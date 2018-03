Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman Kanal D’de başlıyor Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları ve konusu nedir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ekranların yeni dönem dizileri arasında adını çoktan yazdıran Mehmed Bir Cihan Fatihi reytingleri yerinden oynatacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları ve çarpıcı hikayesiyle adeta göz dolduruyor. Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu’nun da temellerini atar. İstanbul'un fethi ile bir devri kapatıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmed'in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D'de! Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin kadrosunda genç oyuncular Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu da yer alıyor. Tanlar, Çandarlı Halil Paşa'nın küçük kızı Esleme'yi, Yazıcıoğlu ise bir yeniçeri askeri olan Korkut'u canlandıracak. İçinde kötülük barındırmayan, temiz yürekli Esleme; zaman içerisinde gönlünü Korkut'a kaptıracak ve aşkın çaresizliği içinde kaybolacak. Korkut'un hayatı ise Esleme'ye olan aşkı yüzünden tepetaklak olacak ve kendini aşkı için her türlü zorluğa göğüs gererken bulacak. İşte dizi severleri ekran başına kilitleyecek olan Mehmed Bir Cihan Fatihi hikayesi ve oyuncuları…

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU

Kanal D'de bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ve o zamana kadar yaşadıkları konu alınıyor. Peygamber Efendimiz'in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” şeklinde hadis-i şerifi üzerine bu kutlu vazifeyi üzerine alan Fatih Sultan Mehmed, genç yaşta girdiği bu yolculuk sırasında engelleri tek tek nasıl aştı gözler önüne getirilecek.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolünü üstleniyor. Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar. Bu hayalini gerçekleştirirken Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ PAŞALARI

Kanal D’nin yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biri olan, Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde, dönemin önemli devlet adamları da izleyici ile buluşacak.

Çandarlı Halil, Zağanos, Şahabettin ve İshak Paşa!

Yayınlanan tanıtımları ile birlikte rüya kadro olarak adlandırılan Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde; Çetin Tekindor, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan ve Kaan Çakır Osmanlı’nın paşaları olarak seyirci karşısına çıkacak. Devlet-i Aliyye’nin en önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa (Çetin Tekindor), Sultan Murat Han’dan kalan vezir-i azamlık görevini Sultan Mehmed Han ile devam ettirecek ancak aynı zamanda onun her konuda en büyük engeli olacak.

Sultan Mehmed Han’ın küçüklüğünden beri yanında olan lala paşası Zağanos Paşa (Atsız Karaduman), onun amacına ulaşması için daima destek olacak ve tüm sırlarına ortak olacak.

Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan biri olan ve Zağanos Paşa ile birlikte Sultan Mehmed Han’ın lala paşalığını yapan Şahabettin Paşa (Burak Tamdoğan), Mehmed’in en büyük hayali olan İstanbul’un fethi için önemli çalışmalar yapacak.

Murat Han’ın vezirlerinden, Çandarlı Halil Paşa’ya yakınlığı ile bilinen İshak Paşa (Kaan Çakır); devletteki otoritesini, vezirliğini ve kellesini korumak için taht oyunlarında büyük riskler alacak ve kaybeden tarafta olmamak için her daim fırsat gözleyecek.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de !

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut), Taner Birsel/Konuk Oyuncu (Sultan II. Murad)

Kenan İmirzalıoğlu ( II. Mehmed);

Başarılı oyuncu 18 Haziran 1974 yılında Ankara’da doğmuştur. Sanat hayatına 1997 yılında katıldığı Best Model of Turkey’de 1. seçilmesiyle adım atmıştır. Ayrıca Türkiye’de 1. olduğu için sonrasında Best Model of The World’e katılmış yine 1. olmuştur. Yakışıklı oyuncu 1998 yılında Deli Yürek isimli dizide Yusuf Miroğlu karakteri ile izleyenlerin gönlüne taht kurmuştur. Daha sonra ise Hayat Bağları, Alacakaranlık, Acı Hayat, Ezel ve son olarak ta Karadayı dizisinde yer almıştır. Oynadığı tüm diziler neredeyse reyting rekorları kırmıştır. 2016 yılında güzel oyuncu Sinem Kobal ile hayatlarını birleştirmiştir.

Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa);

16 Temmuz 1945 Sivas doğumlu oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Usta oyuncu daha önceden Yılan Hikayesi, Üzgünüm Leyla, Bir İstanbul Masalı, Ödünç Hayat, Anadolu Kaplanı, Asi, Deli Saraylı, Bir Çocuk Sevdim, Karadayı ve İçerde gibi dizi projelerinde rol almıştır.

Hazal Filiz Küçükköse (Melike);

9 Şubat 1988 Mersin doğumlu güzel oyuncu en son Rüya adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu daha önceden ise Kara Sevda, Günahkar, Ustura Kemal ve ilk oyunculuğa başladığı Deniz Yıldızı gibi dizi projelerinde yer almıştır.

SEDEF AVCI KİMDİR? (LEYLA HATUN)

22 Ocak 1982 Adana doğumlu oyuncu hatırlanacağı üzere en son Evlat Kokusu adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu kariyeri boyunca Bedel, Ezel ve Menekşe ile Halil gibi fenomen dizi projelerinin kadrosunda yer almıştır.

Başarılı oyuncu Sedef Avcı, Sultan Murad'ın cariyelerinden biri olan “Leyla Hatun” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Taşıdığı sır yüzünden beklenmedik kararlar alacak olan Leyla Hatun'un hikâyesi izleyenleri derinden etkileyecek.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan Büşra Develi, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı. İlk olarak 2015 yapımı Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran Büşra Develi, Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırdı. En son Fi dizisinde rol alan Develi, yeni başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almaya hazırlanıyor.

Gürkan Uygun (Delibaş);

27 Mayıs 1974 İzmit doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Daha önceden Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak, Kehribar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek’in kadrosunda yer almıştır.

Toprak Sağlam (Bizanslı Teodora);

9 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. 2005 yılından başladığı oyunculuk hayatı boyunca İlk Göz Ağrısı, Karınca Yuvası, Hicran Yarası, Yerden Yüksek, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı ve Bodrum Masalı gibi dizi projelerinde yer almıştır.

Ertan Saban (İmparator Konstantin);

4 Aralık 1977 Üsküp doğumlu oyuncu Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra kardeşi Erman Saban ile Makendonya Türk Tiyatrosu’nda sahne almış daha sonra Türkiye’ye gelerek Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Mutlu Ol Yeter gibi projelerde rol almıştır.

Leyla Tanlar (Esleme);

30 Aralık 1997 İzmir doğumlu genç oyuncu İzmir Otuzbeş Buçuk Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Daha önceden Paramparça dizisinde Cansu Gürpınar’ı canlandırmıştır.

İsmail Demirci (Şehzade Orhan);

13 Kasım 1984 Ankara doğumlu oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Babamın Günahları adlı televizyon dizisinde rol alan deneyimli oyuncu daha evvelden Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fabrika Kızı, Kod Adı Reaksiyon, Ben Onu Çok Sevdim, Mor Menekşeler, Anneler ile Kızları, Türkan ve Kurtlar Vadisi Pusu’nun kadrosunda yer almıştır.

Atsız Karaduman (Zağanos Paşa);

1 Ocak 1956 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü mezunudur. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sahne almıştır. Televizyon dünyasında ise Güz Yangını, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Karadayı, Suskunlar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Hayat Şarkısı, Arka Sokaklar ve İsimsizler’in kadrosunda yer almıştır.