Kırgın Çiçekler 103.bölüm yeni fragmanı ve 102.son bölüm izleyiciyle buluştu

Kırgın Çiçekler dizisi 103.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Kırgın Çiçekler 102.son bölüm izleme linki üzerinden dizinin tekrarını izlemek isteyenler için tüm ayrıntıları bu haberimizde derledik. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kırgın Çiçekler 102.son bölümünde Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır. İntikam aşk ve gerilimin bitmek bilmediği Kırgın Çiçekler dizisi 103.yeni bölüm fragmanı ve Kırgın Çiçekler 102.son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde…



KIRGIN ÇİÇEKLER 103.BÖLÜM FRAGMANI



NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu, başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Aleyna Solaker, Çağla Irmak, Esra Dermancıoğlu, Arif Diren, Veda Yurtsever, Nil Keser, Mehmet Aykaç, Sacide Taşaner, Tayanç Ayaydın, Deniz Uğur, Burak Tozkoparan, Hazal Benli, Zeynep Irgat ve Esma Yılmaz gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi Kırgın Çiçekler dizisi 103.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali'ye olan duygularını açarak ilk adımı atan Eylül, yeni bölümde adeta şoke olacak. Dizide Ali çok zor bir karar vermek zorundadır.







KIRGIN ÇİÇEKLER 102.BÖLÜM ÖZETİ



"Biz artık sevgili olalım mı?"

Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.



KIRGIN ÇİÇEKLER 102.BÖLÜM FRAGMANI







KIRGIN ÇİÇEKLER 101.BÖLÜM ÖZETİ



Kızlar yurttan atılıyor

Ali, Eylül'e aşkını itiraf etmeye karar verir. Eylül'ü çok şık bir restoranda akşam yemeğine davet eder. Feride ve Toprak, bunalımda olan Neriman Hanım'la ilgilenmek zorunda kalırlar. Kader arkadaşlarının kendi evine taşınmasını istemektedir. Zehra kıza sinsi akıllar verince, Kader kızları yurttan attırmaya kara verir. Ejder, Kader'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçer. Olaylar çığırından çıkınca, Songül üzüntüden bebeğini düşürme riskiyle karşı karşıya kalır.





KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI



Özgür Çevik

Toprak

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.



İpek Karapınar

Feride

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.



Biran Damla Yılmaz

Eylül

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.



Gökçe Akyıldız

Songül

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.



Hazar Motan

Cemre



16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...



Çağla Irmak

Kader

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...



Aleyna Solaker

Meral

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.