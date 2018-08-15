Nefes Nefese 4.yeni bölüm fragmanı Nefes Nefese son 3.bölüm izle Star TV’de! Dizi severlerin vazgeçilmezi haline gelen Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Nefes Nefese 3. bölüm fragmanı annesine kavuşmak isteyen Rüya'nın kendisini tehlikeli bir durumun içerisinde bulacağını gösterdi. Öte yandan Rüya’nın Boran’a yaklaşması ve kaçak yollara başvurarak annesini aramaya koyulması yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak. Nefes Nefese son bölümde neler oldu? Yusuf’u evde bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, aceleyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya! Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar.

NEFES NEFESE 4.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ HABERİMİZDE YER ALACAKTIR

NEFES NEFESE DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır. Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır. Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir. Rüya peşindeki Yusuf ve Atmaca'yı atlatıp Suriye'ye geçebilecek mi?

NEFES NEFESE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf’u evde bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, aceleyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya! Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.

Zümrütün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur! Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir. Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar: Rüya’yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

NEFES NEFESE KONUSU NEDİR?

Çekimleri Adana ve Antakya’da yapılan Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

NEFES NEFESE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

UĞUR YÜCEL - Ayaz Kıran (Atmaca)

Ellili yaşlarında olan Ayaz, Rüya’nın babasıdır. Uzaktan bakanlar için yakışıklı, dinç bir iş adamıdır. Eşi vefat edince dört yaşındaki kızı Rüya’yı alıp Berlin’e yeni bir hayat kurmaya gitmiştir. Hırsı ve zekasıyla sıfırdan bir hayat inşa etmeye girişmiştir.

Karanlık işlerle ilgilenenler ise Atmaca olarak bilir.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ – Yusuf Alacan

Yusuf 26 yaşında, Ailenin geniş arazilerinin, zeytin ağaçlarının arasında büyümüştür. O toprağın insanıdır. Sıcak kanlı, tutkulu, inatçı, içinde başını sürekli derde sokan bir adalet duygusuyla yaşamıştır.

Ailesi hukuk okumasını istemiştir; o da gönülleri olsun diye okula girmiştir. Üniversitenin ilk yılını okumuş, normal keyifli bir hayat sürmeye adım atmıştır. Ta ki insanı delirtecek sıcakların bastırdığı bir akşamüstü, babasıyla arasında çıkan bir kavgaya kadar...

Memlekete bir daha dönmem derken kardeşi kadar sevdiği Azap’ın sünnet düğünü için geldiği Antakya’ya giderken Rüya ile karşılaşır ve yolları tesadüfler zinciri ile birleşir.

MELİSA ŞENOLSUN - Rüya Kıran

23 yaşındaki Rüya güzel, duru, narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kızdır. Annesini bulmak için Berlin'den çıkıp Suriye'ye gitmeye cesaret etmesi de hep bu gözü karalıktan. Ama ilk bakışta öyle değildir, anlaşılmaz. Rüya, uzak ellerde, hep aile yüzüne hasret yaşamıştır.

O yüzden mahzun bir yanı vardır Rüya’nın. Ama güçsüz değil... Birbirlerine yoldaş oldukları yıllar içinde Rüya babasına, babası Rüya’ya düşmüş. Ayaz ve Rüya dünyanın birbirine en düşkün baba-kızıdır.

Rüya’ya gelen bir mektupla annesinin yaşadığını öğrenir. Her şey annesini bulmaya karar verdiğinde başlar.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU - Sultan

40larının sonunda, güzel, mihrap yerinde, aydınlık yüzlü bir kadın olan Sultan, Cemal’in eşi, Salih'in annesi, evin emektarı, mutfaktaki kadınların eli ayağıdır.

Şehir görmüş, gün görmüş geçirmiştir. Gururlu, vakur, kimi zaman nobrandır. Sultan kolay kolay bir şeye tamah etmez.

Çok konuşmaz ama lafının sözünün ağırlığı vardır evde. Evdeki bütün çocuklara emeği geçmiştir.

Azap’la ters ters konuşur ama Salih'ten ayırt etmez. Yufka yüreklidir. Hele çocuklara hiç kıyamaz. Kendini anlatmayı sevmez; sırlı kadındır Sultan.

