirdi. Keşanlı Ali Destanı (2011), Merhaba Hayat (2012), Galip Derviş (2013) dizilerinde de yer alan oyuncu aynı zamanda birçok önemli markanın reklam filmlerinde oynadı. Sinema hayatına Son Osmanlı Yandım Ali (2006) filmiyle adım atan Kılıç’a bir sonraki filmi olan Made in Europe (2007), 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Bu başarıyı kazandıktan sonra sinema hayatına aktif bir şekilde devam eden oyuncu, Vesaire Vesaire (2008), Bornova Bornova (2009), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), Yük (2012), Albüm (2016), Rüya (2016), Anons (2017), Paranın Kokusu (2018) ve Yol Kenarı (2018) filmlerinde rol aldı. Oynadığı Bir Zamanlar Anadolu’da filmi, Cannes Film Festivali, Asya Pasifik Film Ödülleri, Uluslararası Dublin Film Festivali ve YEFA Ödülleri gibi birçok festivalden 30’a yakın ödül alarak uluslararası başarı ve övgü topladı. Aynı şekilde Albüm filmi de Cannes Film Festivali, Festival del Cinema Europeo, Sarajevo Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali gibi çokça yerli ve uluslararası festivalde 20 dalda aday gösterildi ve bu adaylıkların 13’ünü ödüle dönüştürerek büyük başarı yakaladı. Başarılı sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra, Murat Kılıç halen Semaver Kumpanya ve Sahne Pulchérie’de oyunlar oynamaktadır. Murat Kılıç, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Sadık Handırı karakterini canlandırmaktadır.



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



UFUK HANDIRI (DENİZ CELİLOĞLU)



1986 Yılında Bulgaristan’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde rol aldı. Şu anda aynı zamanda Oyun Atölyesi’nde Kral Lear adlı oyunda rol almaktadır. Deniz Celiloğlu, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Ufuk Handırı karakterini canlandırmaktadır.



Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncuları kimdir İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu ve dizisinin hikayesi



NECATİ HANDIRI (İRFAN KANGI)



İrfan Kangı, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi akşam okulunun Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Eğitim sonrasında başta MSM olmak üzere çeşitli okul ve kültür merkezlerinde tiyatro eğitmenliği yaptı. Gece Vardiyası talk show - Yıldızım Sensin ve Hodri Meydan yarışmalarını sunan başarılı oyuncu aynı zamanda İmkansız Karaoke yarışmasının sunuculuğunu da üstlenmiştir.



Sinema filmlerinin en bilinenleri Recep İvedik 4, Kayhan, En Güzeli,Dünyanın En Güzel Kokusu vb. Dizilerden bazıları ise Alemin Kralı, Pulsar, Hayatımın Rolü, Tatlı Kaçıklar vb. 11 yıldır Canlı Karaoke Show diye bir program yapmakta olan İrfan Kangı, son olarak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Necati karakterini canlandırmaktadır.