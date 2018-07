Meleklerin Aşkı 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı Meleklerin Aşkı son 2. bölüm Show Tv izleme linki

Meleklerin Aşkı 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı son 2. bölüm izleme linki star.com.tr'de. Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu’nun paylaştığı dizinin 2. son bölüm izlemeyiciyle buluştu. Show TV'nin eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı zirvede başladı! Meleklerin Aşkı, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle Total’de 3,28 izlenme oranı (rating), 11,94 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Show TV’nin ekran yolculuğuna başlayan dizisi Meleklerin Aşkı izleyicilerine eğlence dolu anlar yaşattı. Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #MeleklerinAşkı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #MeleklerinAşkı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 18 saat, dünyada 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek ve Yağmur’un arasında soğuk rüzgarlar estiği, ev halkının ikiliye hesap sorduğu tanıtımda Yağmur eve geri dönüyor. Rukiye, Deniz ve Yağmur arasında neler olduğunu öğrenirken Yağmur, Deniz’e başka birinden hoşlandığını itiraf ediyor. Evdeki örümceğin korku saldığı anlar heyecanı yükseltirken, Melek olanları anlamaya çalışıyor. Yağmur’un kimden hoşlandığı ise merakla bekleniyor. Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 19 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!



MELEKLERİN AŞKI 2. BÖLÜM ÖZETİ



Meleklerin Aşkı’nın 2. bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine âşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir.







Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda maniple edecektir. Yağmur’un kendisi bile Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur.





Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur bu badireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuştur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabii ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.









MELEKLERİN AŞKI 1. BÖLÜM



Meleklerin Aşkı’nın ilk bölümünde Yağmur, kendisini evlat edinen Hadiye’nin tüm itirazlarına rağmen huzurevinde gönüllü olarak çalışmakta ve orda yaşamaktadır. Çünkü huzurevi sakinlerine gönülden bağlıdır. Özellikle de Rukiye’ye. Rukiye’nin aksi, inatçı ve isyankâr hallerinin tek sakinleştiricisi bir doz Yağmur’dur. Demir Lady Rukiye, Yağmur’u görünce adeta bir pamuk prensese dönüşür. Bu pamuk prenses sayesinde Yağmur, hayatını değiştirecek olan Melek’le tanışır. Yağmur’un karşısına birdenbire çıkan bu Melek, yine aynı hızla kaybolmak üzeredir. Çünkü Rukiye, huzurevinde çıkardığı büyük faciadan dolayı kovulmuştur. Büyük kızının ve damadının evine taşınacaktır.



Yağmur, hem kadim dostundan, hem de hayatında birdenbire beliriveren Melek’ten olacaktır. Fakat Rukiye, duruma el koyar. Yağmur’la Melek’i aynı çatı altında buluşturacaktır. Bunun yolu da damadı Necmettin’i iknadan geçmektedir. Rukiye, zehir gibi aklıyla Necmettin’i ikna eder. Yağmur artık Necmettin’in evinin bakıcısı, yardımcısı, eli- ayağıdır. Yağmur’un elinden her iş gelmektedir. Yemek yapar, çocukların saçlarını tarar, evi temizler, Rukiye’nin ilaç saatini takip eder.



MELEKLERİN AŞKI 2. BÖLÜM FRAGMANI







Adeta bir İsveç çakısı, adeta bir süper kahramandır. Kısa zamanda ailenin tüm fertlerinin gözbebeği olur. Tabii ki sadece ailenin değil. Melek’in yakın arkadaşı Deniz’in de kalbini fethetmiştir. Yağmur, bir yolunu bulup Melek’le baş başa kalmaya çalıştığında, Melek’le yakınlaşacağı anlarda Deniz parazit yapmakta, kendini Yağmur’a göstermeye çalışmaktadır.



Deniz, Yağmur’dan; Yağmur’sa Melek’ten bir işaret beklemektedir. Yağmur’un umutlarının tükendiği bir gecede, Melek’ten beklediği işaret nihayet gelmiş, genç aşık nihayet Melek’e açılacak ortamı yakalamıştır. Fakat hem kaderin cilvesi, hem Yağmur’un saflığı hem de Deniz’in fettanlığı bir araya gelince o gece, Yağmur’un hayallerinin tam tersi şekilde sonlanır. Yağmur, Melek’in gözüne girme fırsatı bile bulamadan Melek’in gözünden öyle bir hızla düşmüştür ki bunu düzeltebilmesi nerdeyse imkânsızdır.



BERKAY HARDAL (YAĞMUR DURU)



Merhametin, minnetin ve vicdanın olgunlaştığı bir yerde, onlarca yaşlı meleğin şefkatli kucağında büyümüştür Yağmur. Çünkü daha bebekken annesi tarafından bir huzurevinin kapısına bırakılmış ve oradaki yaşlı melekler tarafından büyütülmüştür. Bu yüzden olsa gerek yaşlıların tecrübesini genç zihnine sığdırabilmiş bir delikanlıdır. Kuşkusuz ki onun aşkı da yaşamı gibi diğer insanlardan çok başka başlayacak ve hınzır mücadelelerle sınanacaktır.