ŞEBNEM HASSANISOUGHI – Selma Çelik

30 yaşında, bir bakanın bir daha baktığı güzelliği sahip olan bir kadındır. Alımlıdır, güzeldir, Malatyalıdır. Dobradır, bir şeyi söyleyecekse evirip çevirmeden söyler. Tutkuludur. İstediği şey için önüne çıkan engellerden korkmaz, aksine üstüne gider.

EZGİ ŞENLER - Mercan Alacan

20'lerinin başlarında...

Afet Hanım ve Şakir Bey’in kızı. Yusuf’un kardeşi. Güzel, neşeli, harbi, deli dolu bir kız.

MACİT SONKAN - Şakir Alacan

60 yaşlarında olan Şakir Yusuf’un ve Mercan’ın babası, Afet’in evinin direğidir. Hatay’da köklü bir ailenin reisi ve toprak ağasıdır.

Herkesin yardımına koşan, iyi, babacan bir adam olması nedeniyle Hatay’daki Suriyeli örgütlerin de düşmanlığını kazanmıştır. Geleneklere bağlı bir hayat sürer.

Ailesi onun en değerli varlığıdır. Çok sevdiği, hasret duyduğu Yusuf’la geçmişten beri arası bozuktur ve bundan huzursuzluk duymaktadır. Yusuf’la kurduğu ilişkide kendi hatalarının da farkındadır fakat gururlu bir adam olduğu için hatasını kabullenmeyi kendine yediremeyen küskün bir babadır.

ZEYNO ERACAR - Afet Alacan

50’li yaşlarında olan Afet Alacan, Yusuf ve Mercan’ın biricik annesi, Şakir’in de gönlünün sultanıdır. Yaşından genç gösteren alımlı bir kadındır. Bir oğlunu öbür oğlunun hatası yüzünden kaybetmiş, evlat acısı yaşamıştır. Bütün aileyi bir arada tutma görevi omuzlarına yüklenmiş bir kadındır. Şefkatli ve sağduyuludur. Yumuşak mizaçlıdır. Emir vermeyi sevmez ama tam bir hanım ağadır. Ast üst ayırt etmez. Evdeki en yakını, sırdaşı Sultan'dır.

CANER ŞAHİN - Salih Akmeşe

25 yaşında olan Salih, Alacanların emektar hizmetli ailesinin, Cemal ve Sultan'ın oğlu. Yusuf'un en yakın arkadaşı, ailenin hukuk müşaviri, Mercan'ın kara sevdalısıdır.

Ailesiyle birlikte evin büyük bahçesindeki müştemilatta yaşar Salih. Çocukluğu Yusuf ve Yusuf'un kız kardeşi Mercan'la birlikte evin büyük avlusunda, bahçesinde, ağaç tepesinde geçmiştir. Salih zekası ve çalışkanlığıyla daha çocuk yaştan kendini sevdirmiş, ailenin gözüne girmiştir. Şakir Alacan, Salih'i Mercan ve Yusuf'tan ayırmamış, aynı okullarda okutmuş, velisi olmuş, gitmiş hocalarıyla konuşmuştur.

Nik Xhelilaj - Boran

Rüya’nın evlenmek üzere Suriye’ye geleceği terörist kampındaki asker…

DENİZ HAMZAOĞLU – Muhittin Sönmez

40 yaşında olan Muhittin, Kıymet Hala'nın damadı, Mihriban'ın canı kocası, Cansu'nun babası, evin iç güveysi damadıdır. Renkli gömlekler sever.

Ailenin içinde daha arabesk görünür ama geldiği yerle barışıktır. Karısına Mihriban Türküsü’nü söyler aşka geldiğinde. Muhittin öyle bir şeyi kolay kolay dert eden adamlardan değildir. Gamsızdır.

HÜLYA DUYAR - Kıymet Hala

59 yaşında olan Kıymet Hala Şakir Bey'in kardeşi, Yusuf'un halası, Mihriban'ın annesi, Muhittin'in kayınvalidesi ve Cansu'nun nenesidir.

SEZER AVCI - Mihriban Sönmez

Kıymet halanın biricik kızıdır. Kocası Muhittin ve kızı Cansu ile Alacanların evinde yaşıyor.

İştahı yerinde olduğu için hafif etine dolgundur. Ara ara morali bozulduğunda iştahının kesildiğini iddia etse bile aslında kesilmez. Öyle zamanlarda daha da çok yemek yer hatta.