Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bitiyor mu final tarihi ne zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bitiyor mu final tarihi ne zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizi izleycileri tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatç eken ancak reytinglerde beklentilerin altında bir sonuç veren Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Reyting garantili Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük umutlarla başladığı ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi 6. bölümde final yapıyor. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri etkileyen Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.son bölümünde Mehmed, Orhan'ı serbest bırakanın Akşemseddin olduğunu öğrendi. Melike'nin yaptıklarını öğrenen Sultan Mehmed Han, öfkesini en katı şekilde belli eder. Mehmed'in katı tutumu karşısında hatasını kabul eden Melike'nin susmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Zağanos Paşa'nın Mehmed ile ilgili bildiği çok büyük bir sır vardır ve bunu koz olarak kullanma niyetindedir. Mehmed'in akıl hocası Akşemseddin, Orhan'ı neden serbest bıraktığını söyler. Mehmed ise sebebini dinledikten sonra asıl amacına odaklanacaktır. Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 24 Nisan Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelmesi bekleniyor.



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 6. Bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Uzun süredir yapım çalışmaları süren ve titizlikle yazılan senaryosuyla sonunda Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.son bölümü ile izleyicileriyle Kanal D ekranlarında buluştu. Zengin oyuncu kadrosu ve yüksek bütçeli yapım çalışması ile 2018 en iddialı dizileri arasında olan Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümlerinin ardından 6. bölümü de merakla bekleniyor. Kanal D’nin en iddialı yapımlarından olan Mehmed Bir Cihan Fatihi, salı günleri diğer dizilerin karşısında reyting savaşı verecek.







Yapımcılığını O3 Medya’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Ercan Mehmet Erdem elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan bulunuyor. Türk tarihine adını altın harflerle yazıdan Fatih Sultan Mehmed’in yaşadığı dönemde yaptıkları, İstanbul’un fethi, saray ve ülke durumunu anlatacak olan dizide birçok usta oyuncu ve yetenekli genç oyuncular yer alıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin başrollarinde ; Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni) yer alırken aynı zamanda ; Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut) gibi oyuncular da yer alıyor. Geçmişteki Osmanlı tarihine ışık tutacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ilk 5 bölüm yayınlandı.



MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



MEHMET BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Reyting garantili Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük umutlarla başladığı ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi 6. bölümde final yapıyor.



Kenan İmirzalıoğlu’nun 2 sene sonra ekrana dönmesini sağlayan ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi final yapıyor! Büyük prodüksiyonu ve yüksek maliyetiyle henüz başlamadan merak uyandıran dizi, ekran izleyicisinin ilgisini çekmeyi başaramadı. Yayın hayatına başladığı günden beri reytinglerde umduğunu bulamayarak listelerde adeta can çekişen dizi, önümüzdeki hafta yayımlanacak altıncı bölümüyle final yapacak.



İLK BAŞARISIZ DİZİSİ



Başarılı bir sonuç elde etmek için ilk bölümü iki kere çekilen dizide 2 milyon TL’lik emek boşa gitmişti. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethine varan sürecini anlatan dizi, Kenan İmirzalıoğlu’nun reytinglerde başarısız olduğu ilk yapım oldu.







MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mehmet Bir Cihan Fatihi’nin ekranlara gelen 5. son bölümünde Sultan Mehmed ve Çandarlı Halil Paşa arasında büyük bir olay çıkıyor. Şehzade Orhan’ın ani ölümü tüm hanedanı sarsarken; Sultan Mehmed abisinin katillerinin tez zamanda bulunması emrini veriyor. Üstelik tüm hanedanın abisinin cinayetinde parmağı olabileceğini de iddia ediyor. Bu faillerden biri de Çandarlı Halil Paşadır. Sultan Mehmed hiç çekinmeden ‘’bu odadakiler dışında herkes abimin ölümünde şüphelidir’’ dediğinde Çandarlı Halil Paşa bu ithamdan dolayı çok üzülüyor. Fakat elinden bir şey gelmiyor.



Maya Hatun ise bir mevzu yüzünden İmparator Konstantinos’un tahtına çıkıyor. Onu üstü kapalı tehdit eden Mayan Hatun maalesef İmparatoru yeterince tedirgin edemiyor. İmparator Konstatinos’un bu burnu havada tavrı kardeşi Demetrios ise konuşmasında sergilenmiyor. Çünkü Demetrios abisine ‘’ülkeyi ne hale sürüklediğinin farkında mısın’’ dediğinde . İmparator Konstatinos’un sakin ve kendinden emin tavrı bir anda yok oluyor ve öfkeyle kardeşine bağırıyor. Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği bir cariyesinin olduğu haberi tüm hanedan yayılıyor. Melike Hatun bu haberi alınca büyük olay çıkıyor. Bunun üzerine Sultan Mehmed onu karşısına alarak fena halde kızıyor. Şehzade Orhan’ı serbest bırakan kişinin ise Osmanlı Şeyhi olduğu anlaşılıyor.



Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölümünde Neler Oldu?



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin son bölümünde ; Çandarlı Halil Paşa olup biteni yakından takip ediyordu. Akabinde Sultan Mehmed yoldaşları ile Konstanniye fethi için içerden sızmaya çalışıyordu. Çandarlı onu durdurmak için girişimlerde bulunsa da başarılı olamadı.



Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Konusu



Tüm dünyanın gözdesi olan kadim şehir ‘’ Konstantinopolis’’ yüzyıllar boyunca kuşatılmış fakat hiçbir ülke hiçbir hükümdar tarafından fetih edilememiş. Konstantinopolis’i elinde tutan Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı kimse karşı gelememiş. Öyle ki günü gelince Sultan Mehmed parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla ‘’imkansız ‘’ denilen şehriyalnızca 53 gün kuşatır ve Konstantinopolis’i fetheder. Bu sayede adını tarihe yazdırır.



Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.



Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

Yapım : O3 Medya

Yönetmen : Cevdet Mercan

Yapımcı : Onur Güvenatam

Senaryo : Ercan Mehmet Erdem

Görüntü Yönetmeni : Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni



: Nilüfer Çamur

Dekor Tasarım : Hakan Yarkın

Kostüm Tasarım : Gülümser Gürtunca

Başlık Tasarım : Mücella Mert

Müzik : Aytekin Ataş

Oyuncular







Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut), Taner Birsel/Konuk Oyuncu (Sultan II. Murad)



Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Oyuncuları



Zağanos Paşa (Atsız Karaduman ) : Sultan Mehmed’in lalasıdır. Küçük yaşlardan beri Zağanos Paşa’nın yanında olan Mehmed ona çok bağlıdır. Mehmed zamanı gelip sultan olunca Zağanos Paşa’nın askeri kabileyetini kullanarak Ordu yönetimine aldırmıştır. Zağanos Paşa’nın Osmanlı Devletinde daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir donanma kurmuştur.



Delibaş ( Gürkan Uygun ) : Sultan Mehmed’in fedaisi aynı zamanda en yakın arkadaşıdır. Delibaş hayatını sultanına ve onun kutlu yoluna adamıştır. Delibaş sultana en yakın kişi olduğunun defalarca ona ihanet etmesi için para, köşk, mevki verilmiş ama asla kabul etmemiştir.