BERKAY HARDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2 Mart 1996'da doğan Berkay Hardal eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin'de evin küçük oğlu Murat'ı canlandırdı.



GÜLPER ÖZDEMİR (MELEK SAYMAZ)



En az annesi Rukiye kadar inatçı ve dediğim dedik bir kızdır Melek. Hayattaki en büyük amacı ise öğrenmektir. Henüz yüksek lisans yapmakta olan Melek’in üniversiteyle olan ilişiğini bir ömür kesmeye niyeti yoktur. Aynı zamanda, varlığından haberdar olduğu her türlü haksızlığa karşı baş kaldırmaya yeminli bir aktivisttir. Herkesin dört gözle beklediği aşka karşı, kapısını değil çalmak yumruklasa bile fark edemeyecek kadar kördür.



GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?



Gülper Özdemir, 1990 yılında Frankfurt'ta doğdu. Orta ve lise eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra; Almanya’da başladığı ‘’RheinMain University of Applied Sciences/International Business School’’ eğitimini Amerika’da ‘’Truman State University’’de tamamladı. Oyunculuk eğitimine lise yıllarında Almanya'da başladı. Hem Alman hem Türk Tiyatroları’nda sahne aldı. Daha sonra “New York The Living Theatre” 'a oyuncu olarak katıldı ve Judith Malina'nın ''No Place To Hide'' oyununu sahnelendirdi. Paris'te oyunculuk eğitimine devam eden Gülper Özdemir' 4 yabancı dil konuşuyor. Televizyon ekranlarındaki ilk dizi projesi ''Med Cezir'' oldu. Daha sonra ''Bana Sevmeyi Anlat'' projesinde “Simge” ve ''Kara Yazı'' dizisinde ‘’Derya’’ karakteriyle yer aldı. “Tutsak'' dizisindeki ‘’Elif’’ karakteri ile başrol kariyeri başladı.



OYA BAŞAR (RUKİYE EFE)



Dediği dedik çaldığı düdük bir emekli hâkime… Dünyanın en huysuz, en inatçı ama bir yandan da en tatlı kadınıdır o. Yumuşacık kalbini dominant karakteriyle örtmeye çalışmaktadır. Yıllar önce kocası tarafından terk edilmiştir ve şimdi tek amacı iki kızını ve hatta onların ailelerini de kendi kanatlarının altında birleştirmektir. Böylece hala içten içe aşık olduğu eski kocasına karşı büyük bir zafer edinmiş olacaktır. Bu uğurda da kızı Melek’i, huyundan suyundan emin olduğu efendi bir delikanlıyla evlendirmek için kolları sıvayacak, türlü çeşit entrikaların baş mimarlığını üstlenecektir.



OYA BAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çok çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyra zoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televızyon dizileri yaptı. Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tıyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan "Olacak o Kadar" TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun 7 Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak halen devam etmektedir.



DİDEM BALÇIN MELİKE ÇEKİLMEZ)



Rukiye’nin büyük kızı, Necmettin’in eşidir Melike. Oya ve Kaya adında ikizleri ve Şirin adında bir küçük kızı vardır. Çocuk sahibi olduktan sonra kocası Necmettin’in de baskısıyla diş hekimliği yapmaktan bir süreliğine vazgeçse de azimli bir kadın olarak kocasını ev kredisine sokup, mali nedenlerle yeniden çalışmaya başlayacaktır. Tabi ki Necmettin’in kıskançlığı ve geleneksel tavrından doğan kimi marazlar olacaktır ama yanlarına taşınan Rukiye, yanında çok daha büyük marazlarla geleceğinden diğer marazlar gölgede kalacaktır.



DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. istanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya’da düzenlenen Miss Beauty’de Türkiye’yi temsil etti. TRT Radyosu’nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.



Ablasıyla Doda sanat ı açarak şirketlere drama diksiyon eğitimi vermeye başladı. Daha sonra Sanat Mahal ve DasDas ın kurucu ortakları arasında yer aldı. Dizi Sinema ve tiyatro oyunlarıyla mesleğine devam etmektedir.



TOYGAN AVANOĞLU (NECMETTİN ÇEKİLMEZ)



Çekilmez ailesinin reisi, Rukiye Hanım’ın damadıdır. Bir eşek çiftliği vardır ve geçimini bu çiftlikten sağlar. Cimri, kıskanç ve maço bir adamdır. Necmettin’in tüm hayatı hesap- kitaptır. Hayata kâr- zarar gözlüğüyle bakar ve hep kâra geçmek ister. Geleneksel tavrından dolayı evde kendi sözünün geçmesini ister ve öyle olduğunu zanneder. Çünkü Melike ve çocuklar Necmettin’e tamam demeyi ihmal etmeyip kendi bildiklerini okumaktan geri durmazlar. Sadece Rukiye bu düzene ayak uydurmaz ve tüm varlığıyla Necmettin’i domine eder. Çünkü Necmettin Rukiye Hanım’dan çok çekinmektedir.



TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



19 Ocak 1979'da İstanbul’da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol aldı.



2016 yılında Hayati Tehlike adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Kedi Özledi, Deli Aşk, Ayla ve Yol Arkadaşım filmlerinde de rol aldı.